https://ukraina.ru/20240401/1054209367.html
"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины
"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины - 01.04.2024 Украина.ру
"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины
Сейчас бойцы занимают оборонительную позицию на севере, но активно действуют в приграничной полосе. Там ВС РФ дистанционно уничтожают военную инфраструктуру Украины. Но пока это только активная оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:35
2024-04-01T03:35
2024-04-01T03:35
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Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч военных, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, рассказал эксперт.Сейчас бойцы занимают там оборонительную позицию, но активно действуют в приграничной полосе. ВС РФ дистанционно уничтожают там военную инфраструктуру Украины, добавил журналист.Например, на позиции ВСУ на территории Сумской области за неделю падает 200 ФАБов. Разрушаются дома, где прячутся боевики. В глубине территории противника также активно работают ДРГ, отметил Рожин.Вся активность Украины на границе Белгородской области ставила целью вынудить ВС РФ перебросить часть подразделений с Купянского и Лиманского направления. Но там было достаточно сил, чтобы отбить все атаки, которые противник осуществлял силами трех БТГР, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240330/1054201012.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, борис рожин, украина, север, граница, белгородская область, сумская область, черниговская область, харьковская область, оборона
Новости, Россия, Борис Рожин, Украина, север, граница, Белгородская область, Сумская область, Черниговская область, Харьковская область, оборона
"За неделю падает 200 ФАБов": эксперт о том, сколько нужно сил, чтобы занять северные регионы Украины
Сейчас бойцы занимают оборонительную позицию на севере, но активно действуют в приграничной полосе. Там ВС РФ дистанционно уничтожают военную инфраструктуру Украины. Но пока это только активная оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч военных, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, рассказал эксперт.
Сейчас бойцы занимают там оборонительную позицию, но активно действуют в приграничной полосе. ВС РФ дистанционно уничтожают там военную инфраструктуру Украины, добавил журналист.
Например, на позиции ВСУ на территории Сумской области за неделю падает 200 ФАБов. Разрушаются дома, где прячутся боевики. В глубине территории противника также активно работают ДРГ, отметил Рожин.
"Но пока это все активная оборона. У нас нет задач, чтобы занимать какие-то рубежи. Да, попробовать можно. Но если мы продвинемся на несколько километров, то это принципиально ничего не изменит", - указал он.
Вся активность Украины на границе Белгородской области ставила целью вынудить ВС РФ перебросить часть подразделений с Купянского и Лиманского направления. Но там было достаточно сил, чтобы отбить все атаки, которые противник осуществлял силами трех БТГР, резюмировал собеседник издания.