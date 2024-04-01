Засветился в Боснии и Афганистане: Борис Рожин рассказал, чем занимался генерал Марчак до Украины
НАТО
До Украины у польского генерала Марчака был опыт мультинационального командования. Ранее он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Насчет гибели польского генерала Адама Марчака существуют разные версии. Поговаривают, что он был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или во время удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала НАТО больше нет, рассказал эксперт.
"На данный момент [польский генерал Адам Марчак] это самый высокопоставленный офицер НАТО, уничтоженный на Украине. Так что с точки зрения уничтожения высшего командного состава противника это был самый результативный наш удар", - подчеркнул Рожин.
У Марчака был опыт мультинационального командования, поскольку он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии натовскими войсками, добавил журналист.
В Афганистане он командовал польским оккупационным контингентом, где взаимодействовал с другими западными странами. Также генерал был тесно вовлечен в планирование и управление структурами Североатлантического Альянса (служил в штаб-квартире НАТО в Монсе), резюмировал собеседник издания.
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