Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии - 02.11.2026 Украина.ру
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Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии
Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии - 02.11.2026 Украина.ру
Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии
Может показаться, что мирные инициативы Пекина по Украине ушли в тень, но интерес Китая к этой стране глубже, чем кажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
2026-11-02T06:20
2026-11-02T06:20
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По его словам, ещё в контексте проекта "Один пояс — один путь" Пекин рассматривал Украину как ключевое звено евразийской логистики."В Китае говорили, что Украина должна стать огромным транспортно-логистическим хабом, который связывает Восток и Запад Евразии. Это была грандиозная возможность для Украины. То есть Пекин с точки зрения диверсификации транспортных коридоров рассматривал эту страну очень серьезно", — отметил Нежданов.Эксперт напомнил: в феврале 2023 года Китай представил свой вариант урегулирования из 12 пунктов, где призвал к прекращению огня, уважению суверенитета всех стран и отказу от использования мировой экономики в политических целях. Однако план восприняли как "предсказуемый", поскольку он опирался на идеологический базис китайской внешней политики — принципы ООН и невмешательства, — а не на гибкую переговорную логику."Экспертное обсуждение этого варианта происходило вне учета китайской идеологии. Поэтому потеря широкого интереса к китайской версии мирного плана по Украине может быть связана с этим", — указал Нежданов.Несмотря на паузу в публичном обсуждении мирного плана, экономический интерес Китая к транспортному потенциалу Украины никуда не исчез. Для Пекина это не "периферийная тема", а вопрос долгосрочной архитектуры евразийской логистики.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также на эту тему: Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно
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Украина.ру
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новости, украина, китай, пекин, украина.ру, оон
Новости, Украина, Китай, Пекин, Украина.ру, ООН

Китай не забыл про Украину: Нежданов объяснил, почему для Пекина это не периферия, а хаб Евразии

06:20 02.11.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Может показаться, что мирные инициативы Пекина по Украине ушли в тень, но интерес Китая к этой стране глубже, чем кажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
По его словам, ещё в контексте проекта "Один пояс — один путь" Пекин рассматривал Украину как ключевое звено евразийской логистики.
"В Китае говорили, что Украина должна стать огромным транспортно-логистическим хабом, который связывает Восток и Запад Евразии. Это была грандиозная возможность для Украины. То есть Пекин с точки зрения диверсификации транспортных коридоров рассматривал эту страну очень серьезно", — отметил Нежданов.
Эксперт напомнил: в феврале 2023 года Китай представил свой вариант урегулирования из 12 пунктов, где призвал к прекращению огня, уважению суверенитета всех стран и отказу от использования мировой экономики в политических целях. Однако план восприняли как "предсказуемый", поскольку он опирался на идеологический базис китайской внешней политики — принципы ООН и невмешательства, — а не на гибкую переговорную логику.
"Экспертное обсуждение этого варианта происходило вне учета китайской идеологии. Поэтому потеря широкого интереса к китайской версии мирного плана по Украине может быть связана с этим", — указал Нежданов.
Несмотря на паузу в публичном обсуждении мирного плана, экономический интерес Китая к транспортному потенциалу Украины никуда не исчез. Для Пекина это не "периферийная тема", а вопрос долгосрочной архитектуры евразийской логистики.
Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет
Также на эту тему: Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно
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