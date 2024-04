Хроника энергетической войны. Россия спасает КНДР, мировая нефтепереработка идёт ко дну

https://ukraina.ru/20240402/1054248115.html

Более пятой части всех нефтеперерабатывающих заводов в мире находятся под угрозой прекращения работы. Операционные расходы могут возрасти настолько, что закрытие НПЗ станет единственным вариантом

Запад обвиняет Россию в поставках нефтепродуктов КНДР в нарушение санкцийМинимум пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами вышли из российского порта Восточный в марте 2024 года. Об этом 27 марта сообщило британское издание The Financial Times (FT).В FT отметили, что это первый случай морских поставок из РФ в КНДР с тех пор, как Совет Безопасности ООН в 2017 году ввёл ограничения на поставки сырой нефти и нефтепродуктов Пхеньяну, которые тогда поддержала Москва.В соответствии с ограничениями, введенными в связи с программами Северной Кореи по созданию ядерного оружия и ракет, Пхеньян может импортировать 4 миллиона баррелей сырой нефти и 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год. Зафиксированные поставки из РФ могут составить 125 тысяч баррелей, то есть 25% от разрешенной квоты. Ранее западные СМИ сообщали, что в 2023 году танкеры под флагом Северной Кореи доставили в страну более 1,5 миллиона баррелей нефтепродуктов, но не уточняли их происхождение.По имеющимся у FT спутниковым данным, первая поставка нефтепродуктов состоялась 7 марта 2024 года. Тогда два танкера отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин. Куда отправились ещё три танкера, издание не уточнило, но отметило, что все пять танкеров зашли в российский порт с выключенными транспондерами. Кроме того, один из танкеров, Paek Yang San 1, ранее был внесен в список ООН как судно, участвовавшее в незаконных перевозках нефти.Стоит отметить, что публикация в FT появилась на следующий день после того, как США и Южная Корея создали новую целевую группу, направленную на предотвращение "незаконной" закупки нефти и нефтепродуктов Северной Кореей.26 марта в Вашингтоне состоялось первое заседание Расширенной оперативной группы по борьбе с нарушениями (EDTF). В нем приняли участие более 30 чиновников двух стран из сферы дипломатии и разведки, а также специалисты по борьбе с обходом санкций. США и Южная Корея обсудили проблему торговли нефтью и нефтепродуктами с Северной Кореей в объемах, которые превышают установленную Советом Безопасности ООН квоту.В заявлении группы, обнародованном после её заседания, в частности, сказано, что "нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, и её военной мощи". Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу возможности поставок Россией нефти в Северную Корею, и обсудили способы приостановления "незаконного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном".В свою очередь, в комментарии FT Хью Гриффитс, экс-координатор группы ООН, которая следит за санкциями против КНДР, а также сотрудник южнокорейского государственного аналитического центра "Институт стратегии национальной безопасности" Го Мен Хеню бездоказательно заявили, что Россия отправляет нефть "по бартеру" – в обмен на оружие."В течение последних семи лет Пхеньяну приходилось платить высокую цену за необходимые ему нефтепродукты, поскольку он полагался на сложную и дорогую сеть криминальных брокеров и перевозки между кораблями в море. Теперь, по всей вероятности, КНДР обеспечила стабильные поставки нефти либо с большой скидкой, либо в качестве прямой оплаты боеприпасов, которые она поставляет в Москву. Это высвободит ресурсы для вооруженных сил Северной Кореи и её программы создания ядерного оружия" – сказали они.В Москве все вышеописанные обвинения не прокомментировали. Однако 28 марта Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать продление мандата международной группы экспертов, осуществляющих контроль над соблюдением санкционного режима в отношении Северной Кореи. При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал режим санкций ООН в отношении КНДР "оторванным от действительности".Таким образом, действие нынешнего мандата контрольной группы закончится 30 апреля 2024 года. Действие санкций ООН в отношении КНДР формально сохранится, однако контроль над их соблюдением фактически перестанет действовать.Более пятой части всех НПЗ в мире находятся под угрозой закрытияПримерно 21% всех мировых мощностей нефтепереработки находятся в зоне риска и могут закрыться. Об этом свидетельствует аналитический отчет компании Wood Mackenzie, обнародованный 29 марта.Анализ компании охватывал 465 нефтеперерабатывающих объектов. Wood Mackenzie основывалась на своей оценке чистой денежной маржи, стоимости выбросов углекислого газа, объёме инвестиций в охрану окружающей среды и стратегической ценности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).Большинство НПЗ с высоким риском закрытия (общей мощностью около 3,9 млн баррелей в сутки) находятся в Европе и Китае. На 11 европейских объектов приходится 45% всех высокорискованных предприятий. Компания отметила, что с 2009 года закрылись уже почти 30 европейских НПЗ, ныне работают около 90 заводов. Семь китайских объектов с высоким риском – это небольшие независимые заводы, пока ещё конкурирующие с более серьезными государственными объектами.Конкуренция со стороны новых заводов на Ближнем Востоке и в Азии и последствия пандемии COVID-19 инициировали новую волну закрытий нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает Wood Mackenzie. Кроме этого, оказать давление на европейские НПЗ может нигерийский нефтеперерабатывающий завод в Данготе, помешав экспорту бензина из Европы в Африку на 17 млрд долларов ежегодно.Согласно прогнозам, ожидается снижение прибыльности производства бензина к концу 2030 году в связи со снижением спроса и ослаблением санкций в отношении России, а также со снижением ожидаемых налогов на выбросы углерода. Операционные расходы могут возрасти настолько, что закрытие НПЗ станет единственным вариантом, сказано в аналитическом отчёте.Напомним, что ранее издание The Financial Times сообщило о призыве американских чиновников к Киеву – остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению Вашингтона, их продолжение может привести к росту мировых цен на нефть и нефтепродукты. В частности, по оценке JP Morgan, обнародованной на прошлой неделе, увеличение премии за риск для рынка средних дистиллятов (тяжёлый бензин, керосин, дизель) может составить 4 доллара за баррель.Саудовские инвестиции могут стать жертвой индо-пакистанского конфликтаСаудовский фонд развития и правительство пакистанского региона Азад Джамму и Кашмир подписали соглашения о финансировании строительства двух гидроэлектростанций. Об этом 1 апреля сообщила государственная радиовещательная корпорация Пакистана Radio Pakistan. Саудовский фонд развития (SFD) является ключевым правительственным учреждением Саудовской Аравии, который оказывает финансовую помощь развивающимся странам посредством займов и грантов.Делегация SFD во главе с его исполнительным директором Султаном бин Абдулрахман Аль-Маршадом посетила Кашмир для участия в церемонии подписания соглашений о финансировании строительства ГЭС Шоунтер (Shounter Hydro Project) и ГЭС Джагран-4 (Jagran-4 Hydro Project) в долине реки Нилам. Проектная мощность ГЭС Шоунтер – до 48 МВт электроэнергии, стоимость реализации проекта – 66 миллионов долларов. Мощность ГЭС Джагран-4 – 22 МВт, стоимость – 41 миллион долларов.Подписание соглашений произошло благодаря работе Специального совета по содействию инвестициям Пакистана. Его инициативы представляют собой значительный прогресс в развитии зеленой энергетики Пакистана и обещают обеспечить доступной электроэнергией бытовых, промышленных и коммерческих потребителей в Азад Джамму и Кашмире. Кроме того, ожидается, что проекты ГЭС будут бороться с вырубкой лесов, предлагая электроэнергию в качестве альтернативы энергетическим потребностям местных сообществ, которые исторически полагались на лесную древесину как на топливо.31 мая 2023 года исполнительный комитет Национального экономического совета (ECNEC) одобрил проект правительства региона Азад Джамму и Кашмир по созданию проекта ГЭС Шоунтер в долине реки Нилам. Этот проект хотели начать реализовывать еще в 2019-м, но тогда не нашли иностранного инвестора.Однако постройка этой ГЭС может столкнуться с геополитическими проблемами. Река Нилам протекает по неофициальной границе, разделяющей штат Джамму и Кашмир на две части: северная принадлежит Пакистану, а южная – Индии. При этом Индия требует вернуть ей всю территорию штата. Реакция властей Индии на этот саудовско-пакистанский проект пока не известна.Соглашения между Саудовским фондом развития и правительством пакистанского региона выглядят ещё более странными на фоне того, что на 18-м саммите лидеров G20, прошедшем 9-10 сентября 2023 года в Индии, был подписан Меморандум о создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC). Его подписали Индия, США, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Германия, Италия и Европейский союз. По мнению сторон, проект "будет способствовать развитию торговли, обеспечению надёжности поставок энергоносителей и расширению цифрового взаимодействия".Коридор, который сравнивают с древним "Великим пряным путем", начинается из Мумбаи (Индия), по морю доходит до порта Дубай (ОАЭ), оттуда по железной дороге – до района Аль-Гевейфат. Затем через район Харадх и город Эр-Рияд в Саудовской Аравии он попадает в Иорданию, а оттуда – в израильский порт Хайфа. Из Хайфы продукция будет транспортироваться по морю в порт Пирей в Греции, откуда по суше попадет в Европу.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман тогда заявил, что проект IMEC будет способствовать развитию железнодорожных сетей и инфраструктуры, и предоставит долгосрочные возможности для бизнеса. Бин Салман отметил, что создаваемый экономический коридор позволит увеличить объём торговли между Индией, Ближним Востоком и Европой, а также будет способствовать расширению трубопроводов и линий электропередач для экспорта электроэнергии и водорода.На данный момент тесное сотрудничество Саудовской Аравии одновременно с Индией и Пакистаном, особенно учитывая инвестиции в энергетику спорного региона Джамму и Кашмир, выглядит весьма проблематичным. Но является ли подписание саудовско-пакистанских соглашений признаком выхода Эр-Рияда из проекта IMEC, или это просто попытка саудитов усидеть сразу на нескольких стульях – сказать пока сложно.

