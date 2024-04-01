Принцесса Кейт Миддлтон и теракт в "Крокусе". Почему это действительно важно для нас - 01.04.2024 Украина.ру
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Принцесса Кейт Миддлтон и теракт в "Крокусе". Почему это действительно важно для нас
Принцесса Кейт Миддлтон и теракт в "Крокусе". Почему это действительно важно для нас - 01.04.2024 Украина.ру
Принцесса Кейт Миддлтон и теракт в "Крокусе". Почему это действительно важно для нас
22 марта около 20.00 по московскому времени произошёл один из самых тяжёлых и страшных терактов в истории России. В "Крокус-холле" от рук террористов пострадали сотни людей.
2024-04-01T05:18
2024-04-01T05:18
москва
британия
англия
владимир зеленский
елена зелинская
игил
мид
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Через несколько часов - видимо, около полуночи - были пойманы террористы, двигавшиеся в сторону Украины. Сообщение об этом моментально появилось в новостных агентствах.Разница во времени между Москвой и Лондоном - три часа. 23-24 часа в Москве - это 20-21 в Лондоне.22 марта в 21.00 по лондонскому времени появилось сенсационное видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Она сообщила, что тяжело больна.Ровно в то время, когда были пойманы террористы, устроившие расстрел в "Крокусе", по всем телеканалам Европы начали транслировать заявление принцессы Кейт.На следующий день все обложки британских газет вышли с фото Кейт. И ни одного сообщения на первой полосе о теракте в Москве!Поиск деталейИ начались бесконечные рассуждения, поиск деталей: и на телевидении , и в газетах, и в соцсетях.Возможно, видео с её выступлением - это фейк? Смотрите, нет кольца на руке. Нет, есть кольцо. Свитер не тот? Или нет, тот.А возможно, Кейт уже нет в живых, и нам показали дипфейк? А может, она в коме?Бесконечное переливание из пустого в порожнее.И ни одна британская газета не поместила на первой странице ни слова о трагедии в "Крокус-холле".Это теракт, который потряс Россию. Теракт в столице государства, которое владеет самым большим ядерным потенциалом в мире. И это государство сейчас ведёт войну с западным глобалистским проектом, центр которого - как раз в Британии.Можно было представить себе, что эта новость, от которой реально зависит будущее мира и, конечно, самой Англии, будет проигнорирована ведущими СМИ Британии?Но именно это и произошло.Замалчивать и перебиватьТак работают информационные технологии. Домохозяйки всего мира обсуждают теперь, что произошло с Кейт.Масштаб событий несопоставим, но внимание специально перенаправлено. И добавлено, конечно, множество "зловещих подробностей". Спущенные флаги, молчаливые всадники на чёрных и белых лошадях возле дворца. И другие сказки.Ведь не дай Бог, читатели в Англии начали бы испытывать сочувствие к обычным людям, таким же, как они, к тем, кто пострадал или погиб в московском теракте.Или ещё того хуже, начали бы размышлять: а что это за террористы и кто ими руководит? Почему они бегут к украинской границе? И зачем Англия постоянно поддерживает Украину?Вместо этого работает одна из простых и эффективных технологий информационной войны. Замалчивайте и перебивайте.Интриги и принцессыС Кейт Миддлтон интригу специально и долго подогревали. Она по какой-то непонятной причине не появляется на публике, хотя давно бы могла это сделать. Что доказывает, в частности, то самое видео, которое показали всему миру 22 марта.Теперь вовсю тиражируют самые невероятные версии. С целью еще больше привлечь внимание читателей. Самая фантастическая: её убили, возможно, во время ритуала, убила другая принцесса, которая афроамериканка, жена Гарри, с помощью обряда вуду.И другая такая же чушь, которая завладевает вниманием любопытных и доверчивых женщин.Думаете, обо всём этом пишет только желтая пресса?Нет, ничего подобного.Вот "Нью-Йорк Таймс". Пишет о том, что происходит противостояние двух принцесс, и что к Меган относятся несправедливо. Кейт любят, а Меган не любят.И всё это долго и подробно обсуждает профессор социологии Принстонского университета.Глобалисты и их войнаПочему исчезла Кейт и что вообще происходит с королевским семейством Виндзоров - это другая тема.И она тоже связана с глобальной политикой, с переделом мира. С борьбой за власть и деньги. А вовсе не с тем, что Меган и Кейт не любят друг друга.Публике же дают смотреть нескончаемый сериал, причем что невероятно притягательно - в исполнении живых актёров, которые реально живут, а не играют. Реалити шоу Виндзоров. Ежедневно в 22.00.И всеми публичными выходами, появлениями, словами, улыбками руководят режиссёры за кулисами этого шоу: "трагедия в доме Виндзоров".Нас же вообще не очень должна интересовать судьба Кейт Миддлтон, которая своими руками поглаживала технику, которая отправлялась на фронт стрелять по нашей армии.Как и её мужа, который лично приезжал в Польшу проинспектировать: как тут восточные вассалы, хорошо подготовились? Вовремя отправляют оружие самым низшим вассалам, на Украину? Молодцы.И радостно пожимали герцог и герцогиня руки чете Зеленских. Тогда корольки аборигенов приехали засвидетельствовать своё почтение в столицу метрополии."Проклятие Зеленского и другие технологииКстати, есть довольно популярная версия. Называется "гнидосглаз". Все, кто пожимал руку Зеленскому, уходят со своих постов, заболевают и даже уходят из жизни. И список этих жертв Зелинского огромен. А вот теперь и Кейт.И еще интересная деталь. Ещё до появления Кейт с признанием про заболевание появилось видео, на котором якобы принц Уильям якобы с Кейт посещает какой-то маленький магазин. Стали разбираться. Выяснилось, что это не Кейт. Это были какие-то нанятые непонятно кем и для чего актёры.Но дело в том, что видео не имеет никакого отношения к официальным лицам и организациям, тем более к дворцу. Видео просто появилось на каком-то странном аккаунте. И было тут же растиражировано английской прессой.Так же точно на каком-то странном аккаунте появилось видео, снятое террористами в Крокусе, после чего "весь цивилизованный мир" с облегчением закричал: так вот же доказательства!Получается, одна технология, один почерк. Странный и мало популярный аккаунт. И точно не "официальный аккаунт ИГИЛ*" (такого вообще не существует). Видео, которое появляется на этих источниках, тут же подхватывается всеми западными СМИ. И сразу безоговорочно принимается за истину.И только через время, когда в головах публики уже возникли причинно-следственные связи, начинают задавать хоть какие-то вопросы.А это точно Кейт?А это точно ИГИЛ*?Достигнутые в когнитивной войне цели: оглупление и ошеломление публики; внимание зрителей и читателей перенаправлено с действительно важных новостей на "жвачку для тупых ".Но есть и другие вопросы.Сенсация заготовлена заранееПолучается, кто-то в Британии знал, что произойдёт теракт? Произойдёт нечто, что надо перебить сенсацией, которую долго готовили. Долго разогревали публику. Знали, что вот-вот наступит очень важный момент.И тогда, конечно, возникает закономерный вопрос: не хотят ли эти люди ответить, что и откуда они знали? Зачем так тщательно готовили появление Кейт именно под теракт?Но публика в Англии продолжает охать и ахать и ждать: что же сегодня напишут про Кейт Миддлтон?Кстати, а что с ней на самом деле? И с остальной семейкой закулисных правителей мира?И тут - новый информационный поворот. Некогда думать! Манипуляции в работе.Русские и китайцыУже обвинили во всём Россию и Китай. Это тоже ещё один любимый прием информационной войны. Перенаправить внимание и кого-то обвинить. Это они. Китайские коммунисты и русские хакеры. Они якобы создали десятки аккаунтов в соцсетях, где занимались дезинформацией по поводу принцессы.Ну, тут вряд ли удастся свалить с больной головы на здоровую. Это не русские хакеры придумывали всякие глупости типа того, что принцесса Кейт отправилась в Бразилию, чтобы увеличить ягодицы с помощью операции. Эти удивительные версии придумывали и тиражировали уважаемые в обществе английские журналисты.И тему жертвоприношений в семье Виндзоров описывали тоже те же англичане. У русских хакеров и китайских товарищей не такое богатое воображение.Вывод российского МИД был такой:"Следует однозначно констатировать что Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах."Но самое страшное даже не то, что они производят фейки и "сенсации", и сбрасывают их на головы своему населению. Самое страшное то, что этими фейками пытаются скрыть вопрос: кто стоит за терактом в Москве?Ответ на этот вопрос знает, возможно, тот, кто поставил видео с Кейт Миддлтон в час поимки террористов.И это гораздо страшнее, чем жертвоприношения Виндзоров, "принцесса в коме" и другие "ужасы из замка Дракулы".Организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Елена Мурзина
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москва, британия, англия, владимир зеленский, елена зелинская, игил, мид
Москва, Британия, Англия, Владимир Зеленский, Елена Зелинская, ИГИЛ, МИД

Принцесса Кейт Миддлтон и теракт в "Крокусе". Почему это действительно важно для нас

05:18 01.04.2024
 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
22 марта около 20.00 по московскому времени произошёл один из самых тяжёлых и страшных терактов в истории России. В "Крокус-холле" от рук террористов пострадали сотни людей.
Через несколько часов - видимо, около полуночи - были пойманы террористы, двигавшиеся в сторону Украины. Сообщение об этом моментально появилось в новостных агентствах.
Разница во времени между Москвой и Лондоном - три часа. 23-24 часа в Москве - это 20-21 в Лондоне.
22 марта в 21.00 по лондонскому времени появилось сенсационное видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Она сообщила, что тяжело больна.
Ровно в то время, когда были пойманы террористы, устроившие расстрел в "Крокусе", по всем телеканалам Европы начали транслировать заявление принцессы Кейт.
На следующий день все обложки британских газет вышли с фото Кейт. И ни одного сообщения на первой полосе о теракте в Москве!
Поиск деталей
И начались бесконечные рассуждения, поиск деталей: и на телевидении , и в газетах, и в соцсетях.
Возможно, видео с её выступлением - это фейк? Смотрите, нет кольца на руке. Нет, есть кольцо. Свитер не тот? Или нет, тот.
А возможно, Кейт уже нет в живых, и нам показали дипфейк? А может, она в коме?
Бесконечное переливание из пустого в порожнее.
И ни одна британская газета не поместила на первой странице ни слова о трагедии в "Крокус-холле".
Это теракт, который потряс Россию. Теракт в столице государства, которое владеет самым большим ядерным потенциалом в мире. И это государство сейчас ведёт войну с западным глобалистским проектом, центр которого - как раз в Британии.
Можно было представить себе, что эта новость, от которой реально зависит будущее мира и, конечно, самой Англии, будет проигнорирована ведущими СМИ Британии?
Но именно это и произошло.
Замалчивать и перебивать
Так работают информационные технологии. Домохозяйки всего мира обсуждают теперь, что произошло с Кейт.
Масштаб событий несопоставим, но внимание специально перенаправлено. И добавлено, конечно, множество "зловещих подробностей". Спущенные флаги, молчаливые всадники на чёрных и белых лошадях возле дворца. И другие сказки.
Ведь не дай Бог, читатели в Англии начали бы испытывать сочувствие к обычным людям, таким же, как они, к тем, кто пострадал или погиб в московском теракте.
Или ещё того хуже, начали бы размышлять: а что это за террористы и кто ими руководит? Почему они бегут к украинской границе? И зачем Англия постоянно поддерживает Украину?
Вместо этого работает одна из простых и эффективных технологий информационной войны. Замалчивайте и перебивайте.
Виндзоры
Виндзоры
Виндзоры
Интриги и принцессы
С Кейт Миддлтон интригу специально и долго подогревали. Она по какой-то непонятной причине не появляется на публике, хотя давно бы могла это сделать. Что доказывает, в частности, то самое видео, которое показали всему миру 22 марта.
Теперь вовсю тиражируют самые невероятные версии. С целью еще больше привлечь внимание читателей. Самая фантастическая: её убили, возможно, во время ритуала, убила другая принцесса, которая афроамериканка, жена Гарри, с помощью обряда вуду.
И другая такая же чушь, которая завладевает вниманием любопытных и доверчивых женщин.
Думаете, обо всём этом пишет только желтая пресса?
Нет, ничего подобного.
Вот "Нью-Йорк Таймс". Пишет о том, что происходит противостояние двух принцесс, и что к Меган относятся несправедливо. Кейт любят, а Меган не любят.
И всё это долго и подробно обсуждает профессор социологии Принстонского университета.
Глобалисты и их война
Почему исчезла Кейт и что вообще происходит с королевским семейством Виндзоров - это другая тема.
И она тоже связана с глобальной политикой, с переделом мира. С борьбой за власть и деньги. А вовсе не с тем, что Меган и Кейт не любят друг друга.
Публике же дают смотреть нескончаемый сериал, причем что невероятно притягательно - в исполнении живых актёров, которые реально живут, а не играют. Реалити шоу Виндзоров. Ежедневно в 22.00.
И всеми публичными выходами, появлениями, словами, улыбками руководят режиссёры за кулисами этого шоу: "трагедия в доме Виндзоров".
Нас же вообще не очень должна интересовать судьба Кейт Миддлтон, которая своими руками поглаживала технику, которая отправлялась на фронт стрелять по нашей армии.
Как и её мужа, который лично приезжал в Польшу проинспектировать: как тут восточные вассалы, хорошо подготовились? Вовремя отправляют оружие самым низшим вассалам, на Украину? Молодцы.
И радостно пожимали герцог и герцогиня руки чете Зеленских. Тогда корольки аборигенов приехали засвидетельствовать своё почтение в столицу метрополии.
19 марта, 14:19
Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоуБританская королевская семья, реликтовый осколок когда-то могущественной империи, продолжает и сегодня оставаться в центре внимания мировых СМИ. Пускай монархия потускнела и свелась почти к одному лишь церемониалу, страсти в доме Виндзоров кипят не шуточные. Чего только стоит недавняя "смерть" и последующее "воскрешение" в СМИ короля Карла III
"Проклятие Зеленского и другие технологии
Кстати, есть довольно популярная версия. Называется "гнидосглаз". Все, кто пожимал руку Зеленскому, уходят со своих постов, заболевают и даже уходят из жизни. И список этих жертв Зелинского огромен. А вот теперь и Кейт.
И еще интересная деталь. Ещё до появления Кейт с признанием про заболевание появилось видео, на котором якобы принц Уильям якобы с Кейт посещает какой-то маленький магазин. Стали разбираться. Выяснилось, что это не Кейт. Это были какие-то нанятые непонятно кем и для чего актёры.
Но дело в том, что видео не имеет никакого отношения к официальным лицам и организациям, тем более к дворцу. Видео просто появилось на каком-то странном аккаунте. И было тут же растиражировано английской прессой.
Так же точно на каком-то странном аккаунте появилось видео, снятое террористами в Крокусе, после чего "весь цивилизованный мир" с облегчением закричал: так вот же доказательства!
Получается, одна технология, один почерк. Странный и мало популярный аккаунт. И точно не "официальный аккаунт ИГИЛ*" (такого вообще не существует). Видео, которое появляется на этих источниках, тут же подхватывается всеми западными СМИ. И сразу безоговорочно принимается за истину.
И только через время, когда в головах публики уже возникли причинно-следственные связи, начинают задавать хоть какие-то вопросы.
А это точно Кейт?
А это точно ИГИЛ*?
Достигнутые в когнитивной войне цели: оглупление и ошеломление публики; внимание зрителей и читателей перенаправлено с действительно важных новостей на "жвачку для тупых ".
Но есть и другие вопросы.
Сенсация заготовлена заранее
Получается, кто-то в Британии знал, что произойдёт теракт? Произойдёт нечто, что надо перебить сенсацией, которую долго готовили. Долго разогревали публику. Знали, что вот-вот наступит очень важный момент.
И тогда, конечно, возникает закономерный вопрос: не хотят ли эти люди ответить, что и откуда они знали? Зачем так тщательно готовили появление Кейт именно под теракт?
Но публика в Англии продолжает охать и ахать и ждать: что же сегодня напишут про Кейт Миддлтон?
Кстати, а что с ней на самом деле? И с остальной семейкой закулисных правителей мира?
И тут - новый информационный поворот. Некогда думать! Манипуляции в работе.
Русские и китайцы
Уже обвинили во всём Россию и Китай. Это тоже ещё один любимый прием информационной войны. Перенаправить внимание и кого-то обвинить. Это они. Китайские коммунисты и русские хакеры. Они якобы создали десятки аккаунтов в соцсетях, где занимались дезинформацией по поводу принцессы.
Ну, тут вряд ли удастся свалить с больной головы на здоровую. Это не русские хакеры придумывали всякие глупости типа того, что принцесса Кейт отправилась в Бразилию, чтобы увеличить ягодицы с помощью операции. Эти удивительные версии придумывали и тиражировали уважаемые в обществе английские журналисты.
И тему жертвоприношений в семье Виндзоров описывали тоже те же англичане. У русских хакеров и китайских товарищей не такое богатое воображение.
Вывод российского МИД был такой:
"Следует однозначно констатировать что Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах."
Но самое страшное даже не то, что они производят фейки и "сенсации", и сбрасывают их на головы своему населению. Самое страшное то, что этими фейками пытаются скрыть вопрос: кто стоит за терактом в Москве?
Ответ на этот вопрос знает, возможно, тот, кто поставил видео с Кейт Миддлтон в час поимки террористов.
И это гораздо страшнее, чем жертвоприношения Виндзоров, "принцесса в коме" и другие "ужасы из замка Дракулы".
Организация, деятельность которой запрещена в РФ
 
МоскваБританияАнглияВладимир ЗеленскийЕлена ЗелинскаяИГИЛМИД
 
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