https://ukraina.ru/20240328/1054171550.html

Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона

Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона - 28.03.2024 Украина.ру

Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона

НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной, сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. По его словам, российские ракеты нужно сбивать, когда они близко подлетают к границам Альянса.

2024-03-28T19:00

2024-03-28T19:00

2024-03-28T19:00

интервью

украина

польша

одесса

нато

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эммануэль макрон

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Польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, идет ли речь о создании военными НАТО бесполетной зоны над Украиной?- Да, это выглядит как попытка создания бесполетной зоны над западной частью территории Украины, примыкающей к Польше и другим странам, участницам НАТО. Уничтожение российских ракет над территорией Украины уже выходит за рамки оборонительной доктрины и представляет собой прямое участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка на поле боя.- Способны ли системы ПВО Польши, Германии, например, зенитно-ракетные комплексы Iris-T, создать такую зону и достаточным ли количеством ЗРК сейчас обладают эти страны, учитывая военные поставки ВСУ?- На данный момент ПВО НАТО представлена ЗРК Patriot, Iris-T и рядом других менее мощных систем. Но в принципе это аналоги С-300 по дальности не уступающие им. То есть для эшелонированного прикрытия западной части Украины, которая граничит с восточным флангом НАТО требуется большое количество комплексов. Такого количества ПВО у восточных границ НАТО пока что нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем.Да, отдельные районы, прежде всего военные объекты НАТО, прикрыты, но для полноценного закрытия воздушного пространства, в том числе от российских ракет, требуется насытить системами ПВО этот район, чтобы они могли стрелять на 200-250 километров вглубь украинской территории.- А расширение авиабазы НАТО в Румынии укладывается в эту концепцию, ведь ПВО состоит не только из зенитных комплексов, но и из авиации тоже?- Это даже не расширение, а постройка совершенно новой авиабазы в районе Констанцы. Там будет не только авиация, она рассчитана на 10 тысяч военнослужащих, обслуживающий персонал, объекты социальной инфраструктуры. Это долгоиграющий проект. Нельзя исключать, что эту базу планируют использовать в качестве аэродрома подскока. Она находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы те же F-16 смогут активно работать.Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину ─ это не блеф Наполеона в изложении французского президента.Но, возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами.- Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО, например, недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели бригадного генерала Адама Марчака. Обилие сообщений о странных смертях западных офицеров наводит на мысль, что их жизни оборвались в зоне военного конфликта на Украине. Приближает ли это прямое столкновение России и НАТО или, наоборот, остужает горячие головы на Западе?- Думаю, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине. Все зависит от ситуации, когда польское общество будет настроено настолько реваншистки, что таким образом можно будет оправдать любые действия, в том числе отправку воинского контингента на Украину.Но это и отвечает задачам установления контроля над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими землями. Сама логика повышения ставок говорит о том, что ввод воинского контингента ─ это вопрос времени, а не принципиального характера.- Лично вы считаете неизбежным прямое столкновение с войсками НАТО? О каких сроках может идти речь?- Я бы не исключал вероятность такого, но она не стопроцентная. Скорее всего, в ближайшее время вмешательство Запада в ситуацию сохранит характер отправки польских наемников или Иностранного легиона, но интенсификация вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине имеет место быть. И уровень вовлеченности Альянса в конфликт будет расти.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20240327/1054147850.html

https://ukraina.ru/20240328/1054169086.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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