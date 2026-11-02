https://ukraina.ru/20261102/finlyandiya-namerena-zapretit-rossiyskikh-sportsmenov-vopreki-resheniyu-suda-1084214235.html

Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда

Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда - 02.11.2026 Украина.ру

Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда

Финляндия намерена запретить российским спортсменам въезд на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году. Об этом министр иностранных дел республики Элина Валтонен 1 ноября заявила в соцсети X

2026-11-02T01:12

2026-11-02T01:12

2026-11-02T01:12

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Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026-2027 годов. В 2027 году Финляндия примет у себя чемпионат мира по фигурному катанию."Я намерена продвигать необходимые меры в ближайшие дни. На октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам я обратилась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ограничить въезд", — написала Валтонен.Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже работает над этим вопросом. По словам главы финского МИД, российских спортсменов "не будет в Финляндии в следующем году".Напомним, 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) отменил все пять резолюций совета Международной федерации хоккея (IIHF), на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026-2027 годов. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения."Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года. Ближайший мужской чемпионат мира пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/gur-vneslo-olimpiyskikh-chempionov-plyuschenko-zagitovu-i-ikh-kolleg-v-bazu-tseley-1084170128.html

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