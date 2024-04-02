Главное за ночь 2 апреля
08:03 02.04.2024 (обновлено: 08:08 02.04.2024)
При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная кухня".
Израиль нанёс авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По запросу России Совбез ООН проведёт в связи с этим во вторник открытое заседание. Постпредство Ирана при ООН назвало действия Израиля террористической атакой.
Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Сегодня президенты Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю годовщины первого шага на пути к образованию Союзного государства.