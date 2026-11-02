https://ukraina.ru/20261102/my-tolko-oruzhie-prodaem-rozhin-rasskazal-potyanut-li-ssha-voynu-na-dva-fronta-1084213756.html

"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта

"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта - 02.11.2026 Украина.ру

"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта

Если Трамп с карт-бланшем не смог выполнить обязательства по Анкориджу, то после потери палаты ожидать, что он что-то продавит, наивно. А на активное участие в двух конфликтах США вряд ли пойдут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-02T05:30

2026-11-02T05:30

2026-11-02T05:30

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Отвечая на вопросы о том, утихнет ли конфликт Зеленского и Трампа после выборов и придётся ли снова воевать с американскими деньгами, эксперт объяснил, чего ждать от Трампа после потери палаты и какой будет позиция США."Если Трамп, имея карт-бланш на любые действия, не смог выполнить свои обязательства по Анкориджу, было бы наивно ожидать, что он, потеряв контроль даже над одной палатой, сможет что-то там продавить", — заявил Рожин.Именно поэтому переговоры в Абу-Даби перенесли на ноябрь, чтобы посмотреть, что изменится после выборов, и понять, имеют ли эти переговоры какой-то практический смысл, подчеркунл эксперт.Отвечая на вопрос журналиста, придётся ли снова "воевать с американскими деньгами", Рожин отметил: многое зависит от того, как будет развиваться ситация на Ближнем Востоке. "Все-таки США потерпели значительный материальный и финансовый ущерб. А новая война поглотит еще больше ресурсов", — рассказал он.Моловероятно, что Соединенные Штаты пойдут на активное участие в обеих конфликтах, добавил Рожин."Их позиция будет прежней: "Мы только оружие продаем. Причем еще выбираем, какое оружие продавать, а какое – нет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.

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