Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников
07:57 02.11.2026 (обновлено: 08:11 02.11.2026)
Харьковская областная военная администрация экстренно вывозит местных жителей и чиновников из поселка Слатино, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
Срочные эвакуационные мероприятия начались из-за того, что боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от населенного пункта.
Вместе с местными управленцами Слатино пришлось покинуть и сотрудникам администрации Казачьей Лопани. Ранее эти чиновники уже были вынуждены переехать сюда, когда их эвакуировали из своего родного поселка.
О побеге чиновников из столицы - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру.
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