https://ukraina.ru/20240403/1054256404.html

ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздух

ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздух - 03.04.2024 Украина.ру

ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздух

В конце марта Главком ВСУ генерал Александр Сырский, оценивая ситуацию на линии фронта, был вынужден признать, что некоторые группировки украинских войск должны быть срочно "переформатированы"

2024-04-03T05:34

2024-04-03T05:34

2024-04-03T07:57

эксклюзив

украина

александр сырский

всу

владимир зеленский

россия

оборона

боеприпасы

контрнаступление

геннадий алехин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3462c35eabc7680b86562c5e937e3ae.jpg

Обтекаемая формулировка, суть которой раскрыл командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк: с передовой приходится срочно отводить бригады для восстановления их боеспособности. Значит, потери в этих бригадах достигли катастрофического уровня — осталось менее 30% личного состава.Украинские генералы уже не раз заявляли о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя?Павлюк считает, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование, чтобы в 2024 году использовать его для контрударов по российским позициям. Любопытно, что ранее официальные лица Украины говорили не о контрударах, а о полноценном контрнаступлении. В частности, об этом в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он также отметил, что будет развивать "успех в Черном море", и, не углубляясь в детали, пообещал России "сюрпризы".На Западе к возможности нового контрнаступления ВСУ относятся весьма скептически. В частности, The New York Times пишет, что Украина может попытаться предпринять такую попытку только в 2025 году, пока же она будет восстанавливать силы. The Wall Street Journal пишет о выстраивании ВСУ линии обороны, а не о контрнаступлении. В публикации под названием "Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать" отмечается, что украинские военные стремятся создать систему укреплений подобную российской. "В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим", – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.Неспособность противника организовать новый контрнаступ зависит от многих причин. Без притока артиллерийских боеприпасов Украина не способна удержать свои позиции, не говоря уже о том, чтобы начать еще контрнаступление — считают аналитики и эксперты, приводя веские доводы. Например, для простого удержания рубежей требуется 75 тысяч снарядов в месяц, в то время как для крупного наступления потребуется вдвое больше. В отличие от этого, Россия выпускает около 300 тысяч артиллерийских снарядов каждый месяц (порядка 10 тысяч в сутки).Другим немаловажным фактором считаются большие потери среди личного состава и провал мобилизационной кампании на Украине. В лучшем случае, ВСУ смогут нарастить группировку своих войск лишь к осени.Стоит напомнить, что подготовка к прошлогоднему летнему контрнаступу заняла около полугода. Впрочем, в этот раз у Киева будет еще одна проблема – сокращение военной помощи со стороны Запада. Да, какие-то поставки идут, но не в тех объемах, что раньше. По некоторым данным, в 2023 году Украина получила в 1,5 раза меньше, чем годом ранее."Союзники по НАТО не поставляют Украине достаточно снарядов, и это отражается на поле боя", — выразил на днях беспокойство генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.В крупных городах на юго-востоке Украины создают новые отряды теробороны из местных жителей, не призывают, а пытаются обучить НВП (начальной военной подготовке) на случай осады российскими войсками. К примеру, новоиспеченную харьковскую оборону, которую назвали условной, планируют использовать как при защите самого города, так и приграничных с российской Белгородчиной районов.В число "ополченцев" записали мужчин призывного возраста, которых еще не отловили сотрудники ТЦК. Статус таких людей не совсем понятен: вроде на службу их не призвали и на передовую не отправили, но при этом их заставляют проходить военную подготовку в тренировочных лагерях. Проводит обучение почему-то командование 125-й бригады теробороны.Реальной подготовкой это можно назвать лишь условно, так как офицеры бригады харьковским "тероборонщикам" ничего толком не объясняют и обучение военному делу не проводят. Учебные стрельбы проводятся для проформы, а принцип работы квадрокоптеров им вообще непонятен. Их предназначение вполне очевидно: жителей будут использовать в качестве "мяса", которое кинут на оборону Харькова в случае наступления российских войск.Но харьковские власти продолжают упорно набирать в новое подразделение жителей города и области, которых обучают азам военной подготовки. Все на примитивном уровне — от оказания первой медицинской помощи до умения обращаться со стрелковым оружием, в том числе со снайперской винтовкой. На такие занятия ежедневно привлекаются сотни жителей, которых трудно назвать полноценными защитниками.Если на земле противнику не удается организовать основательные наступательные действия, украинская армия активно пытается использовать так называемую "дроновую тактику". На Украине, как известно, создано центральное управление беспилотных систем генштаба ВСУ. При этом оно не осуществляет функции командования, а занимается консультациями, сбором и анализом данных по применению БПЛА на Восточном фронте и БЭК в акватории Черного моря. Одновременно объявлено о формировании подразделений и частей БПЛА, подчиняющихся напрямую генштабу.В настоящее время в ВСУ, по некоторым оценкам, насчитывается 49 частей и подразделений подобного типа. Формально состоящие в них имеют статус военнослужащих, находятся на всех видах довольствия, вооружаются табельными стволами и экипируются по нормам ВСУ. Переходя на сленг националистических формирований "незалежной", их называют боёвками. Недостающую экипировку и транспорт эти боёвки получают по собственным волонтерским каналам.Заказы на БПЛА у изготовителей боёвки размещают самостоятельно напрямую. Для этого у них есть представители-контактёры в регионах. По таким же схемам идёт закупка БПЛА у иностранных поставщиков. Они широко представлены в соцсетях и мощно самопиарятся, многие имеют отличную активную фанбазу в несколько десятков тысяч человек. Они все без исключения являются носителями бандеровской идеологии самого махрового извода и хорошо мотивированы. Высокая выживаемость ядра каждой боёвки гарантируется работой исключительно на дальних дистанциях от линии фронта.Кроме того, они имеют стандартную пехотную полевую выучку в части маскировки и окапывания; в технологическом и тактико-специальном отношении они тоже подготовлены профессионально. Члены боёвок являются поставщиками идеологически заряженного бандеровского мультимедийного контента для украинских и зарубежных медиа. А также и для частнопрактикующих военных аналитиков, блогеров и медиаконсультантов (иногда весьма и весьма влиятельных).В оргштатном отношении стандартное подразделение представляет собой роту воздушных средств разведывательно-ударного назначения в тактическом звене (удаление от фронта до 20 км).И все же противник основные усилия сосредотачивает на строительстве и оборудовании фортификационных инженерных сооружений, предназначенных для действий в обороне. Сейчас мы можем наблюдать качественно другой подход и с нашей стороны — российские подразделения активно отрабатывают летную инфраструктуру, нанося результативные удары во многих регионах Украины. Однозначно, такие действия не смогут привести к полному уничтожению объектов, но их последствия как минимум ограничивают противника в возможности проведения воздушных операций и основательно нарушают логистику ВСУ.В данном случае нельзя не отметить применение важных средств огневого поражения. Авиабомбы семейств ФАБ-500/1500 в особом представлении не нуждаются. Оснащение универсальным модулем планирования и коррекции, по сути, превратило их в высокоточный боеприпас, который наводится по координатам с помощью системы ГЛОНАСС и способен поражать цели на дистанции до 60 км от места пуска. Из дополнительных плюсов можно отметить распространённость, доступность (ФАБ всех видов произведено много), наличие в серийном производстве и разнообразие вариантов практически под любую задачу и тип цели.УМПБ Д-30СН, по сути, представляет собой 300-мм планирующую боевую ступень в контейнерах реактивных снарядов 9М55К или 9М544 от РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Боевая часть отстреливается от разгонного блока на высоте 15–20 км и при снижении скорости с 4 до 1,2 Маха раскрывает крылья и включает твердотопливный двигатель. Двигатель позволяет значительно увеличить дальность и поражать цели с расстояния 90–120 км.Во-первых, это дешевле. Для эффективного уничтожения целей вместо дорогих ракет "Искандер" или "Оникс" потребуются пусковые установки РСЗО калибра 300 мм и переоборудованные реактивные снаряды. Учитывая, что Харьков, например, находится всего в 30 км от российской границы, такое решение напрашивалось давно.Во-вторых, подобные боеприпасы позволяют одномоментно доставить большое количество взрывчатого вещества к цели. Например, боевая часть авиабомб семейства ФАБ-500 — около 210 кг взрывчатого вещества. Применение ФАБ или УМПБ очень эффективно для капитальных и укреплённых оборонительных сооружений, которыми изобилует Харьков, где ВСУ оборудуют склады, позиции и прячут военную технику.Кроме того, боеприпасы с модулями планирования и коррекции — это высокоточное оружие, они способны наносить удары по заложенным заранее (или передаваемым самолётом-носителем) координатам. Всё это делает их незаменимыми при поражении военных целей в густонаселённой агломерации.В-третьих, вовремя среагировать на применение УМПБ с помощью РСЗО "Смерч" или "Торнадо-С" средства харьковской ПВО ВСУ не успевают. А это значит, что и о своевременном перехвате речь (по крайней мере пока) также не идёт.Ситуация на линии боевого соприкосновения, на первый взгляд, переместилась в воздушное пространство, но многое будет решаться на земле.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240402/1054231793.html

https://ukraina.ru/20240402/1054233867.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, украина, александр сырский, всу, владимир зеленский, россия, оборона, боеприпасы, контрнаступление, геннадий алехин