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Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова

Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова - 02.11.2026 Украина.ру

Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — Лантратова

Россия и Украина выполнили обязательства по соблюдению режима тишины в Алёшках Херсонской области, что позволило вывезти всех желающих и доставить помощь оставшимся жителям города. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ночь на 2 ноября сообщила в канале на платформе "Макс"

2026-11-02T02:37

2026-11-02T02:37

2026-11-02T02:37

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гуманитарная катастрофа

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Гуманитарная миссия в Алёшках началась утром 30 октября. Введённый ранее в районе блокадного города режим тишины завершился в 22:59 мск 1 ноября."Все обязательства были соблюдены обеими сторонами. Это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город", — написала Лантратова.Она отметила, что работа проводилась совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп."Сейчас вместе прорабатываем продолжение гуманитарных миссий. Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной. В Алёшках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь", — добавила Лантратова.31 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об инциденте со стороны ВСУ, который поставил под угрозу соблюдение режима тишины в Алёшках. Подробнее - публикации Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html

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