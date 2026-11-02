Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников - 02.11.2026 Украина.ру
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Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников
Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников - 02.11.2026 Украина.ру
Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников
Харьковская областная военная администрация экстренно вывозит местных жителей и чиновников из поселка Слатино, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
2026-11-02T07:57
2026-11-02T08:11
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Срочные эвакуационные мероприятия начались из-за того, что боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от населенного пункта. Вместе с местными управленцами Слатино пришлось покинуть и сотрудникам администрации Казачьей Лопани. Ранее эти чиновники уже были вынуждены переехать сюда, когда их эвакуировали из своего родного поселка.О побеге чиновников из столицы - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рада, украина.ру, эвакуация
Новости, Украина, Рада, Украина.ру, эвакуация

Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников

07:57 02.11.2026 (обновлено: 08:11 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Харьковская областная военная администрация экстренно вывозит местных жителей и чиновников из поселка Слатино, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
Срочные эвакуационные мероприятия начались из-за того, что боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от населенного пункта.
Вместе с местными управленцами Слатино пришлось покинуть и сотрудникам администрации Казачьей Лопани. Ранее эти чиновники уже были вынуждены переехать сюда, когда их эвакуировали из своего родного поселка.
О побеге чиновников из столицы - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру.
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