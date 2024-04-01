Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета - 01.04.2024 Украина.ру
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Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета
Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета - 01.04.2024 Украина.ру
Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с палатами Федерального Собрания при подготовке проектов федерального бюджета исходить из приоритетного финансирования нацпроектов технологического суверенитета. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля
2024-04-01T14:28
2024-04-01T14:28
россия
владимир путин
новости
кремль
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"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации: при подготовке проектов федерального бюджета исходить из необходимости приоритетного финансирования национальных проектов технологического суверенитета", - говорится в поручении.Правительству было указано обеспечить разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов по приоритетным направлениям: Президент поручил помочь компании "Русский купол" в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА.До 27 апреля Путину должен быть представлен доклад о ходе исполнения поручения.Также глава государства подчеркнул, что по итогам 2030 года Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.
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россия, владимир путин, новости, кремль, кабмин
Россия, Владимир Путин, Новости, Кремль, Кабмин

Путин распорядился насчет финансирования нацпроектов технологического суверенитета

14:28 01.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с палатами Федерального Собрания при подготовке проектов федерального бюджета исходить из приоритетного финансирования нацпроектов технологического суверенитета. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля
"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации: при подготовке проектов федерального бюджета исходить из необходимости приоритетного финансирования национальных проектов технологического суверенитета", - говорится в поручении.
Правительству было указано обеспечить разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов по приоритетным направлениям:
  • сбережения здоровья граждан,
  • продовольственной безопасности,
  • беспилотных авиационных систем,
  • средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства),
  • экономики данных и цифровой трансформации государства,
  • новых материалов и химии,
  • перспективных космических технологий и сервисов,
  • новых энергетических технологий (в том числе атомных).
Президент поручил помочь компании "Русский купол" в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА.

"Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах, — указано в тексте.

До 27 апреля Путину должен быть представлен доклад о ходе исполнения поручения.
Также глава государства подчеркнул, что по итогам 2030 года Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.
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