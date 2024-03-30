"Хорошо сохраняют наступательный порыв": эксперт о том, какой город вскоре станет котлом для ВСУ - 30.03.2024 Украина.ру
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"Хорошо сохраняют наступательный порыв": эксперт о том, какой город вскоре станет котлом для ВСУ
"Хорошо сохраняют наступательный порыв": эксперт о том, какой город вскоре станет котлом для ВСУ - 30.03.2024 Украина.ру
"Хорошо сохраняют наступательный порыв": эксперт о том, какой город вскоре станет котлом для ВСУ
Российские силы оказывают давление по всей линии фронта, держа в постоянном напряжении противника, который, в свою очередь, вынужден перекидывать резервы. Это создает логистический хаос на той линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-03-30T09:45
2024-03-30T09:45
польша
россия
северск
александр казаков
нато
часов яр
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На днях в Минобороны России заявили, что нашим войскам удалось взять под огневой контроль восточную окраину Часов Яра. В результате чего враг попал в так называемую зону видимости, а следить за ними не составит никакого труда, в частности, без оптических приборов.“Хорошо, что у наших ребят сохраняется наступательный порыв, не из-за приказов, которые поступают в подразделения, а из-за боевого духа. На север продолжается операция вокруг Купянска. Краснолиманское направление может превратиться в Северское, потому что если будет продвижение в сторону Красного Лимана, наши бойцы могут пойти на юг, и Северск рискует превратиться в котел. После Авдеевки украинцы, скорее, не будут запираться в городах, а будут отходить. Пусть отходят, нас это устраивает”, - отмечает эксперт.Помимо всего прочего, на этом направлении ВСУ стремительно теряют живую силу, в том числе и иностранных наемников.Накануне военкоры сообщили, что в районе Часов Яра был ликвидирован польский генерал Адам Марчак, который дислоцировался в подземном украинском командном пункте. Именно туда, по неофициальным данным, прилетела баллистическая ракета “Искандер”.Однако, как утверждает командование ВС Польши, Марчак "умер по естественным причинам в свободное от службы время". Известно, что помимо генерала в этом пункте находились офицеры стран НАТО. Раненых эвакуировали в Польшу."Разбили НАТОвское гнездо! Так держать!", "Чего ему в Польше не сиделось?!", "Хотел наверно паном быть", - пишут пользователи в сети.Согласно данным польских СМИ, Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск в Кракове. Затем служил в 6-й воздушно-десантной бригаде и принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане. До 2021 года возглавлял управление разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования ВС Польши. Позже он занял пост начальника штаба оперативного командования ЕС “Алтея”.Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте Украина.ру
польша
россия
северск
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польша, россия, северск, александр казаков, нато, часов яр
Польша, Россия, Северск, Александр Казаков, НАТО, Часов Яр

"Хорошо сохраняют наступательный порыв": эксперт о том, какой город вскоре станет котлом для ВСУ

09:45 30.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские силы оказывают давление по всей линии фронта, держа в постоянном напряжении противника, который, в свою очередь, вынужден перекидывать резервы. Это создает логистический хаос на той линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
На днях в Минобороны России заявили, что нашим войскам удалось взять под огневой контроль восточную окраину Часов Яра. В результате чего враг попал в так называемую зону видимости, а следить за ними не составит никакого труда, в частности, без оптических приборов.
“Хорошо, что у наших ребят сохраняется наступательный порыв, не из-за приказов, которые поступают в подразделения, а из-за боевого духа. На север продолжается операция вокруг Купянска. Краснолиманское направление может превратиться в Северское, потому что если будет продвижение в сторону Красного Лимана, наши бойцы могут пойти на юг, и Северск рискует превратиться в котел. После Авдеевки украинцы, скорее, не будут запираться в городах, а будут отходить. Пусть отходят, нас это устраивает”, - отмечает эксперт.
Помимо всего прочего, на этом направлении ВСУ стремительно теряют живую силу, в том числе и иностранных наемников.
Накануне военкоры сообщили, что в районе Часов Яра был ликвидирован польский генерал Адам Марчак, который дислоцировался в подземном украинском командном пункте. Именно туда, по неофициальным данным, прилетела баллистическая ракета “Искандер”.
Однако, как утверждает командование ВС Польши, Марчак "умер по естественным причинам в свободное от службы время". Известно, что помимо генерала в этом пункте находились офицеры стран НАТО. Раненых эвакуировали в Польшу.
"Разбили НАТОвское гнездо! Так держать!", "Чего ему в Польше не сиделось?!", "Хотел наверно паном быть", - пишут пользователи в сети.
Согласно данным польских СМИ, Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск в Кракове. Затем служил в 6-й воздушно-десантной бригаде и принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане. До 2021 года возглавлял управление разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования ВС Польши. Позже он занял пост начальника штаба оперативного командования ЕС “Алтея”.
Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте Украина.ру
 
ПольшаРоссияСеверскАлександр КазаковНАТОЧасов Яр
 
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