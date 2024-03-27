https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html

Александр Казаков: Россия к июню готовит сюрприз "крысе" в Киеве

Александр Казаков: Россия к июню готовит сюрприз "крысе" в Киеве - 27.03.2024 Украина.ру

Александр Казаков: Россия к июню готовит сюрприз "крысе" в Киеве

Жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 140 человек, 40 человек из которых погибли от огнестрельных ранений, двое от сочетания огнестрельных и ножевых ранений, еще 45 человек погибли в результате пожара

2024-03-27T17:20

2024-03-27T17:20

2024-03-27T17:21

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Мы официально вступили в период международной анархии, где нет никаких сдерживающих документов, организаций, каждый действует на свой страх и риск, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Юрьевич, в чем была подлинная цель организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"?- Трагедию в "Крокус Сити" не надо классифицировать как теракт, потому что теракты имеют политические и идеологические задачи. А это было массовое убийство мирных людей, на мой взгляд, это гораздо хуже. Если это так, мы должны рассматривать это чудовищное преступление в какой-то политической логике. Кто мог быть заинтересован в таком преступлении в Москве? Выбор здесь небольшой.С точки зрения радикальных исламистов здесь логики нет. Мы с ними разошлись. У нас нет с ними конфликта. Их ячейки в России глубоко закопались в тину и сделать оттуда они ничего не могут. Ситуация в Сирии остыла.Вариант первый - это киевский режим. Логика здесь чудовищна. Как крыса, загнанная в угол, Киев понимает, что на полях сражений войну он проиграл. Напомню, Зеленский в Давосе со сцены публично просил у своих кураторов разрешения вести террористическую войну. Крыса бросается не на того, кто ближе, а пытается достать до горла. Расчет был на то, что это станет тяжелейшим психологическим ударом по нашему обществу и спровоцирует раскол по самым разным линиям. И военно-политическим, и межнациональным. Но это периферия последствий этого удара, а в центре его демонстрация готовности убить всех. И это не Украина, это англосаксы.Разработчиками, скорее всего, была MI6, просто потому что у неё опыта больше. А волевым политическим центром были Вашингтон и ЦРУ. И эта демонстрация не только для нас. Это демонстрация Индии, Китаю, Саудовской Аравии, всем лидерам незападной коалиции, что они готовы к таким действиям. Если наше военно-политическое руководство поймет, что за этим преступлением стоит, например, Вашингтон, а Киев — это просто исполнитель, то придется уже принимать решение в отношении Вашингтона.Верховный главнокомандующий сказал, что от возмездия не уйдет никто, кем бы он ни был. Ну хорошо, если мы узнаем имя полковника или генерала в ЦРУ, который руководил этой операцией, как мы добьемся возмездия? Он попадет в автомобильную катастрофу или один разобьется на самолете? Я только за. Мы не можем не ответить.Эта страшная трагедия, она перевела весь мир на следующий этап развития. То есть мы официально вступили в период международной анархии, где нет никаких сдерживающих документов, организаций, каждый действует на свой страх и риск. Если они так поднимают ставки, ну тогда пусть не расстраиваются, если завтра у них смоет с лица земли какой-нибудь город в Алабаме.- Давайте обсудим ситуацию на фронте. Идет продвижение наших частей в том числе на Артемовском направлении в районе Часова Яра. Означает ли это, что мы все-таки продвигаемся к тому, что Артемовск скоро можно будет восстанавливать?- Это наступательные операции на тактическом уровне. Министерство обороны сообщает об улучшении наших позиций, то есть о занятии высот. В частности, под Часовым Яром. И фактически сейчас мы находимся с городом на одном уровне. Мы срезаем выступы противника, в том числе и в районе Северска. Мы выпрямляем фронт, потому что это позволяет делать его более насыщенным с точки зрения и личного состава, и вооружений. То есть пока это все-таки интенсивная оборона. Но каждый день мы что-то отгрызаем. Орловка, которая пару месяцев назад считалась центром снабжения Авдеевки, стоит у нас в тылу.Артемовское направление сегодня звучит очень громко, потому что мы вышли на окраины Часова Яра. Это важный железнодорожный узел, он связан с Северском, а с юга с Дружковкой и Константиновкой. Но если мы завязнем здесь, как завязли под Авдеевкой, то на этом направлении станет тише. Актуальным остается и Угледарское направление, потому что это выступ в наши позиции. Такого рода выступы создают уязвимость для обеих сторон. То есть для нас это плацдарм противника за линией основного фронта. А для них это часть фронта, которую мы с помощью фланговых ударов можем отсечь и превратить в котел, поэтому ставки очень высокие на этих направлениях именно из-за того, что они оперативно-тактически очень сложные. Линия фронта пошла загогулинами, но Авдеевский выступ мы отсекли. Не за счет фланговых ударов, мы просто выдавили противника.Хорошо, что у наших ребят сохраняется наступательный порыв, не из-за приказов, которые поступают в подразделения, а из-за боевого духа. На север продолжается операция вокруг Купянска. Краснолиманское направление может превратиться в Северское, потому что если будет продвижение в сторону Красного Лимана, наши бойцы могут пойти на юг, и Северск рискует превратиться в котел. После Авдеевки украинцы, скорее, не будут запираться в городах, а будут отходить. Пусть отходят, нас это устраивает.Мы оказываем давление по всей линии фронта, держа в постоянном напряжении противника, который вынужден перекидывать резервы. Это создает логистический хаос на той стороне линии фронта. Это уже стратегическое решение. Как показывает история мировых войн. Иногда обвал фронта при таких обстоятельствах происходит неожиданно. У нас преимущество по всем компонентам, и в воздухе, и в боеприпасах, и что немаловажно, в медицине.- Стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?- Недавно наш министр обороны сказал, что задача нашей армии не освобождение территории, не продвижение к Днепру, не десант в Одессу. Это второй шаг. И это все про большое планирование. А главная задача — это нанесение военного поражения армии киевского режима.А это поражение можно армии нанести где угодно. И лучше здесь, в донецких и запорожских степях, чем эта армия, их остатки переместятся в Днепропетровск, в Запорожье, запрутся там и превратят каждый город в Мариуполь.Поэтому продолжается наше небыстрое продвижение, которое наносит непропорционально большие потери ВСУ. И мобилизация полутора-двух тысяч человек в месяц не может восполнить потери. Поэтому все новые потери будут у них невосполнимыми. Не зря же Шойгу показал ФАБ-3000, которому уже смоли приделать "крылышки" и "глазки". Никакие укрепления, построенные ВСУ, не выдержат такого удара.Наша армия вышла на новый уровень слаженности. То есть, передовые части, штурмовые части уже по горизонтали взаимодействуют и с артиллерией, в том числе дальнобойной, и с авиацией. То есть, это машина. Это русский паровой каток.Рано или поздно противник или побежит или начнет сдаваться. Если это не произойдет, то для решения наших политических задач понадобятся общевойсковые наступательные операции.Владимир Путин в историческом предисловии интервью Такеру Карлсону сформулировал наши политические задачи на текущий момент. Это Левобережье и Причерноморье. Это значит освобождение Херсонской, Одесской, Николаевской губерний и восстановление связей с Приднестровьем.И на левом берегу Днепра много регионов, которые еще надо освободить. С учётом того, что Левобережье ─ термин двусмысленный, потому что города Запорожье, Днепропетровск, Киев находятся на обоих берегах Днепра. Но чтобы эти задачи решить, нужны большие общевойсковые операции. И ожидать их стоит, скорее всего, либо в середине мая, либо к началу июня, потому что в числе прочего это связано с тем, что так называемый президент Украины 21 мая теряет свою легитимность. И это уже не досужие разговоры политологов.У нас есть официально заявление, которое прозвучало в Совете безопасности ООН. Постпред России Небензя в одном из своих последних выступлений четко сформулировал, что после 21 мая украинский президент теряет свою легитимность, и нам переговоры вести не с кем. Я думаю, что к этой дате будут приурочены и наши военные действия.Наши воздушные удары уже приобрели иное качество. Мы сейчас наносим удары не по распределительной инфраструктуре, а по генерирующим мощностям. Машинные залы ДнепроГЭС уничтожены. На их восстановление уйдут годы.Накануне мы нанесли удары, которых раньше не было совсем. Первый ─ по подземному хранилищу газа во Львовской области под городом Стрыя. Оно одно из крупнейших в Европе. Это удар не только по Украине, это удар по Европе. Они газохранилища на Западной Украине рассматривают как свой стратегический резерв. Они свой газ накапливают там к будущему зимнему периоду. И это первый удар по газовой инфраструктуре за все время СВО.Боевые действия в Луганской Народной Республике и в Харьковской области шли через трубу. Боевые действия были вполне себе интенсивными, труба не пострадала. Мы обходили и не давали нарушать газовую инфраструктуру, потому что у нас обязательства, а мы их всегда выполняем. А недавно был удар по Киеву крылатой ракетой по якобы нежилому трехэтажному зданию. Но странным образом оттуда уехали порядка 50 машин скорой помощи. По разным данным, в этом здании находился один из запасных штабов. И там похоже находилось большое количество высокопоставленных чиновников СБУ и их западный кураторов. Мы начинаем бить по центрам принятия решения таким, где действительно принимаются решения. И мы готовы ликвидировать высокопоставленных силовиков киевского режима. Так что ситуация меняется.

https://ukraina.ru/20240327/1054132066.html

https://ukraina.ru/20240327/1054141371.html

https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир зеленский, александр казаков, украина, россия, киев, сергей шойгу, цру, вооруженные силы украины, госдума