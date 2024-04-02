https://ukraina.ru/20240402/1054269546.html

Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме

Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме - 02.04.2024 Украина.ру

Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризме

Украина – террористическое государство, а дискуссия вокруг признания её таковым – схоластика, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. После того, как будет признана вина главы киевского режима Зеленского или руководителя ГУР Украины Буданова* в терроре мирного населения, следует "крошить бандеровских свиней"

2024-04-02T21:33

2024-04-02T21:33

2024-04-02T21:33

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"Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. (...) При получении достаточных доказательств, что за терактом (прим. ред. - в "Крокусе") стояла мразь типа азова**, буданова* или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе. Своих Сомос не судят. (...) Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны", – написал Медведев в своём телеграм-канале. Он также указал на то, что "маразматикам в больших кроссовках на лужайке Белого дома", а также "противным британским бабам с рыбьим лицом" давно известно, что Украина представляет собой террористическое государство. Ввиду того, что в ООН царит русофобский консенсус, киевский режим не будут судить за совершённые преступления. Максимум, эту тему "пообсуждают на страницах интернета ковёрные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет", уточнил Медведев. Вместе с тем, он призвал "ликвидировать при удобном случае как Коновальца и Бандеру" тех, кто причастен к террору мирного населения. Ранее Дмитрий Медведев призвал к жестокой расправе над организаторами, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", а также над теми, кто сочувствовал террористам. *Признан в России экстремистом и террористом. **Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240328/1054176810.html

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