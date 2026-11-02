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Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев

Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев - 02.11.2026 Украина.ру

Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев

Военно-воздушные силы Украины подтвердили взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах, который распространил сообщение о радиационной и химической опасности в Киеве. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 2 ноября официальном заявлении

2026-11-02T03:39

2026-11-02T03:39

2026-11-02T03:41

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Ранее агентство УНИАН сообщило, что в приложении "Воздушная тревога" появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, позже — об уличных боях. Эта же информация мгновенно разлетелась по украинским телеграм-каналам."Приложение "Воздушная тревога", вероятно, было взломано — на Украине нет никакой радиационной угрозы", — говорится в официальном заявлении воздушных сил ВСУ.Кроме того, на взломанном украинском сервисе по оповещению о воздушных тревогах иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте."Россияне получили доступ ко всей панели управления оповещениями и информации, то есть к API-ключам, шлюзу, веб-панели управления", — комментируют произошедшее украинские каналы.Позже пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса была приостановлена, а push-оповещения отключены.Через некоторое время было заявлено, что приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. На карте уже видны жёлтый и красный уровни опасности, а пользователям снова поступают push-оповещения о тревогах. Отображение целей на карте пока не восстановлено.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/khaker-rasskazal-o-kropotlivoy-rabote-po-data-tsentram-vsu-1083630158.html

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