Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 2 апреля
Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 апреля
При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная... Украина.ру, 02.04.2024
2024-04-02T08:03
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При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная кухня".Израиль нанёс авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По запросу России Совбез ООН проведёт в связи с этим во вторник открытое заседание. Постпредство Ирана при ООН назвало действия Израиля террористической атакой.Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Сегодня президенты Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю годовщины первого шага на пути к образованию Союзного государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, иран, владимир путин, николас мадуро, оон
Новости, Россия, Израиль, Иран, Владимир Путин, Николас Мадуро, ООН

Главное за ночь 2 апреля

08:03 02.04.2024 (обновлено: 08:08 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В.Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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При ударе Израиля по Газе погибли четверо иностранцев - граждане Ирландии, Польши, Австралии и Великобритании, все они - сотрудники НКО "Всемирная центральная кухня".
Израиль нанёс авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По запросу России Совбез ООН проведёт в связи с этим во вторник открытое заседание. Постпредство Ирана при ООН назвало действия Израиля террористической атакой.
Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Сегодня президенты Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю годовщины первого шага на пути к образованию Союзного государства.
 
НовостиРоссияИзраильИранВладимир ПутинНиколас МадуроООН
 
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