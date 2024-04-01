https://ukraina.ru/20240401/1054209367.html

"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины

"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины - 01.04.2024 Украина.ру

"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины

Сейчас бойцы занимают оборонительную позицию на севере, но активно действуют в приграничной полосе. Там ВС РФ дистанционно уничтожают военную инфраструктуру Украины. Но пока это только активная оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T03:35

2024-04-01T03:35

2024-04-01T03:35

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Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч военных, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, рассказал эксперт.Сейчас бойцы занимают там оборонительную позицию, но активно действуют в приграничной полосе. ВС РФ дистанционно уничтожают там военную инфраструктуру Украины, добавил журналист.Например, на позиции ВСУ на территории Сумской области за неделю падает 200 ФАБов. Разрушаются дома, где прячутся боевики. В глубине территории противника также активно работают ДРГ, отметил Рожин.Вся активность Украины на границе Белгородской области ставила целью вынудить ВС РФ перебросить часть подразделений с Купянского и Лиманского направления. Но там было достаточно сил, чтобы отбить все атаки, которые противник осуществлял силами трех БТГР, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054201012.html

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