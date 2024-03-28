Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной, сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. По его словам, российские ракеты нужно сбивать, когда они близко подлетают к границам Альянса.
Польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, идет ли речь о создании военными НАТО бесполетной зоны над Украиной?
- Да, это выглядит как попытка создания бесполетной зоны над западной частью территории Украины, примыкающей к Польше и другим странам, участницам НАТО. Уничтожение российских ракет над территорией Украины уже выходит за рамки оборонительной доктрины и представляет собой прямое участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка на поле боя.
- Способны ли системы ПВО Польши, Германии, например, зенитно-ракетные комплексы Iris-T, создать такую зону и достаточным ли количеством ЗРК сейчас обладают эти страны, учитывая военные поставки ВСУ?
- На данный момент ПВО НАТО представлена ЗРК Patriot, Iris-T и рядом других менее мощных систем. Но в принципе это аналоги С-300 по дальности не уступающие им. То есть для эшелонированного прикрытия западной части Украины, которая граничит с восточным флангом НАТО требуется большое количество комплексов. Такого количества ПВО у восточных границ НАТО пока что нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем.
23 ноября 2022, 13:59Александр Камкин: кто он
Да, отдельные районы, прежде всего военные объекты НАТО, прикрыты, но для полноценного закрытия воздушного пространства, в том числе от российских ракет, требуется насытить системами ПВО этот район, чтобы они могли стрелять на 200-250 километров вглубь украинской территории.
- А расширение авиабазы НАТО в Румынии укладывается в эту концепцию, ведь ПВО состоит не только из зенитных комплексов, но и из авиации тоже?
- Это даже не расширение, а постройка совершенно новой авиабазы в районе Констанцы. Там будет не только авиация, она рассчитана на 10 тысяч военнослужащих, обслуживающий персонал, объекты социальной инфраструктуры. Это долгоиграющий проект. Нельзя исключать, что эту базу планируют использовать в качестве аэродрома подскока. Она находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы те же F-16 смогут активно работать.
Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину ─ это не блеф Наполеона в изложении французского президента.
Но, возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами.
- Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО, например, недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели бригадного генерала Адама Марчака. Обилие сообщений о странных смертях западных офицеров наводит на мысль, что их жизни оборвались в зоне военного конфликта на Украине. Приближает ли это прямое столкновение России и НАТО или, наоборот, остужает горячие головы на Западе?
- Думаю, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине. Все зависит от ситуации, когда польское общество будет настроено настолько реваншистки, что таким образом можно будет оправдать любые действия, в том числе отправку воинского контингента на Украину.
Но это и отвечает задачам установления контроля над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими землями. Сама логика повышения ставок говорит о том, что ввод воинского контингента ─ это вопрос времени, а не принципиального характера.
16:14Репрессии на УкраинеПытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное правоВ новом отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине, который охватывает ситуацию с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, УВКПЧ утверждает, что Украина неизбирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией. То есть делает это по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме
- Лично вы считаете неизбежным прямое столкновение с войсками НАТО? О каких сроках может идти речь?
- Я бы не исключал вероятность такого, но она не стопроцентная. Скорее всего, в ближайшее время вмешательство Запада в ситуацию сохранит характер отправки польских наемников или Иностранного легиона, но интенсификация вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине имеет место быть. И уровень вовлеченности Альянса в конфликт будет расти.