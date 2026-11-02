Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов - 02.11.2026 Украина.ру
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Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов
Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов - 02.11.2026 Украина.ру
Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов
В Донецке число абонентов, оставшихся без электроснабжения, возросло до 275 тысяч. Об этом мэр Алексей Кулемзин в ночь на 2 ноября сообщил в своём телеграма-канале
2026-11-02T04:04
2026-11-02T04:05
украина.ру
новости
россия
днр
донецк
алексей кулемзин
электроснабжение
авария
отключение электричества
коммунальное хозяйство
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В воскресенье вечером глава города сообщал об отключении 281 трансформаторной подстанции, в результате чего в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка остались без света более 49 тысяч человек. В ночь ситуация с электроснабжением жителей обострилась."По поступившей информации "Донецкэнерго" — филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка обесточено 1890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", — написал Кулемзин.О том, как в ДНР выстраивают новую цифровую реальность в эфире радио "Новороссия Сегодня" рассказал заместитель министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи ДНР Денис Чернобай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, днр, донецк, алексей кулемзин, электроснабжение, авария, отключение электричества, коммунальное хозяйство, инфраструктура, донецкая народная республика
Украина.ру, Новости, Россия, ДНР, Донецк, Алексей Кулемзин, электроснабжение, авария, отключение электричества, коммунальное хозяйство, инфраструктура, Донецкая Народная Республика

Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов

04:04 02.11.2026 (обновлено: 04:05 02.11.2026)
 
© Фото : Евгений Балицкий телеграм-канал
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : Евгений Балицкий телеграм-канал
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В Донецке число абонентов, оставшихся без электроснабжения, возросло до 275 тысяч. Об этом мэр Алексей Кулемзин в ночь на 2 ноября сообщил в своём телеграма-канале
В воскресенье вечером глава города сообщал об отключении 281 трансформаторной подстанции, в результате чего в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка остались без света более 49 тысяч человек. В ночь ситуация с электроснабжением жителей обострилась.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" — филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка обесточено 1890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", — написал Кулемзин.
О том, как в ДНР выстраивают новую цифровую реальность в эфире радио "Новороссия Сегодня" рассказал заместитель министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи ДНР Денис Чернобай.
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