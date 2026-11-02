https://ukraina.ru/20261102/front-podoshel-vplotnuyu--iz-slatino-ekstrenno-vyvozyat-zhiteley-i-chinovnikov-1084217107.html

Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников

Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников - 02.11.2026 Украина.ру

Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников

Харьковская областная военная администрация экстренно вывозит местных жителей и чиновников из поселка Слатино, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах

2026-11-02T07:57

2026-11-02T07:57

2026-11-02T08:11

новости

украина

рада

украина.ру

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103345/39/1033453966_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_563a3a73a51890bd59e34bb2726e0a8f.jpg

Срочные эвакуационные мероприятия начались из-за того, что боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от населенного пункта. Вместе с местными управленцами Слатино пришлось покинуть и сотрудникам администрации Казачьей Лопани. Ранее эти чиновники уже были вынуждены переехать сюда, когда их эвакуировали из своего родного поселка.О побеге чиновников из столицы - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рада, украина.ру, эвакуация