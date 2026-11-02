Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав - 02.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261102/kiev-mogut-nakryt-vspyshki-infektsiy--minzdrav-1084216087.html
Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав
Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав - 02.11.2026 Украина.ру
Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав
Проблемы с водоснабжением уже в ближайшее время могут вызвать в Киеве вспышки инфекций. Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины 1 ноября сообщило украинское агентство УНИАН
2026-11-02T05:43
2026-11-02T05:46
украина.ру
новости
украина
киев
виталий кличко
соломия бобровская
минздрав
верховная рада
минобороны рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084215966_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_eab77108754b4bf70ce0e462c90977d9.jpg
В воскресенье в администрации столицы незалежной сообщили о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева. В субботу мэр Виталий Кличко заявлял, что они наблюдались в девяти районах из десяти."Уже через семь дней без воды и канализации могут начаться вспышки опасных инфекций", — приводит агентство ответ ведомства на свой запрос.Среди основных угроз называются холера, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. Отсутствие воды и длительная остановка канализационных насосных станций создают условия для распространения инфекций через немытые руки и загрязнённые предметы быта.1 ноября кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что по водозаборным агрегатам в Киеве удары пока не наносятся. Однако поражение всех четырёх киевских ТЭЦ привело к тому, что не могут работать насосы. Подробнее об этом - в публикации "Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/ne-tolko-zelenskiy-na-ukraine-slozhilas-kasta-lyudoedov-benefitsiarov-voyny-1084178587.html
украина
киев
россия
удары по киеву сегодня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084215966_66:0:1266:900_1920x0_80_0_0_f1b56c63bfffe18404590d3446dd78b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, киев, виталий кличко, соломия бобровская, минздрав, верховная рада, минобороны рф, россия, водоснабжение, инфекция, заболеваемость, заболевание, эпидемия, сво, удары по киеву сегодня, ракетные удары по украине, вода, коммунальное хозяйство, инфраструктура
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, Соломия Бобровская, Минздрав, Верховная Рада, Минобороны РФ, Россия, водоснабжение, инфекция, заболеваемость, заболевание, эпидемия, СВО, удары по Киеву сегодня, ракетные удары по Украине, вода, коммунальное хозяйство, инфраструктура

Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав

05:43 02.11.2026 (обновлено: 05:46 02.11.2026)
 
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen KotenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen Kotenko
Читать в
ДзенTelegram
Проблемы с водоснабжением уже в ближайшее время могут вызвать в Киеве вспышки инфекций. Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины 1 ноября сообщило украинское агентство УНИАН
В воскресенье в администрации столицы незалежной сообщили о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева. В субботу мэр Виталий Кличко заявлял, что они наблюдались в девяти районах из десяти.
"Уже через семь дней без воды и канализации могут начаться вспышки опасных инфекций", — приводит агентство ответ ведомства на свой запрос.
Среди основных угроз называются холера, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. Отсутствие воды и длительная остановка канализационных насосных станций создают условия для распространения инфекций через немытые руки и загрязнённые предметы быта.
1 ноября кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что по водозаборным агрегатам в Киеве удары пока не наносятся. Однако поражение всех четырёх киевских ТЭЦ привело к тому, что не могут работать насосы. Подробнее об этом - в публикации "Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов.
мария берлинская - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 18:45
Не только Зеленский! На Украине сложилась каста людоедов-бенефициаров войныУкраинская волонтерка Мария Берлинская в эфире телемарафона рассказала, что война продлится ещё 12 лет, служить должны все, включая женщин, а единственная причина, по которой боевые действия до сих пор не закончились, заключается во Владимире Путине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКиевВиталий КличкоСоломия БобровскаяМинздравВерховная РадаМинобороны РФРоссияводоснабжениеинфекциязаболеваемостьзаболеваниеэпидемияСВОудары по Киеву сегодняракетные удары по Украиневодакоммунальное хозяйствоинфраструктура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:04Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
07:00Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем
06:40Не будет Украины нейтральной – не будет никакой
06:21ГУР записал Якубовича во враги Украины
06:20Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии
06:06Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?
05:43Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав
05:30"Мы только оружие продаем": Рожин рассказал, потянут ли США войну на два фронта
05:15Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
04:30Европа ищет рычаг на Россию у Китая, а трещит по швам сама: Нежданов раскрыл раскол в ЕС
04:04Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов
03:39Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев
02:37Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:12Финляндия намерена запретить российских спортсменов вопреки решению суда
00:35Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
20:33"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
19:32"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам
18:30"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов
18:05Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве
Лента новостейМолния