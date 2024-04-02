Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину - 02.04.2024 Украина.ру
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Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину
Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину - 02.04.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину
Заявление об уничтожении российских ракет над Украиной выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях. Это попытка создать бесполетную зону над той частью Украины, которая примыкает к НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-04-02T03:00
2024-04-02T03:00
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Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной. По его словам, необходимо сбивать российские ракеты, когда они подлетают слишком близко к границам Альянса.Безусловно, заявление Шейна выглядит как попытка создания бесполетной зоны над той частью западной Украины, которая примыкает к Польше и другим странам-участницам НАТО, рассказал политолог.Уничтожение российских ракет над Украиной уже выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка Украины на поле боя, добавил эксперт.Необходимого количества ПВО на границе с Украиной у НАТО пока нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем. Для полноценного закрытия воздушного пространства Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров, рассказал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, польша, западная украина, нато, с-300, зрк бук, зрк с-300, зрк patriot, граница, ракеты, сво
Новости, Украина, Польша, Западная Украина, НАТО, С-300, ЗРК Бук, ЗРК С-300, ЗРК Patriot, граница, ракеты, СВО

Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину

03:00 02.04.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Заявление об уничтожении российских ракет над Украиной выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях. Это попытка создать бесполетную зону над той частью Украины, которая примыкает к НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной. По его словам, необходимо сбивать российские ракеты, когда они подлетают слишком близко к границам Альянса.
Безусловно, заявление Шейна выглядит как попытка создания бесполетной зоны над той частью западной Украины, которая примыкает к Польше и другим странам-участницам НАТО, рассказал политолог.
Уничтожение российских ракет над Украиной уже выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка Украины на поле боя, добавил эксперт.
"На данный момент ПВО НАТО представлена ЗРК Patriot, Iris-T и рядом других менее мощных систем. Но в принципе это аналоги С-300 по дальности не уступающие им. То есть для эшелонированного прикрытия западной части Украины, которая граничит с восточным флангом НАТО требуется большое количество комплексов", - отметил Камкин.
Необходимого количества ПВО на границе с Украиной у НАТО пока нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем. Для полноценного закрытия воздушного пространства Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров, рассказал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
31 марта, 11:56
Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборкиКогда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, больше всего поразило самообладание наших мужиков. Понятно, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве
 
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