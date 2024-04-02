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Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме
Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме - 02.04.2024 Украина.ру
Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме
Украина – террористическое государство, а дискуссия вокруг признания её таковым – схоластика, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. После того, как будет признана вина главы киевского режима Зеленского или руководителя ГУР Украины Буданова* в терроре мирного населения, следует "крошить бандеровских свиней"
2024-04-02T21:33
2024-04-02T21:33
2024-04-02T21:33
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"Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. (...) При получении достаточных доказательств, что за терактом (прим. ред. - в "Крокусе") стояла мразь типа азова**, буданова* или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе. Своих Сомос не судят. (...) Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны", – написал Медведев в своём телеграм-канале. Он также указал на то, что "маразматикам в больших кроссовках на лужайке Белого дома", а также "противным британским бабам с рыбьим лицом" давно известно, что Украина представляет собой террористическое государство. Ввиду того, что в ООН царит русофобский консенсус, киевский режим не будут судить за совершённые преступления. Максимум, эту тему "пообсуждают на страницах интернета ковёрные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет", уточнил Медведев. Вместе с тем, он призвал "ликвидировать при удобном случае как Коновальца и Бандеру" тех, кто причастен к террору мирного населения. Ранее Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. *Признан в России экстремистом и террористом. **Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20240328/1054176810.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, кирилл буданов, дмитрий медведев, сво, теракт, террорист, терроризм, оон, совбез, международный уголовный суд (мус)
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Дмитрий Медведев, СВО, теракт, террорист, терроризм, ООН, Совбез, Международный уголовный суд (МУС)
Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме
Украина – террористическое государство, а дискуссия вокруг признания её таковым – схоластика, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. После того, как будет признана вина главы киевского режима Зеленского или руководителя ГУР Украины Буданова* в терроре мирного населения, следует "крошить бандеровских свиней"