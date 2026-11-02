Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев - 02.11.2026 Украина.ру
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Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев
Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев - 02.11.2026 Украина.ру
Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев
Военно-воздушные силы Украины подтвердили взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах, который распространил сообщение о радиационной и химической опасности в Киеве. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 2 ноября официальном заявлении
2026-11-02T03:39
2026-11-02T03:41
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воздушная тревога
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Ранее агентство УНИАН сообщило, что в приложении "Воздушная тревога" появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, позже — об уличных боях. Эта же информация мгновенно разлетелась по украинским телеграм-каналам."Приложение "Воздушная тревога", вероятно, было взломано — на Украине нет никакой радиационной угрозы", — говорится в официальном заявлении воздушных сил ВСУ.Кроме того, на взломанном украинском сервисе по оповещению о воздушных тревогах иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте."Россияне получили доступ ко всей панели управления оповещениями и информации, то есть к API-ключам, шлюзу, веб-панели управления", — комментируют произошедшее украинские каналы.Позже пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса была приостановлена, а push-оповещения отключены.Через некоторое время было заявлено, что приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. На карте уже видны жёлтый и красный уровни опасности, а пользователям снова поступают push-оповещения о тревогах. Отображение целей на карте пока не восстановлено.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/khaker-rasskazal-o-kropotlivoy-rabote-po-data-tsentram-vsu-1083630158.html
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Украина.ру, Новости, Украина, Киев, ВСУ, Вооруженные силы Украины, тревога, воздушная тревога, хакер, кибератаки, СВО, компьютерные технологии, информационная война, информационная безопасность

Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев

03:39 02.11.2026 (обновлено: 03:41 02.11.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruкарта ZOV
карта ZOV - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Военно-воздушные силы Украины подтвердили взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах, который распространил сообщение о радиационной и химической опасности в Киеве. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 2 ноября официальном заявлении
Ранее агентство УНИАН сообщило, что в приложении "Воздушная тревога" появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, позже об уличных боях. Эта же информация мгновенно разлетелась по украинским телеграм-каналам.
"Приложение "Воздушная тревога", вероятно, было взломано — на Украине нет никакой радиационной угрозы", — говорится в официальном заявлении воздушных сил ВСУ.
Кроме того, на взломанном украинском сервисе по оповещению о воздушных тревогах иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте.
"Россияне получили доступ ко всей панели управления оповещениями и информации, то есть к API-ключам, шлюзу, веб-панели управления", — комментируют произошедшее украинские каналы.
Позже пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса была приостановлена, а push-оповещения отключены.
Через некоторое время было заявлено, что приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. На карте уже видны жёлтый и красный уровни опасности, а пользователям снова поступают push-оповещения о тревогах. Отображение целей на карте пока не восстановлено.
Хакер - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 05:49
Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУХакеру PalachPro удалось взломать дата-центры на территории Украины и получить доступ к важнейшим документам украинского минобороны и ВСУ, которые, в частности, помогли при планировании ударов по целям в Киеве. Об этом утром 6 октября пишет РИА Новости
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