"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта - 02.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261102/my-tolko-oruzhie-prodaem-rozhin-rasskazal-potyanut-li-ssha-voynu-na-dva-fronta-1084213756.html
"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта
"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта - 02.11.2026 Украина.ру
"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта
Если Трамп с карт-бланшем не смог выполнить обязательства по Анкориджу, то после потери палаты ожидать, что он что-то продавит, наивно. А на активное участие в двух конфликтах США вряд ли пойдут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-11-02T05:30
2026-11-02T05:30
новости
сша
ближний восток
россия
дональд трамп
борис рожин
украина.ру
владимир зеленский
сво
дзен сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083208492_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a9b62dda29e50f6e1dc0536523289457.jpg
Отвечая на вопросы о том, утихнет ли конфликт Зеленского и Трампа после выборов и придётся ли снова воевать с американскими деньгами, эксперт объяснил, чего ждать от Трампа после потери палаты и какой будет позиция США."Если Трамп, имея карт-бланш на любые действия, не смог выполнить свои обязательства по Анкориджу, было бы наивно ожидать, что он, потеряв контроль даже над одной палатой, сможет что-то там продавить", — заявил Рожин.Именно поэтому переговоры в Абу-Даби перенесли на ноябрь, чтобы посмотреть, что изменится после выборов, и понять, имеют ли эти переговоры какой-то практический смысл, подчеркунл эксперт.Отвечая на вопрос журналиста, придётся ли снова "воевать с американскими деньгами", Рожин отметил: многое зависит от того, как будет развиваться ситация на Ближнем Востоке. "Все-таки США потерпели значительный материальный и финансовый ущерб. А новая война поглотит еще больше ресурсов", — рассказал он.Моловероятно, что Соединенные Штаты пойдут на активное участие в обеих конфликтах, добавил Рожин."Их позиция будет прежней: "Мы только оружие продаем. Причем еще выбираем, какое оружие продавать, а какое – нет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083208492_140:0:2805:1999_1920x0_80_0_0_7414d890e3b56072d400a7f9c9319039.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ближний восток, россия, дональд трамп, борис рожин, украина.ру, владимир зеленский, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, война на ближнем востоке, переговоры, новости переговоров, украина, дзен, украина.ру дзен
Новости, США, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Борис Рожин, Украина.ру, Владимир Зеленский, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине, война на Ближнем Востоке, переговоры, новости переговоров, Украина, Дзен, Украина.ру Дзен

"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта

05:30 02.11.2026
 
© AP / Mystyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© AP / Mystyslav Chernov
Читать в
ДзенTelegram
Если Трамп с карт-бланшем не смог выполнить обязательства по Анкориджу, то после потери палаты ожидать, что он что-то продавит, наивно. А на активное участие в двух конфликтах США вряд ли пойдут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопросы о том, утихнет ли конфликт Зеленского и Трампа после выборов и придётся ли снова воевать с американскими деньгами, эксперт объяснил, чего ждать от Трампа после потери палаты и какой будет позиция США.
"Если Трамп, имея карт-бланш на любые действия, не смог выполнить свои обязательства по Анкориджу, было бы наивно ожидать, что он, потеряв контроль даже над одной палатой, сможет что-то там продавить", — заявил Рожин.
Именно поэтому переговоры в Абу-Даби перенесли на ноябрь, чтобы посмотреть, что изменится после выборов, и понять, имеют ли эти переговоры какой-то практический смысл, подчеркунл эксперт.
Отвечая на вопрос журналиста, придётся ли снова "воевать с американскими деньгами", Рожин отметил: многое зависит от того, как будет развиваться ситация на Ближнем Востоке. "Все-таки США потерпели значительный материальный и финансовый ущерб. А новая война поглотит еще больше ресурсов", — рассказал он.
Моловероятно, что Соединенные Штаты пойдут на активное участие в обеих конфликтах, добавил Рожин.
"Их позиция будет прежней: "Мы только оружие продаем. Причем еще выбираем, какое оружие продавать, а какое – нет", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАБлижний ВостокРоссияДональд ТрампБорис РожинУкраина.руВладимир ЗеленскийСВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОпрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украиневойна на Ближнем Востокепереговорыновости переговоровУкраинаДзенУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:04Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
07:00Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем
06:40Не будет Украины нейтральной – не будет никакой
06:21ГУР записал Якубовича во враги Украины
06:20Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии
06:06Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?
05:43Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав
05:30"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта
05:15Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
04:30Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС
04:04Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов
03:39Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев
02:37Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:12Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда
00:35Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
20:33"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
19:32"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам
18:30"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов
18:05Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве
Лента новостейМолния