https://ukraina.ru/20261102/bez-sveta-v-donetske-ostalis-276-tysyach-abonentov-1084215645.html

Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов

Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов - 02.11.2026 Украина.ру

Без света в Донецке остались 276 тысяч абонентов

В Донецке число абонентов, оставшихся без электроснабжения, возросло до 275 тысяч. Об этом мэр Алексей Кулемзин в ночь на 2 ноября сообщил в своём телеграма-канале

2026-11-02T04:04

2026-11-02T04:04

2026-11-02T04:05

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электроснабжение

авария

отключение электричества

коммунальное хозяйство

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В воскресенье вечером глава города сообщал об отключении 281 трансформаторной подстанции, в результате чего в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка остались без света более 49 тысяч человек. В ночь ситуация с электроснабжением жителей обострилась."По поступившей информации "Донецкэнерго" — филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка обесточено 1890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", — написал Кулемзин.О том, как в ДНР выстраивают новую цифровую реальность в эфире радио "Новороссия Сегодня" рассказал заместитель министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи ДНР Денис Чернобай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/gendirektor-donetskoy-zheleznoy-dorogi-pogib-pri-udare-vsu-1084186089.html

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украина.ру, новости, россия, днр, донецк, алексей кулемзин, электроснабжение, авария, отключение электричества, коммунальное хозяйство, инфраструктура, донецкая народная республика