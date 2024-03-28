Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054171550.html
Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона
Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона - 28.03.2024 Украина.ру
Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона
НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной, сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. По его словам, российские ракеты нужно сбивать, когда они близко подлетают к границам Альянса.
2024-03-28T19:00
2024-03-28T19:00
интервью
украина
польша
одесса
нато
мид
с-300
f-16
всу
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041049257_37:0:850:457_1920x0_80_0_0_6801cd2699b197d7a887e66216cc98fc.jpg
Польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, идет ли речь о создании военными НАТО бесполетной зоны над Украиной?- Да, это выглядит как попытка создания бесполетной зоны над западной частью территории Украины, примыкающей к Польше и другим странам, участницам НАТО. Уничтожение российских ракет над территорией Украины уже выходит за рамки оборонительной доктрины и представляет собой прямое участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка на поле боя.- Способны ли системы ПВО Польши, Германии, например, зенитно-ракетные комплексы Iris-T, создать такую зону и достаточным ли количеством ЗРК сейчас обладают эти страны, учитывая военные поставки ВСУ?- На данный момент ПВО НАТО представлена ЗРК Patriot, Iris-T и рядом других менее мощных систем. Но в принципе это аналоги С-300 по дальности не уступающие им. То есть для эшелонированного прикрытия западной части Украины, которая граничит с восточным флангом НАТО требуется большое количество комплексов. Такого количества ПВО у восточных границ НАТО пока что нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем.Да, отдельные районы, прежде всего военные объекты НАТО, прикрыты, но для полноценного закрытия воздушного пространства, в том числе от российских ракет, требуется насытить системами ПВО этот район, чтобы они могли стрелять на 200-250 километров вглубь украинской территории.- А расширение авиабазы НАТО в Румынии укладывается в эту концепцию, ведь ПВО состоит не только из зенитных комплексов, но и из авиации тоже?- Это даже не расширение, а постройка совершенно новой авиабазы в районе Констанцы. Там будет не только авиация, она рассчитана на 10 тысяч военнослужащих, обслуживающий персонал, объекты социальной инфраструктуры. Это долгоиграющий проект. Нельзя исключать, что эту базу планируют использовать в качестве аэродрома подскока. Она находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы те же F-16 смогут активно работать.Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину ─ это не блеф Наполеона в изложении французского президента.Но, возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами.- Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО, например, недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели бригадного генерала Адама Марчака. Обилие сообщений о странных смертях западных офицеров наводит на мысль, что их жизни оборвались в зоне военного конфликта на Украине. Приближает ли это прямое столкновение России и НАТО или, наоборот, остужает горячие головы на Западе?- Думаю, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине. Все зависит от ситуации, когда польское общество будет настроено настолько реваншистки, что таким образом можно будет оправдать любые действия, в том числе отправку воинского контингента на Украину.Но это и отвечает задачам установления контроля над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими землями. Сама логика повышения ставок говорит о том, что ввод воинского контингента ─ это вопрос времени, а не принципиального характера.- Лично вы считаете неизбежным прямое столкновение с войсками НАТО? О каких сроках может идти речь?- Я бы не исключал вероятность такого, но она не стопроцентная. Скорее всего, в ближайшее время вмешательство Запада в ситуацию сохранит характер отправки польских наемников или Иностранного легиона, но интенсификация вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине имеет место быть. И уровень вовлеченности Альянса в конфликт будет расти.
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20240327/1054147850.html
https://ukraina.ru/20240328/1054169086.html
украина
польша
одесса
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041049257_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_1fc7ad7b8c6a31eb71ba0794c5bd2b15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, польша, одесса, нато, мид, с-300, f-16, всу, эммануэль макрон, аэродромы, запад, украина.ру
Интервью, Украина, Польша, Одесса, НАТО, МИД, С-300, F-16, ВСУ, Эммануэль Макрон, аэродромы, Запад, Украина.ру

Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона

19:00 28.03.2024
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО обсуждает использование своей ПВО в небе над Украиной, сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. По его словам, российские ракеты нужно сбивать, когда они близко подлетают к границам Альянса.
Польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, идет ли речь о создании военными НАТО бесполетной зоны над Украиной?
- Да, это выглядит как попытка создания бесполетной зоны над западной частью территории Украины, примыкающей к Польше и другим странам, участницам НАТО. Уничтожение российских ракет над территорией Украины уже выходит за рамки оборонительной доктрины и представляет собой прямое участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Это уже непосредственная поддержка на поле боя.
- Способны ли системы ПВО Польши, Германии, например, зенитно-ракетные комплексы Iris-T, создать такую зону и достаточным ли количеством ЗРК сейчас обладают эти страны, учитывая военные поставки ВСУ?
- На данный момент ПВО НАТО представлена ЗРК Patriot, Iris-T и рядом других менее мощных систем. Но в принципе это аналоги С-300 по дальности не уступающие им. То есть для эшелонированного прикрытия западной части Украины, которая граничит с восточным флангом НАТО требуется большое количество комплексов. Такого количества ПВО у восточных границ НАТО пока что нет, но это не значит, что они не будут развернуты в будущем.
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
Да, отдельные районы, прежде всего военные объекты НАТО, прикрыты, но для полноценного закрытия воздушного пространства, в том числе от российских ракет, требуется насытить системами ПВО этот район, чтобы они могли стрелять на 200-250 километров вглубь украинской территории.
- А расширение авиабазы НАТО в Румынии укладывается в эту концепцию, ведь ПВО состоит не только из зенитных комплексов, но и из авиации тоже?
- Это даже не расширение, а постройка совершенно новой авиабазы в районе Констанцы. Там будет не только авиация, она рассчитана на 10 тысяч военнослужащих, обслуживающий персонал, объекты социальной инфраструктуры. Это долгоиграющий проект. Нельзя исключать, что эту базу планируют использовать в качестве аэродрома подскока. Она находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы те же F-16 смогут активно работать.
Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину ─ это не блеф Наполеона в изложении французского президента.
Но, возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами.
Саммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 16:34
Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на УкраинеВ разных странах продолжается череда смертей генералов вооруженных сил стран Североатлантического альянса. Очередной случай преждевременного ухода из жизни обладателя генеральских погон произошел в Польше
- Периодически на Западе публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО, например, недавно Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о гибели бригадного генерала Адама Марчака. Обилие сообщений о странных смертях западных офицеров наводит на мысль, что их жизни оборвались в зоне военного конфликта на Украине. Приближает ли это прямое столкновение России и НАТО или, наоборот, остужает горячие головы на Западе?
- Думаю, польское военное руководство не самостоятельно в своих решениях, оно следует в фарватере американских партнеров. А им без разницы, сколько польских генералов погибнет на Украине. Все зависит от ситуации, когда польское общество будет настроено настолько реваншистки, что таким образом можно будет оправдать любые действия, в том числе отправку воинского контингента на Украину.
Но это и отвечает задачам установления контроля над западными землями Украины, которые Варшава считает своими историческими землями. Сама логика повышения ставок говорит о том, что ввод воинского контингента ─ это вопрос времени, а не принципиального характера.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
16:14Репрессии на Украине
Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное правоВ новом отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине, который охватывает ситуацию с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, УВКПЧ утверждает, что Украина неизбирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией. То есть делает это по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме
- Лично вы считаете неизбежным прямое столкновение с войсками НАТО? О каких сроках может идти речь?
- Я бы не исключал вероятность такого, но она не стопроцентная. Скорее всего, в ближайшее время вмешательство Запада в ситуацию сохранит характер отправки польских наемников или Иностранного легиона, но интенсификация вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине имеет место быть. И уровень вовлеченности Альянса в конфликт будет расти.
 
ИнтервьюУкраинаПольшаОдессаНАТОМИДС-300F-16ВСУЭммануэль МакронаэродромыЗападУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Путин: Россия достигает успеха там, где ей нужно
19:44Число уклонистов от службы в ВСУ достигло 1 млн человек
19:24Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчас
19:17Российский боевой самолёт упал в Чёрное море
19:15Индия не отказывается от российской нефти. Она просто любит экономить
19:00Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона
18:15Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
17:59В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
17:58Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
17:57Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
17:39Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
17:30"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеи
17:27Украинофобия – судьба проигравших
17:25Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко
17:24ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский
17:23Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
17:14Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины
16:50Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ
16:49Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
16:32The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
Лента новостейМолния