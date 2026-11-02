Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС - 02.11.2026 Украина.ру
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Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС
Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС - 02.11.2026 Украина.ру
Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС
Европейские политики продолжают призывать Пекин "повлиять на Москву", но внутри самого Евросоюза единство по антироссийскому курсу начинает разрушаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
2026-11-02T04:30
2026-11-02T04:30
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Комментируя заявления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, эксперт указал на фундаментальную ошибку Европы в оценке Китая."Создавалось впечатление, что европейцы считали, что Китай обладает какими-то колоссальными рычагами давления на Москву или вообще является ее союзником. Но Китай развивает не союзнические, а партнёрские отношения, которые предполагают несовпадение по каким-то вопросам", — заявил Нежданов.При этом, как отмечает китайский портал Sohu, инициатива лидеров Финляндии и Норвегии по восстановлению прямых контактов с Москвой продемонстрировала глубокий раскол внутри Брюсселя. Звонок президенту России Владимиру Путину со стороны Хельсинки и Осло стал показательным моментом: инициаторами диалога впервые выступили европейские государства, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ."Те, кто живет близко к “пороховой бочке”, острее других боятся, что одна случайная искра может привести к серьезным последствиям", — подчеркивает автор публикации, напоминая о возросших рисках для безопасности северных стран после расширения НАТО.Попытки прощупать почву для диалога вызвали резкую нервозность в других европейских столицах из-за боязни разрушения общего европейского фронта. Однако реальность заставила северных соседей России действовать прагматично.Отметим.что у ЕС до сих пор нет единой стратегии по Китаю. С 2019 года Брюссель официально определяет Китай одновременно как "партнёра, конкурента и системного соперника" — и эта тройственная формула только усиливает путаницу. Европейцы требуют от Пекина того, чего у него нет — союзнического рычага, — в то время как собственный дипломатический фронт начинает распадаться.Полный текст материла Дениса Рудометова – Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут
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Украина.ру
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новости, китай, россия, европа, фридрих мерц, украина.ру, ес, нато, владимир путин, кнр (китай), мид кнр, евросоюз, торговля, фрг, германия, штайнмайер
Новости, Китай, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Украина.ру, ЕС, НАТО, Владимир Путин, КНР (Китай), МИД КНР, Евросоюз, торговля, ФРГ, Германия, Штайнмайер

Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС

04:30 02.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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Европейские политики продолжают призывать Пекин "повлиять на Москву", но внутри самого Евросоюза единство по антироссийскому курсу начинает разрушаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
Комментируя заявления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, эксперт указал на фундаментальную ошибку Европы в оценке Китая.
"Создавалось впечатление, что европейцы считали, что Китай обладает какими-то колоссальными рычагами давления на Москву или вообще является ее союзником. Но Китай развивает не союзнические, а партнёрские отношения, которые предполагают несовпадение по каким-то вопросам", — заявил Нежданов.
При этом, как отмечает китайский портал Sohu, инициатива лидеров Финляндии и Норвегии по восстановлению прямых контактов с Москвой продемонстрировала глубокий раскол внутри Брюсселя. Звонок президенту России Владимиру Путину со стороны Хельсинки и Осло стал показательным моментом: инициаторами диалога впервые выступили европейские государства, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ.
"Те, кто живет близко к “пороховой бочке”, острее других боятся, что одна случайная искра может привести к серьезным последствиям", — подчеркивает автор публикации, напоминая о возросших рисках для безопасности северных стран после расширения НАТО.
Попытки прощупать почву для диалога вызвали резкую нервозность в других европейских столицах из-за боязни разрушения общего европейского фронта. Однако реальность заставила северных соседей России действовать прагматично.
Отметим.что у ЕС до сих пор нет единой стратегии по Китаю. С 2019 года Брюссель официально определяет Китай одновременно как "партнёра, конкурента и системного соперника" — и эта тройственная формула только усиливает путаницу. Европейцы требуют от Пекина того, чего у него нет — союзнического рычага, — в то время как собственный дипломатический фронт начинает распадаться.
Полный текст материла Дениса Рудометова – Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет
Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут
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