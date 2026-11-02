https://ukraina.ru/20261102/gur-zapisal-yakubovicha-vo-vragi-ukrainy-1084216516.html
ГУР записал Якубовича во враги Украины
ГУР записал Якубовича во враги Украины - 02.11.2026 Украина.ру
ГУР записал Якубовича во враги Украины
Российский телеведущий Леонид Якубович оказался включён главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины в свою базу целей. Об этом свидетельствуют данные ресурса
2026-11-02T06:21
2026-11-02T06:21
2026-11-02T06:21
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Помимо привычного повода для внесения в свою одиозную базу — публичной поддержки ВС РФ, популярному ведущему вменяется в вину приглашение для участия в выпусках программы "Поле Чудес" жителей ДНР и ЛНР, а также участников СВО.Якубович пополнил весьма достойный список деятелей культуры и спорта, которых спецслужба официально причислила к врагам Украины. В числе последних имён — один из самых популярных артистов в России рэпер Андрей Косолапов (Macan), олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко, Алина Загитова и их коллеги, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Помимо прямого намёка на расправу, наследники ОУН* и УПА* призывают к тотальному бойкоту российских деятелей культуры на всех площадках, а также к отстранению российских спортсменов от всех международных соревнований.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* признаны в РФ экстремистскими и запрещены
https://ukraina.ru/20261101/vrag-rezhima-patriot-i-operator-bpla-gur-vneslo-v-bazu-dannykh-repera-macan--1084204957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, якубович, александр овечкин, фигурное катание, хоккей, спорт, культура, телевидение, телеведущий, русская культура, русофобия, киевский режим, гур моу, главное управление разведки украины (гур), киев, сво, днр, лнр, украина, оун, оун-упа
Украина.ру, Новости, Россия, Якубович, Александр Овечкин, фигурное катание, хоккей, спорт, культура, телевидение, телеведущий, русская культура, Русофобия, киевский режим, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Киев, СВО, ДНР, ЛНР, Украина, ОУН, ОУН-УПА
ГУР записал Якубовича во враги Украины
Российский телеведущий Леонид Якубович оказался включён главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины в свою базу целей. Об этом свидетельствуют данные ресурса