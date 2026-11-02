Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда - 02.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261102/finlyandiya-namerena-zapretit-rossiyskikh-sportsmenov-vopreki-resheniyu-suda-1084214235.html
Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда
Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда - 02.11.2026 Украина.ру
Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда
Финляндия намерена запретить российским спортсменам въезд на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году. Об этом министр иностранных дел республики Элина Валтонен 1 ноября заявила в соцсети X
2026-11-02T01:12
2026-11-02T01:12
украина.ру
новости
финляндия
россия
ес
еврокомиссия
спортивный арбитражный суд
германия
спорт
хоккей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080246767_0:29:1440:839_1920x0_80_0_0_4359c8ee886cf50fe7e40a99983a4907.jpg
Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026-2027 годов. В 2027 году Финляндия примет у себя чемпионат мира по фигурному катанию."Я намерена продвигать необходимые меры в ближайшие дни. На октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам я обратилась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ограничить въезд", — написала Валтонен.Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже работает над этим вопросом. По словам главы финского МИД, российских спортсменов "не будет в Финляндии в следующем году".Напомним, 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) отменил все пять резолюций совета Международной федерации хоккея (IIHF), на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026-2027 годов. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения."Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года. Ближайший мужской чемпионат мира пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/gur-vneslo-olimpiyskikh-chempionov-plyuschenko-zagitovu-i-ikh-kolleg-v-bazu-tseley-1084170128.html
финляндия
россия
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080246767_142:0:1298:867_1920x0_80_0_0_5c376d16452013266f84fcd5c02fe7fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, финляндия, россия, ес, еврокомиссия, спортивный арбитражный суд, германия, спорт, хоккей, русофобия, антироссийские санкции, шенген, европа, фигурное катание, чемпионат мира по фигурному катанию
Украина.ру, Новости, Финляндия, Россия, ЕС, Еврокомиссия, Спортивный арбитражный суд, Германия, спорт, хоккей, Русофобия, антироссийские санкции, Шенген, Европа, фигурное катание, Чемпионат мира по фигурному катанию

Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда

01:12 02.11.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Читать в
ДзенTelegram
Финляндия намерена запретить российским спортсменам въезд на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году. Об этом министр иностранных дел республики Элина Валтонен 1 ноября заявила в соцсети X
Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026-2027 годов. В 2027 году Финляндия примет у себя чемпионат мира по фигурному катанию.
"Я намерена продвигать необходимые меры в ближайшие дни. На октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам я обратилась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ограничить въезд", — написала Валтонен.
Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже работает над этим вопросом. По словам главы финского МИД, российских спортсменов "не будет в Финляндии в следующем году".
Напомним, 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) отменил все пять резолюций совета Международной федерации хоккея (IIHF), на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026-2027 годов. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения.
"Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.
В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года. Ближайший мужской чемпионат мира пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.
Алина Загитова, Евгений Плющенко и Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 08:23
ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины внесло в свою "базу целей" олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко, Алину Загитову и ещё семерых российских фигуристов. Об этом утром 30 октября сообщает РИА Новости
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиФинляндияРоссияЕСЕврокомиссияСпортивный арбитражный судГерманияспортхоккейРусофобияантироссийские санкцииШенгенЕвропафигурное катаниеЧемпионат мира по фигурному катанию
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:12Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда
00:35Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
20:33"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
19:32"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам
18:30"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов
18:05Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве
18:01"Это не бойкот": Латвийская сборная по хоккею не выйдет против сборной России
18:00"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября
17:23От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"
17:13Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь
17:10"Интернет-герой": латвийского боксёра обвинили в уклонении от помощи Украине
16:59"Удары по НПЗ РФ прилетают по нашим городам": Мендель обвинила Киев в энергокризисе
16:29"В храме знаний шабаш!": "Ленинку" захейтили за рейв
16:08Можно с котом: Кубань приняла эвакуированных жителей Алешек
16:00ИС: космический истребитель Челомея
15:26Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР
14:47ВСУ готовятся к битве за Запорожье: траншеи на десятки километров, завезена техника для ПВО
14:11"Хочет поговорить — пусть приезжает": в Кремле назвали условие для разговора Путина с Зеленским
13:56Путин может пересесть на "Волгу"
Лента новостейМолния