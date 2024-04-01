https://ukraina.ru/20240401/1054233404.html

Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета

Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета - 01.04.2024 Украина.ру

Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с палатами Федерального Собрания при подготовке проектов федерального бюджета исходить из приоритетного финансирования нацпроектов технологического суверенитета. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля

2024-04-01T14:28

2024-04-01T14:28

2024-04-01T14:28

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"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации: при подготовке проектов федерального бюджета исходить из необходимости приоритетного финансирования национальных проектов технологического суверенитета", - говорится в поручении.Правительству было указано обеспечить разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов по приоритетным направлениям: Президент поручил помочь компании "Русский купол" в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА.До 27 апреля Путину должен быть представлен доклад о ходе исполнения поручения.Также глава государства подчеркнул, что по итогам 2030 года Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

https://ukraina.ru/20240401/1054226632.html

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россия, владимир путин, новости, кремль, кабмин