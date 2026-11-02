https://ukraina.ru/20261102/kitay-ne-zabyl-pro-ukrainu-nezhdanov-obyasnil-pochemu-dlya-pekina-eto-ne-periferiya-a-khab-evrazii-1084210179.html

Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии

Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии - 02.11.2026 Украина.ру

Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии

Может показаться, что мирные инициативы Пекина по Украине ушли в тень, но интерес Китая к этой стране глубже, чем кажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов

2026-11-02T06:20

2026-11-02T06:20

2026-11-02T06:20

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По его словам, ещё в контексте проекта "Один пояс — один путь" Пекин рассматривал Украину как ключевое звено евразийской логистики."В Китае говорили, что Украина должна стать огромным транспортно-логистическим хабом, который связывает Восток и Запад Евразии. Это была грандиозная возможность для Украины. То есть Пекин с точки зрения диверсификации транспортных коридоров рассматривал эту страну очень серьезно", — отметил Нежданов.Эксперт напомнил: в феврале 2023 года Китай представил свой вариант урегулирования из 12 пунктов, где призвал к прекращению огня, уважению суверенитета всех стран и отказу от использования мировой экономики в политических целях. Однако план восприняли как "предсказуемый", поскольку он опирался на идеологический базис китайской внешней политики — принципы ООН и невмешательства, — а не на гибкую переговорную логику."Экспертное обсуждение этого варианта происходило вне учета китайской идеологии. Поэтому потеря широкого интереса к китайской версии мирного плана по Украине может быть связана с этим", — указал Нежданов.Несмотря на паузу в публичном обсуждении мирного плана, экономический интерес Китая к транспортному потенциалу Украины никуда не исчез. Для Пекина это не "периферийная тема", а вопрос долгосрочной архитектуры евразийской логистики.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также на эту тему: Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно

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