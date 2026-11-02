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Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав

Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав - 02.11.2026 Украина.ру

Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав

Проблемы с водоснабжением уже в ближайшее время могут вызвать в Киеве вспышки инфекций. Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины 1 ноября сообщило украинское агентство УНИАН

2026-11-02T05:43

2026-11-02T05:43

2026-11-02T05:46

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В воскресенье в администрации столицы незалежной сообщили о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева. В субботу мэр Виталий Кличко заявлял, что они наблюдались в девяти районах из десяти."Уже через семь дней без воды и канализации могут начаться вспышки опасных инфекций", — приводит агентство ответ ведомства на свой запрос.Среди основных угроз называются холера, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. Отсутствие воды и длительная остановка канализационных насосных станций создают условия для распространения инфекций через немытые руки и загрязнённые предметы быта.1 ноября кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что по водозаборным агрегатам в Киеве удары пока не наносятся. Однако поражение всех четырёх киевских ТЭЦ привело к тому, что не могут работать насосы. Подробнее об этом - в публикации "Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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