https://ukraina.ru/20261102/evropa-ischet-rychag-na-rossiyu-u-kitaya-a-treschit-po-shvam-sama-nezhdanov-raskryl-raskol-v-es-1084209891.html

Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС

Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС - 02.11.2026 Украина.ру

Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС

Европейские политики продолжают призывать Пекин "повлиять на Москву", но внутри самого Евросоюза единство по антироссийскому курсу начинает разрушаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов

2026-11-02T04:30

2026-11-02T04:30

2026-11-02T04:30

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Комментируя заявления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, эксперт указал на фундаментальную ошибку Европы в оценке Китая."Создавалось впечатление, что европейцы считали, что Китай обладает какими-то колоссальными рычагами давления на Москву или вообще является ее союзником. Но Китай развивает не союзнические, а партнёрские отношения, которые предполагают несовпадение по каким-то вопросам", — заявил Нежданов.При этом, как отмечает китайский портал Sohu, инициатива лидеров Финляндии и Норвегии по восстановлению прямых контактов с Москвой продемонстрировала глубокий раскол внутри Брюсселя. Звонок президенту России Владимиру Путину со стороны Хельсинки и Осло стал показательным моментом: инициаторами диалога впервые выступили европейские государства, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ."Те, кто живет близко к “пороховой бочке”, острее других боятся, что одна случайная искра может привести к серьезным последствиям", — подчеркивает автор публикации, напоминая о возросших рисках для безопасности северных стран после расширения НАТО.Попытки прощупать почву для диалога вызвали резкую нервозность в других европейских столицах из-за боязни разрушения общего европейского фронта. Однако реальность заставила северных соседей России действовать прагматично.Отметим.что у ЕС до сих пор нет единой стратегии по Китаю. С 2019 года Брюссель официально определяет Китай одновременно как "партнёра, конкурента и системного соперника" — и эта тройственная формула только усиливает путаницу. Европейцы требуют от Пекина того, чего у него нет — союзнического рычага, — в то время как собственный дипломатический фронт начинает распадаться.Полный текст материла Дениса Рудометова – Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут

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новости, китай, россия, европа, фридрих мерц, украина.ру, ес, нато, владимир путин, кнр (китай), мид кнр, евросоюз, торговля, фрг, германия, штайнмайер