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Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота

Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота - 02.11.2026 Украина.ру

Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота

70 лет назад, 1 ноября 1956 года, скончался маршал Пьетро Бадольо, маркиз Саботино, герцог Аддис-Абебский, Председатель Совета министров Королевства Италия с 25 июля 1943 по 9 июня 1944 года. Советская историография считала правительство Бадольо профашистским (вполне обосновано), но именно оно подписало акт о безоговорочной капитуляции Италии

2026-11-02T08:00

2026-11-02T08:00

2026-11-02T08:00

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Родился 28 сентября 1871 года. К родовой аристократии Бадольо не относился – его отец был богатым фермером, а мать – из мелкой буржуазии.Выбрав надёжную военную карьеру Бадольо окончил артиллерийское училище (это уже был "знак качества" – артиллеристы и сапёры имели более высокий образовательный уровень), а потом Военную академию в Турине.В 1896 году был отправлен в Эфиопию, где принял участие в битве при Адуа, в ходе которой негус Менелик II наголову разгромил корпус генерала Баратьери (трупами завалил – на стороне эфиопов было четырёхкратное превосходство). Лейтенант Бадольо был тяжело ранен. За участие в войне был произведён в капитаны.В 1911-12 годах воевал в Ливии против турок (в ней отличился капитан Мустафа Кемаль – будущий Ататюрк), а потом, получив звание майора, остался на службе в новой колонии. В 1914 году был переведён на штабную работу в метрополию.Первую мировую войну, в которую Италия вступила на стороне Антанты в марте 1915 года, Бадольо встретил в должности начальника штаба пехотной дивизии. Принял участие в битве при Горице. Попытка итальянцев отвлечь внимание немцев от Вердена свелась к лобовому штурму австрийских укрепрайонов на реке Изонцо. Бадольо вновь был ранен и стал полковником, а позже и генерал-майором. Летом 1916 года отличился при штурме горы Саботино, за что позже получил титул маркиза.Командовал II и XXVII корпусами. Отличился со знаком минус в сражении при Капоретто – именно на его корпус пришёлся главный удар австро-германских войск, фронт был прорван, в результате итальянцы бежали более 100 километров, а Франция и Великобритания были вынуждены перебрасывать войска в Италию, чтобы спасти незадачливого союзника (аналогичная ситуация имела место на Восточном фронте, где на стороне Антанты зачем-то выступила Румыния).Несмотря на это, Бадольо стал заместителем начальника Генерального штаба*. Сыграл важную роль в планировании успешной для итальянцев битве при Витторио-Венето, в ноябре 1918 года принимал австро-венгерскую капитуляцию как глава итальянской делегации, а в 1919 году возглавил Генеральный штаб. В марте 1921 года вышел в отставку.Будучи монархистом и консерватором до мозга костей, он предлагал встретить марш чернорубашечников пулемётами. В 1924 году стал послом в Бразилии (что, видимо, было благородным вариантом политической эмиграции), но поддался на уговоры Муссолини (тот вручил ему маршальский жезл) и вернулся на военную службу, однако сработаться с фашистами не смог.В 1928 году отправился в итальянскую Ливию в качестве губернатора, что расценивается как почётная ссылка. В 1933 году он снова стал начальником Генерального штаба.В 1936 году дуче, будучи раздражён осторожностью маршала Эмилио де Боно в итало-абиссинской войне, назначил главнокомандующим итальянскими силами в Эфиопии Бадольо. Именно под его руководством удалось 5 мая 1936 года занять Аддис-Абебу и выиграть войну. Бадольо стал вице-королём новой колонии и получил титул герцога Аддис-Абебского. Заодно показал мастер-класс в разграблении императорской резиденции – трон Хайле Селассие I** был привезён в его римскую виллу и стал лежанкой для любимой собаки Чуччи.В 1937 году вернулся в Рим. Координировал итальянскую военную помощь испанским мятежникам, а в апреле планировал оккупацию Албании (осуществлена за несколько часов почти без потерь).22 мая 1939 года Италия заключила "Стальной пакт" с Германией, который предполагал, в частности, военный союз. Дуче полагал, что война начнётся не ранее 1945 года (вполне рационально – примерно столько времени требовалось Германии на "переваривание" уже аннексированных территорий). Генеральный штаб был не самого высокого мнения о боеспособности войск, потому планировал только оборонительные операции. Но в 1940 году дуче решил, что союзники будут быстро разгромлены и он опоздает к разделу пирога…В результате вступление Италии в войну 10 июня 1940 года оказалось неожиданным прежде всего для итальянцев. Достаточно сказать, что в Ливии англичане без боя взяли два итальянских форта – гарнизоны просто не знали о начале войны… Наступление против Франции оказалось позорищем – пограничный пост Пон-Сен-Луи с гарнизоном в 9 человек на протяжении четырёх дней сдерживал итальянскую дивизию и сдался вместе с Францией.Ещё хуже дело обстояло в Греции. Итальянские войска начали вторжение 28 октября, но уже к 3 ноября были выбиты назад в Албанию уступающими по численности греческими войсками. Поражение итальянцев в Греции заставило вмешаться Германию, что привело к переносу сроков вторжения в СССР.В начале декабря Бадольо, не желая дальше принимать участие в этом цирке с конями и берсальерами, подал в отставку. Поражения в Африке и под Сталинградом обошлись без его участия. 10 июля союзники начали высадку в Сицилии. Деморализованная и плохо управляемая итальянская армия практически не сопротивлялась (операция длилась больше месяца только потому, что на острове находился 14 танковый корпус вермахта).К лету 1943 года в Италии сформировался мощный блок сил, выступавших за выход Италии из войны. Входила в него часть фашистской элиты (включая очень влиятельного зятя дуче Галеаццо Чиано), представители крупного итальянского бизнеса, а также консервативно-монархические круги, к которым примкнул Бадольо. Монархисты были готовы заменить короля Виктора Эммануила III на принца Умберто Савойского (будущего "майского короля", который правил в мае 1946 года – до превращения Италии в республику), но король был столь нерешителен и напуган, что успел перебежать к заговорщикам.25 июля Большой фашистский совет призвал короля принять командование над итальянской армией. Муссолини, ухитрившийся проиграть внутрипартийной оппозиции, поехал к королю, после аудиенции был арестован и сослан на остров Понца. Премьером был назначен Бадольо.Как глава правительства Бадольо сразу оказался в сложном положении. Италии угрожали со всех сторон – союзники, Гитлер, коммунисты… Последняя угроза была самой острой, потому Бадольо сразу же направил покаянное письмо арестованному дуче, в котором объяснял ему, что "так будет лучше", а правительство сообщило, что будет добиваться мира с Антигитлеровской коалицией, не прерывая при этом союзнических отношений с Германией (Гитлер был восхищён чисто итальянским предательством).Фашистская партия была запрещена, остальные партии – разрешены. Чиано зачем-то бежал в Германию и был там арестован (потом он был выдан боевикам Итальянской социальной республики, которые его показательно расстреляли при полном равнодушии Муссолини).3 сентября, после переговоров в Португалии и на Сицилии, представители Италии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Придумка эта принадлежала Рузвельту, но капитуляции особенно последовательно требовал Черчилль – Италия мешала британскому господству на Средиземном море.8 сентября немецкие войска вторглись в Италию. Итальянские войска получили приказ избегать провокаций, и они их избегали. Фактически бои шли только за Рим. К 19 сентября основные цели немецкой операции были достигнуты. Правда, король и правительство успели убежать в южноитальянское местечко Бридзини, что было не по плану, но юг Италии Гитлер захватывать и не собирался. Даже ради короля.13 сентября Италия объявила войну Германии. На этом этапе в правительство антикоммуниста Бадольо вошёл даже коммунист Пальмиро Тольятти (сначала как министр без портфеля, а потом и как вице-премьер).Однако, ещё 12 сентября немецкий спецназ во главе с Отто Скорцени освободил Муссолини, который 23 сентября стал премьером в Итальянской социальной республике (Республика Сало́), которая влачила довольно жалкое существование до капитуляции немецких войск в Италии в конце апреля 1945 года (28 апреля Муссолини был изловлен и казнён партизанами).5 июне 1944 года, после возвращения в Рим, король отрёкся от престола, а 9-го подал в отставку Бадольо.Позже престарелый маршал чуть было не оказался на скамье международного трибунала, но ему удалось избежать ответственности благодаря вмешательству Черчилля. В 1947 году обвинения с него были сняты, и он до конца жизни удалился в родовое поместье.Странная судьба. Противник фашистов, который 20 лет служил фашистам. Антикоммунист, сотрудничавший с коммунистами. Монархист, готовивший заговор против короля. Патриот Италии, добившийся её безоговорочной капитуляции…* По мнению военных историков, Бадольо не был плохим генералом. Он имел хорошее академические образование и большой опыт. Не Гинденбург, конечно, но учитывая уникальные боевые качества итальянской армии, тут и Гинденбург не помог бы…** До коронации негус звался рас Тафари (это титул, рас, буквально, – князь) Маконнен. Позже почитание Хайле Селассие как живого бога и потомка царя Соломона и царицы Савской стало основой новой религии – растафарианства.

https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html

https://ukraina.ru/20251224/fashio--znachit-puchok-100-let-so-dnya-kogda-mussolini-stal-duche-1073567118.html

https://ukraina.ru/20251031/1050469503.html

https://ukraina.ru/20260509/bezogovorochnaya-kapitulyatsiya-v-dva-prima-kak-sdavalas-germaniya-1078630258.html

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история, первая мировая война, вторая мировая война, фашисты, италия, германия, ливия, бенито муссолини, адольф гитлер, черчилль, капитуляция, эфиопия, албания, греция, франция, великобритания