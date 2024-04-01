Франция ждёт от Китая "четких сигналов" для России - AP - 01.04.2024 Украина.ру
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Франция ждёт от Китая "четких сигналов" для России - AP
Франция ждёт от Китая "четких сигналов" для России - AP - 01.04.2024 Украина.ру
Франция ждёт от Китая "четких сигналов" для России - AP
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция ждёт от Китая сигналов по Украине, который он пошлет России, сообщили 1 апреля журналисты Associated Press
2024-04-01T13:11
2024-04-01T13:11
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Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И французский министр отметил, что для Франции, так и для ЕС, ребалансировка экономического партнёрства с Китаем является приоритетом.Касательно конфликта на Украине глава МИД Франции отметил, что "Франция ожидает, что Китай как крупная страна передаст России четкие сигналы". При этом, подчеркнули журналисты AP, у Пекина иная позиция, чем у Европы и США.Сежурне заявил, что Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем, чтобы внести свой вклад в поиск пути к прочному миру в Украине.МИД Китая 24 февраля прошлого года опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны". Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, а также прекратить односторонние санкции.
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новости, китай, франция, украина, мид, ес, россия
Новости, Китай, Франция, Украина, МИД, ЕС, Россия

Франция ждёт от Китая "четких сигналов" для России - AP

13:11 01.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция ждёт от Китая сигналов по Украине, который он пошлет России, сообщили 1 апреля журналисты Associated Press
Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И французский министр отметил, что для Франции, так и для ЕС, ребалансировка экономического партнёрства с Китаем является приоритетом.
Касательно конфликта на Украине глава МИД Франции отметил, что "Франция ожидает, что Китай как крупная страна передаст России четкие сигналы". При этом, подчеркнули журналисты AP, у Пекина иная позиция, чем у Европы и США.
Сежурне заявил, что Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем, чтобы внести свой вклад в поиск пути к прочному миру в Украине.
МИД Китая 24 февраля прошлого года опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны". Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, а также прекратить односторонние санкции.
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Вчера, 09:55
Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на УкраинеКитай не хочет жертвовать своими интересами и ссориться с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
 
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