Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с палатами Федерального Собрания при подготовке проектов федерального бюджета исходить из приоритетного финансирования нацпроектов технологического суверенитета. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля
"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации: при подготовке проектов федерального бюджета исходить из необходимости приоритетного финансирования национальных проектов технологического суверенитета", - говорится в поручении.
Правительству было указано обеспечить разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов по приоритетным направлениям:
- —сбережения здоровья граждан,
- —продовольственной безопасности,
- —беспилотных авиационных систем,
- —средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства),
- —экономики данных и цифровой трансформации государства,
- —новых материалов и химии,
- —перспективных космических технологий и сервисов,
- —новых энергетических технологий (в том числе атомных).
Президент поручил помочь компании "Русский купол" в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА.
"Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах, — указано в тексте.
До 27 апреля Путину должен быть представлен доклад о ходе исполнения поручения.
Также глава государства подчеркнул, что по итогам 2030 года Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.