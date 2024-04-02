https://ukraina.ru/20240402/1054226962.html

Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину

Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину - 02.04.2024 Украина.ру

Политолог раскрыл, где Польша хочет сбивать российские ракеты и хватит ли сил "прикрыть" Западную Украину

Заявление об уничтожении российских ракет над Украиной выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях. Это попытка создать бесполетную зону над той частью Украины, которая примыкает к НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-04-02T03:00

2024-04-02T03:00

2024-04-02T03:00

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Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной. По его словам, необходимо сбивать российские ракеты, когда они подлетают слишком близко к границам Альянса.Безусловно, заявление Шейна выглядит как попытка создания бесполетной зоны над той частью западной Украины, которая примыкает к Польше и другим странам-участницам НАТО, рассказал политолог.Уничтожение российских ракет над Украиной уже выходит за рамки оборонительной доктрины и говорит о прямом участии НАТО в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка Украины на поле боя, добавил эксперт.Необходимого количества ПВО на границе с Украиной у НАТО пока нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем. Для полноценного закрытия воздушного пространства Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров, рассказал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

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