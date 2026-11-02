Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова - 02.11.2026 Украина.ру
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Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова
Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова - 02.11.2026 Украина.ру
Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова
Россия и Украина выполнили обязательства по соблюдению режима тишины в Алёшках Херсонской области, что позволило вывезти всех желающих и доставить помощь оставшимся жителям города. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ночь на 2 ноября сообщила в канале на платформе "Макс"
2026-11-02T02:37
2026-11-02T02:37
украина.ру
новости
россия
алешки
мелания трамп
украина
верховная рада
херсонская область
гуманитарная катастрофа
гуманитарная помощь
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Гуманитарная миссия в Алёшках началась утром 30 октября. Введённый ранее в районе блокадного города режим тишины завершился в 22:59 мск 1 ноября."Все обязательства были соблюдены обеими сторонами. Это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город", — написала Лантратова.Она отметила, что работа проводилась совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп."Сейчас вместе прорабатываем продолжение гуманитарных миссий. Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной. В Алёшках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь", — добавила Лантратова.31 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об инциденте со стороны ВСУ, который поставил под угрозу соблюдение режима тишины в Алёшках. Подробнее - публикации Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html
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украина.ру, новости, россия, алешки, мелания трамп, украина, верховная рада, херсонская область, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, гуманитарный коридор, перемирие, сво, вс рф, всу, беженцы, родион мирошник
Украина.ру, Новости, Россия, Алешки, Мелания Трамп, Украина, Верховная Рада, Херсонская область, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, гуманитарный коридор, перемирие, СВО, ВС РФ, ВСУ, беженцы, Родион Мирошник

Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова

02:37 02.11.2026
 
© APУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова общается с прессой перед отъездом в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова общается с прессой перед отъездом в Алешки - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© AP
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Россия и Украина выполнили обязательства по соблюдению режима тишины в Алёшках Херсонской области, что позволило вывезти всех желающих и доставить помощь оставшимся жителям города. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ночь на 2 ноября сообщила в канале на платформе "Макс"
Гуманитарная миссия в Алёшках началась утром 30 октября. Введённый ранее в районе блокадного города режим тишины завершился в 22:59 мск 1 ноября.
"Все обязательства были соблюдены обеими сторонами. Это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город", — написала Лантратова.
Она отметила, что работа проводилась совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.
"Сейчас вместе прорабатываем продолжение гуманитарных миссий. Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной. В Алёшках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь", — добавила Лантратова.
31 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об инциденте со стороны ВСУ, который поставил под угрозу соблюдение режима тишины в Алёшках. Подробнее - публикации Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября.
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 19:33
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?В Алешках Херсонской области в рамках объявленного ранее режима прекращения огня стартовала эвакуация мирных жителей и доставка гуманитарной помощи остающимся в населенном пункте
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