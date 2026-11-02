https://ukraina.ru/20261102/gur-zapisal-yakubovicha-vo-vragi-ukrainy-1084216516.html

ГУР записал Якубовича во враги Украины

ГУР записал Якубовича во враги Украины - 02.11.2026 Украина.ру

ГУР записал Якубовича во враги Украины

Российский телеведущий Леонид Якубович оказался включён главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины в свою базу целей. Об этом свидетельствуют данные ресурса

2026-11-02T06:21

2026-11-02T06:21

2026-11-02T06:21

украина.ру

новости

россия

якубович

александр овечкин

фигурное катание

хоккей

спорт

культура

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084216390_0:61:1388:841_1920x0_80_0_0_1da97aa511ad45f5c0ccb97666776345.jpg

Помимо привычного повода для внесения в свою одиозную базу — публичной поддержки ВС РФ, популярному ведущему вменяется в вину приглашение для участия в выпусках программы "Поле Чудес" жителей ДНР и ЛНР, а также участников СВО.Якубович пополнил весьма достойный список деятелей культуры и спорта, которых спецслужба официально причислила к врагам Украины. В числе последних имён — один из самых популярных артистов в России рэпер Андрей Косолапов (Macan), олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко, Алина Загитова и их коллеги, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Помимо прямого намёка на расправу, наследники ОУН* и УПА* призывают к тотальному бойкоту российских деятелей культуры на всех площадках, а также к отстранению российских спортсменов от всех международных соревнований.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* признаны в РФ экстремистскими и запрещены

https://ukraina.ru/20261101/vrag-rezhima-patriot-i-operator-bpla-gur-vneslo-v-bazu-dannykh-repera-macan--1084204957.html

россия

киев

днр

лнр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, якубович, александр овечкин, фигурное катание, хоккей, спорт, культура, телевидение, телеведущий, русская культура, русофобия, киевский режим, гур моу, главное управление разведки украины (гур), киев, сво, днр, лнр, украина, оун, оун-упа