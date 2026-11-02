https://ukraina.ru/20261102/razgrom-pod-odessoy-unichtozheny-sukhogruz-vsu-i-baza-neptunov-1084217370.html
Разгром под Одессой: уничтожены сухогруз ВСУ и база "Нептунов"
Разгром под Одессой: уничтожены сухогруз ВСУ и база "Нептунов" - 02.11.2026 Украина.ру
Разгром под Одессой: уничтожены сухогруз ВСУ и база "Нептунов"
Российская армия в течение ночи атаковала беспилотниками портовые объекты Украины и морские суда, перевозившие военные грузы, сообщило 2 ноября Министерство обороны РФ
2026-11-02T08:29
2026-11-02T08:29
2026-11-02T08:29
сво
спецоперация
россия
украина
одесская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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В частности, российские дроны нанесли удар по укрытию возле села Тузлы в Одесской области, где хранились пусковые установки украинских противокорабельных комплексов "Нептун". Кроме того, в Черном море южнее Одессы был атакован сухогруз, который вез имущество для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Разгром под Одессой: уничтожены сухогруз ВСУ и база "Нептунов"
Российская армия в течение ночи атаковала беспилотниками портовые объекты Украины и морские суда, перевозившие военные грузы, сообщило 2 ноября Министерство обороны РФ
В частности, российские дроны нанесли удар по укрытию возле села Тузлы в Одесской области, где хранились пусковые установки украинских противокорабельных комплексов "Нептун".
Кроме того, в Черном море южнее Одессы был атакован сухогруз, который вез имущество для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).