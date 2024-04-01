Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины - 01.04.2024 Украина.ру
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Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины
Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины - 01.04.2024 Украина.ру
Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины
До Украины у польского генерала Марчака был опыт мультинационального командования. Ранее он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:20
2024-04-01T03:20
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Насчет гибели польского генерала Адама Марчака существуют разные версии. Поговаривают, что он был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или во время удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала НАТО больше нет, рассказал эксперт.У Марчака был опыт мультинационального командования, поскольку он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками, добавил журналист.В Афганистане он командовал польским оккупационным контингентом, где взаимодействовал с другими западными странами. Также генерал был тесно вовлечен в планирование и управление структурами Североатлантического Альянса (служил в штаб-квартире НАТО в Монсе), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, афганистан, нато, ес, борис рожин, генерал, польша, босния и герцеговина, сбу, сво
Новости, Украина, Афганистан, НАТО, ЕС, Борис Рожин, генерал, Польша, Босния и Герцеговина, СБУ, СВО

Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины

03:20 01.04.2024
 
НАТО
НАТО
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До Украины у польского генерала Марчака был опыт мультинационального командования. Ранее он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Насчет гибели польского генерала Адама Марчака существуют разные версии. Поговаривают, что он был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или во время удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала НАТО больше нет, рассказал эксперт.
"На данный момент [польский генерал Адам Марчак] это самый высокопоставленный офицер НАТО, уничтоженный на Украине. Так что с точки зрения уничтожения высшего командного состава противника это был самый результативный наш удар", - подчеркнул Рожин.
У Марчака был опыт мультинационального командования, поскольку он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками, добавил журналист.
В Афганистане он командовал польским оккупационным контингентом, где взаимодействовал с другими западными странами. Также генерал был тесно вовлечен в планирование и управление структурами Североатлантического Альянса (служил в штаб-квартире НАТО в Монсе), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 08:02
Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничествоДля Запада нынешний конфликт действительно вопрос жизни и смерти, как и для России. Эту же роль мог сыграть и кто-то другой – и Китай, и мусульманский мир
 
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