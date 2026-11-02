Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота - 02.11.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261102/marshal-badolo-kapitulyatsiya--dolg-patriota-1084207602.html
Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота
Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота - 02.11.2026 Украина.ру
Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота
70 лет назад, 1 ноября 1956 года, скончался маршал Пьетро Бадольо, маркиз Саботино, герцог Аддис-Абебский, Председатель Совета министров Королевства Италия с 25 июля 1943 по 9 июня 1944 года. Советская историография считала правительство Бадольо профашистским (вполне обосновано), но именно оно подписало акт о безоговорочной капитуляции Италии
2026-11-02T08:00
2026-11-02T08:00
история
история
первая мировая война
вторая мировая война
фашисты
италия
германия
ливия
бенито муссолини
адольф гитлер
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Родился 28 сентября 1871 года. К родовой аристократии Бадольо не относился – его отец был богатым фермером, а мать – из мелкой буржуазии.Выбрав надёжную военную карьеру Бадольо окончил артиллерийское училище (это уже был "знак качества" – артиллеристы и сапёры имели более высокий образовательный уровень), а потом Военную академию в Турине.В 1896 году был отправлен в Эфиопию, где принял участие в битве при Адуа, в ходе которой негус Менелик II наголову разгромил корпус генерала Баратьери (трупами завалил – на стороне эфиопов было четырёхкратное превосходство). Лейтенант Бадольо был тяжело ранен. За участие в войне был произведён в капитаны.В 1911-12 годах воевал в Ливии против турок (в ней отличился капитан Мустафа Кемаль – будущий Ататюрк), а потом, получив звание майора, остался на службе в новой колонии. В 1914 году был переведён на штабную работу в метрополию.Первую мировую войну, в которую Италия вступила на стороне Антанты в марте 1915 года, Бадольо встретил в должности начальника штаба пехотной дивизии. Принял участие в битве при Горице. Попытка итальянцев отвлечь внимание немцев от Вердена свелась к лобовому штурму австрийских укрепрайонов на реке Изонцо. Бадольо вновь был ранен и стал полковником, а позже и генерал-майором. Летом 1916 года отличился при штурме горы Саботино, за что позже получил титул маркиза.Командовал II и XXVII корпусами. Отличился со знаком минус в сражении при Капоретто – именно на его корпус пришёлся главный удар австро-германских войск, фронт был прорван, в результате итальянцы бежали более 100 километров, а Франция и Великобритания были вынуждены перебрасывать войска в Италию, чтобы спасти незадачливого союзника (аналогичная ситуация имела место на Восточном фронте, где на стороне Антанты зачем-то выступила Румыния).Несмотря на это, Бадольо стал заместителем начальника Генерального штаба*. Сыграл важную роль в планировании успешной для итальянцев битве при Витторио-Венето, в ноябре 1918 года принимал австро-венгерскую капитуляцию как глава итальянской делегации, а в 1919 году возглавил Генеральный штаб. В марте 1921 года вышел в отставку.Будучи монархистом и консерватором до мозга костей, он предлагал встретить марш чернорубашечников пулемётами. В 1924 году стал послом в Бразилии (что, видимо, было благородным вариантом политической эмиграции), но поддался на уговоры Муссолини (тот вручил ему маршальский жезл) и вернулся на военную службу, однако сработаться с фашистами не смог.В 1928 году отправился в итальянскую Ливию в качестве губернатора, что расценивается как почётная ссылка. В 1933 году он снова стал начальником Генерального штаба.В 1936 году дуче, будучи раздражён осторожностью маршала Эмилио де Боно в итало-абиссинской войне, назначил главнокомандующим итальянскими силами в Эфиопии Бадольо. Именно под его руководством удалось 5 мая 1936 года занять Аддис-Абебу и выиграть войну. Бадольо стал вице-королём новой колонии и получил титул герцога Аддис-Абебского. Заодно показал мастер-класс в разграблении императорской резиденции – трон Хайле Селассие I** был привезён в его римскую виллу и стал лежанкой для любимой собаки Чуччи.В 1937 году вернулся в Рим. Координировал итальянскую военную помощь испанским мятежникам, а в апреле планировал оккупацию Албании (осуществлена за несколько часов почти без потерь).22 мая 1939 года Италия заключила "Стальной пакт" с Германией, который предполагал, в частности, военный союз. Дуче полагал, что война начнётся не ранее 1945 года (вполне рационально – примерно столько времени требовалось Германии на "переваривание" уже аннексированных территорий). Генеральный штаб был не самого высокого мнения о боеспособности войск, потому планировал только оборонительные операции. Но в 1940 году дуче решил, что союзники будут быстро разгромлены и он опоздает к разделу пирога…В результате вступление Италии в войну 10 июня 1940 года оказалось неожиданным прежде всего для итальянцев. Достаточно сказать, что в Ливии англичане без боя взяли два итальянских форта – гарнизоны просто не знали о начале войны… Наступление против Франции оказалось позорищем – пограничный пост Пон-Сен-Луи с гарнизоном в 9 человек на протяжении четырёх дней сдерживал итальянскую дивизию и сдался вместе с Францией.Ещё хуже дело обстояло в Греции. Итальянские войска начали вторжение 28 октября, но уже к 3 ноября были выбиты назад в Албанию уступающими по численности греческими войсками. Поражение итальянцев в Греции заставило вмешаться Германию, что привело к переносу сроков вторжения в СССР.В начале декабря Бадольо, не желая дальше принимать участие в этом цирке с конями и берсальерами, подал в отставку. Поражения в Африке и под Сталинградом обошлись без его участия. 10 июля союзники начали высадку в Сицилии. Деморализованная и плохо управляемая итальянская армия практически не сопротивлялась (операция длилась больше месяца только потому, что на острове находился 14 танковый корпус вермахта).К лету 1943 года в Италии сформировался мощный блок сил, выступавших за выход Италии из войны. Входила в него часть фашистской элиты (включая очень влиятельного зятя дуче Галеаццо Чиано), представители крупного итальянского бизнеса, а также консервативно-монархические круги, к которым примкнул Бадольо. Монархисты были готовы заменить короля Виктора Эммануила III на принца Умберто Савойского (будущего "майского короля", который правил в мае 1946 года – до превращения Италии в республику), но король был столь нерешителен и напуган, что успел перебежать к заговорщикам.25 июля Большой фашистский совет призвал короля принять командование над итальянской армией. Муссолини, ухитрившийся проиграть внутрипартийной оппозиции, поехал к королю, после аудиенции был арестован и сослан на остров Понца. Премьером был назначен Бадольо.Как глава правительства Бадольо сразу оказался в сложном положении. Италии угрожали со всех сторон – союзники, Гитлер, коммунисты… Последняя угроза была самой острой, потому Бадольо сразу же направил покаянное письмо арестованному дуче, в котором объяснял ему, что "так будет лучше", а правительство сообщило, что будет добиваться мира с Антигитлеровской коалицией, не прерывая при этом союзнических отношений с Германией (Гитлер был восхищён чисто итальянским предательством).Фашистская партия была запрещена, остальные партии – разрешены. Чиано зачем-то бежал в Германию и был там арестован (потом он был выдан боевикам Итальянской социальной республики, которые его показательно расстреляли при полном равнодушии Муссолини).3 сентября, после переговоров в Португалии и на Сицилии, представители Италии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Придумка эта принадлежала Рузвельту, но капитуляции особенно последовательно требовал Черчилль – Италия мешала британскому господству на Средиземном море.8 сентября немецкие войска вторглись в Италию. Итальянские войска получили приказ избегать провокаций, и они их избегали. Фактически бои шли только за Рим. К 19 сентября основные цели немецкой операции были достигнуты. Правда, король и правительство успели убежать в южноитальянское местечко Бридзини, что было не по плану, но юг Италии Гитлер захватывать и не собирался. Даже ради короля.13 сентября Италия объявила войну Германии. На этом этапе в правительство антикоммуниста Бадольо вошёл даже коммунист Пальмиро Тольятти (сначала как министр без портфеля, а потом и как вице-премьер).Однако, ещё 12 сентября немецкий спецназ во главе с Отто Скорцени освободил Муссолини, который 23 сентября стал премьером в Итальянской социальной республике (Республика Сало́), которая влачила довольно жалкое существование до капитуляции немецких войск в Италии в конце апреля 1945 года (28 апреля Муссолини был изловлен и казнён партизанами).5 июне 1944 года, после возвращения в Рим, король отрёкся от престола, а 9-го подал в отставку Бадольо.Позже престарелый маршал чуть было не оказался на скамье международного трибунала, но ему удалось избежать ответственности благодаря вмешательству Черчилля. В 1947 году обвинения с него были сняты, и он до конца жизни удалился в родовое поместье.Странная судьба. Противник фашистов, который 20 лет служил фашистам. Антикоммунист, сотрудничавший с коммунистами. Монархист, готовивший заговор против короля. Патриот Италии, добившийся её безоговорочной капитуляции…* По мнению военных историков, Бадольо не был плохим генералом. Он имел хорошее академические образование и большой опыт. Не Гинденбург, конечно, но учитывая уникальные боевые качества итальянской армии, тут и Гинденбург не помог бы…** До коронации негус звался рас Тафари (это титул, рас, буквально, – князь) Маконнен. Позже почитание Хайле Селассие как живого бога и потомка царя Соломона и царицы Савской стало основой новой религии – растафарианства.
https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html
https://ukraina.ru/20251224/fashio--znachit-puchok-100-let-so-dnya-kogda-mussolini-stal-duche-1073567118.html
https://ukraina.ru/20251031/1050469503.html
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Василий Стоякин
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история, первая мировая война, вторая мировая война, фашисты, италия, германия, ливия, бенито муссолини, адольф гитлер, черчилль, капитуляция, эфиопия, албания, греция, франция, великобритания
История, История, Первая мировая война, Вторая мировая война, фашисты, Италия, Германия, Ливия, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер, Черчилль, капитуляция, Эфиопия, Албания, Греция, Франция, Великобритания

Маршал Бадольо: капитуляция – долг патриота

08:00 02.11.2026
 
© Getty ImagesМаршал Пьетро Бадольо, 2 сентября 1940 года
Маршал Пьетро Бадольо, 2 сентября 1940 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Getty Images
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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70 лет назад, 1 ноября 1956 года, скончался маршал Пьетро Бадольо, маркиз Саботино, герцог Аддис-Абебский, Председатель Совета министров Королевства Италия с 25 июля 1943 по 9 июня 1944 года. Советская историография считала правительство Бадольо профашистским (вполне обосновано), но именно оно подписало акт о безоговорочной капитуляции Италии
Родился 28 сентября 1871 года. К родовой аристократии Бадольо не относился – его отец был богатым фермером, а мать – из мелкой буржуазии.
Выбрав надёжную военную карьеру Бадольо окончил артиллерийское училище (это уже был "знак качества" – артиллеристы и сапёры имели более высокий образовательный уровень), а потом Военную академию в Турине.
В 1896 году был отправлен в Эфиопию, где принял участие в битве при Адуа, в ходе которой негус Менелик II наголову разгромил корпус генерала Баратьери (трупами завалил – на стороне эфиопов было четырёхкратное превосходство). Лейтенант Бадольо был тяжело ранен. За участие в войне был произведён в капитаны.
В 1911-12 годах воевал в Ливии против турок (в ней отличился капитан Мустафа Кемаль – будущий Ататюрк), а потом, получив звание майора, остался на службе в новой колонии. В 1914 году был переведён на штабную работу в метрополию.
Первую мировую войну, в которую Италия вступила на стороне Антанты в марте 1915 года, Бадольо встретил в должности начальника штаба пехотной дивизии. Принял участие в битве при Горице. Попытка итальянцев отвлечь внимание немцев от Вердена свелась к лобовому штурму австрийских укрепрайонов на реке Изонцо. Бадольо вновь был ранен и стал полковником, а позже и генерал-майором. Летом 1916 года отличился при штурме горы Саботино, за что позже получил титул маркиза.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа 2023, 08:00История
Первая Мировая война: самая краткая историяРовно 109 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С этого акта началась первая Мировая война, которую дипломатические, экономические и военные аналитики считали решительно невозможной. Ведь все европейские страны были связаны родством правящих династий, торговыми связями, а вооружения были столь разрушительными, что…
Командовал II и XXVII корпусами. Отличился со знаком минус в сражении при Капоретто – именно на его корпус пришёлся главный удар австро-германских войск, фронт был прорван, в результате итальянцы бежали более 100 километров, а Франция и Великобритания были вынуждены перебрасывать войска в Италию, чтобы спасти незадачливого союзника (аналогичная ситуация имела место на Восточном фронте, где на стороне Антанты зачем-то выступила Румыния).
Несмотря на это, Бадольо стал заместителем начальника Генерального штаба*. Сыграл важную роль в планировании успешной для итальянцев битве при Витторио-Венето, в ноябре 1918 года принимал австро-венгерскую капитуляцию как глава итальянской делегации, а в 1919 году возглавил Генеральный штаб. В марте 1921 года вышел в отставку.
Будучи монархистом и консерватором до мозга костей, он предлагал встретить марш чернорубашечников пулемётами. В 1924 году стал послом в Бразилии (что, видимо, было благородным вариантом политической эмиграции), но поддался на уговоры Муссолини (тот вручил ему маршальский жезл) и вернулся на военную службу, однако сработаться с фашистами не смог.
© Фото : Открытый источникМаршал Бадольо и принц Умберто Савойский, лето 1940 года
Маршал Бадольо и принц Умберто Савойский, лето 1940 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : Открытый источник
Маршал Бадольо и принц Умберто Савойский, лето 1940 года
В 1928 году отправился в итальянскую Ливию в качестве губернатора, что расценивается как почётная ссылка. В 1933 году он снова стал начальником Генерального штаба.
В 1936 году дуче, будучи раздражён осторожностью маршала Эмилио де Боно в итало-абиссинской войне, назначил главнокомандующим итальянскими силами в Эфиопии Бадольо. Именно под его руководством удалось 5 мая 1936 года занять Аддис-Абебу и выиграть войну. Бадольо стал вице-королём новой колонии и получил титул герцога Аддис-Абебского. Заодно показал мастер-класс в разграблении императорской резиденции – трон Хайле Селассие I** был привезён в его римскую виллу и стал лежанкой для любимой собаки Чуччи.
В 1937 году вернулся в Рим. Координировал итальянскую военную помощь испанским мятежникам, а в апреле планировал оккупацию Албании (осуществлена за несколько часов почти без потерь).
Муссолини на митинге (на заднем плане фраза цитадель всех народов - метафора Рима со времён Цицерона) - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
24 декабря 2025, 16:00История
Фашио – значит пучок. 100 лет со дня, когда Муссолини стал дуче24 декабря 1925 года Бенито Муссолини официально стал "Дуче" ("Вождём") фашистского государства. Это ознаменовало начало периода тоталитарного правления в Италии, где Муссолини стал единоличным лидером
22 мая 1939 года Италия заключила "Стальной пакт" с Германией, который предполагал, в частности, военный союз. Дуче полагал, что война начнётся не ранее 1945 года (вполне рационально – примерно столько времени требовалось Германии на "переваривание" уже аннексированных территорий). Генеральный штаб был не самого высокого мнения о боеспособности войск, потому планировал только оборонительные операции. Но в 1940 году дуче решил, что союзники будут быстро разгромлены и он опоздает к разделу пирога…
В результате вступление Италии в войну 10 июня 1940 года оказалось неожиданным прежде всего для итальянцев. Достаточно сказать, что в Ливии англичане без боя взяли два итальянских форта – гарнизоны просто не знали о начале войны… Наступление против Франции оказалось позорищем – пограничный пост Пон-Сен-Луи с гарнизоном в 9 человек на протяжении четырёх дней сдерживал итальянскую дивизию и сдался вместе с Францией.
Ещё хуже дело обстояло в Греции. Итальянские войска начали вторжение 28 октября, но уже к 3 ноября были выбиты назад в Албанию уступающими по численности греческими войсками. Поражение итальянцев в Греции заставило вмешаться Германию, что привело к переносу сроков вторжения в СССР.
© Фото : "Военный альбом"Муссолини с офицерами генерального штаба на параде 11-го полка берсальеров. 20 февраля 1938 года
Муссолини с офицерами генерального штаба на параде 11-го полка берсальеров. 20 февраля 1938 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : "Военный альбом"
Муссолини с офицерами генерального штаба на параде 11-го полка берсальеров. 20 февраля 1938 года
В начале декабря Бадольо, не желая дальше принимать участие в этом цирке с конями и берсальерами, подал в отставку. Поражения в Африке и под Сталинградом обошлись без его участия. 10 июля союзники начали высадку в Сицилии. Деморализованная и плохо управляемая итальянская армия практически не сопротивлялась (операция длилась больше месяца только потому, что на острове находился 14 танковый корпус вермахта).
К лету 1943 года в Италии сформировался мощный блок сил, выступавших за выход Италии из войны. Входила в него часть фашистской элиты (включая очень влиятельного зятя дуче Галеаццо Чиано), представители крупного итальянского бизнеса, а также консервативно-монархические круги, к которым примкнул Бадольо. Монархисты были готовы заменить короля Виктора Эммануила III на принца Умберто Савойского (будущего "майского короля", который правил в мае 1946 года – до превращения Италии в республику), но король был столь нерешителен и напуган, что успел перебежать к заговорщикам.
25 июля Большой фашистский совет призвал короля принять командование над итальянской армией. Муссолини, ухитрившийся проиграть внутрипартийной оппозиции, поехал к королю, после аудиенции был арестован и сослан на остров Понца. Премьером был назначен Бадольо.
Муссолини и Гитлер - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября 2025, 16:00История
"Украинский проект" Бенито МуссолиниСвязь украинских реалий с реалиями немецкого нацизма выглядит натянуто – ни концлагерей, ни развитой расовой теории. А вот сходство идеологии украинского интегрального национализма и самого нынешнего украинского режима с режимом Бенито Муссолини в Италии более очевидно. Он был утверждён главой правительства 31 октября 1922 года
Как глава правительства Бадольо сразу оказался в сложном положении. Италии угрожали со всех сторон – союзники, Гитлер, коммунисты… Последняя угроза была самой острой, потому Бадольо сразу же направил покаянное письмо арестованному дуче, в котором объяснял ему, что "так будет лучше", а правительство сообщило, что будет добиваться мира с Антигитлеровской коалицией, не прерывая при этом союзнических отношений с Германией (Гитлер был восхищён чисто итальянским предательством).
Фашистская партия была запрещена, остальные партии – разрешены. Чиано зачем-то бежал в Германию и был там арестован (потом он был выдан боевикам Итальянской социальной республики, которые его показательно расстреляли при полном равнодушии Муссолини).
3 сентября, после переговоров в Португалии и на Сицилии, представители Италии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Придумка эта принадлежала Рузвельту, но капитуляции особенно последовательно требовал Черчилль – Италия мешала британскому господству на Средиземном море.
© Фото : "Военный альбом"Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на борту линкора Prince of Wales, 10 августа 1941 года. Слева разговаривают Гарри Гопкинс и Аверелл Гарриман.
Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на борту линкора Prince of Wales, 10 августа 1941 года. Слева разговаривают Гарри Гопкинс и Аверелл Гарриман. - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : "Военный альбом"
Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на борту линкора Prince of Wales, 10 августа 1941 года. Слева разговаривают Гарри Гопкинс и Аверелл Гарриман.
8 сентября немецкие войска вторглись в Италию. Итальянские войска получили приказ избегать провокаций, и они их избегали. Фактически бои шли только за Рим. К 19 сентября основные цели немецкой операции были достигнуты. Правда, король и правительство успели убежать в южноитальянское местечко Бридзини, что было не по плану, но юг Италии Гитлер захватывать и не собирался. Даже ради короля.
13 сентября Италия объявила войну Германии. На этом этапе в правительство антикоммуниста Бадольо вошёл даже коммунист Пальмиро Тольятти (сначала как министр без портфеля, а потом и как вице-премьер).
Однако, ещё 12 сентября немецкий спецназ во главе с Отто Скорцени освободил Муссолини, который 23 сентября стал премьером в Итальянской социальной республике (Республика Сало́), которая влачила довольно жалкое существование до капитуляции немецких войск в Италии в конце апреля 1945 года (28 апреля Муссолини был изловлен и казнён партизанами).
Фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлин, 8 мая 1945 года, 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
9 мая, 08:00История
Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась ГерманияДля жителей постсоветского пространства завершение войны принятием акта о безоговорочной капитуляции является естественным результатом завершения войны. Так ведь было 9 мая 1945 года, а до этого – в 1920 году (Белая армия никаких актов не подписывала – просто эвакуировалась). Между тем, такое завершение войны – большая редкость
5 июне 1944 года, после возвращения в Рим, король отрёкся от престола, а 9-го подал в отставку Бадольо.
Позже престарелый маршал чуть было не оказался на скамье международного трибунала, но ему удалось избежать ответственности благодаря вмешательству Черчилля. В 1947 году обвинения с него были сняты, и он до конца жизни удалился в родовое поместье.
Странная судьба. Противник фашистов, который 20 лет служил фашистам. Антикоммунист, сотрудничавший с коммунистами. Монархист, готовивший заговор против короля. Патриот Италии, добившийся её безоговорочной капитуляции…
* По мнению военных историков, Бадольо не был плохим генералом. Он имел хорошее академические образование и большой опыт. Не Гинденбург, конечно, но учитывая уникальные боевые качества итальянской армии, тут и Гинденбург не помог бы…
** До коронации негус звался рас Тафари (это титул, рас, буквально, – князь) Маконнен. Позже почитание Хайле Селассие как живого бога и потомка царя Соломона и царицы Савской стало основой новой религии – растафарианства.
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07:57Фронт подошел вплотную — из Слатино экстренно вывозят жителей и чиновников
07:29Дмитриев раскрыл, какую ловушку Зеленский готовит для Трампа
07:20Нам нужны Вера, Надежда и Любовь. А не рентабельность
07:04Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
07:00Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем
06:40Не будет Украины нейтральной – не будет никакой
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06:06Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?
05:43Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав
05:30"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта
05:15Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
04:30Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС
04:04Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов
03:39Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев
02:37Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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