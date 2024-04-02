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Главное за ночь 2 апреля

Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 апреля

При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная... Украина.ру, 02.04.2024

2024-04-02T08:03

2024-04-02T08:03

2024-04-02T08:08

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При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная кухня".Израиль нанёс авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По запросу России Совбез ООН проведёт в связи с этим во вторник открытое заседание. Постпредство Ирана при ООН назвало действия Израиля террористической атакой.Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Сегодня президенты Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю годовщины первого шага на пути к образованию Союзного государства.

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новости, россия, израиль, иран, владимир путин, николас мадуро, оон