https://ukraina.ru/20240328/1054161058.html
Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру
Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о проблеме для нацбезопасности. Западные СМИ рассказали о нехватке мин для сооружения защитных рубежей
2024-03-28T09:42
2024-03-28T09:42
2024-03-28T10:08
эксклюзив
хроники
кирилл буданов
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На форуме Kyiv Stratcom Forum 2024 Буданов* заявил, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины."То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", – заявил начальник ГУР.При этом он отметил, что сам он против притеснений свободы слова, но не тогда, когда любой может сделать канал и писать "всё, что ему заблагорассудится".В то же время, по его словам, Telegram помогает Украине информационно влиять на людей в новых регионах России."Он во многом наносит разрушительный эффект здесь, внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", – отметил руководитель ГУР.Заявление Буданова* прокомментировали и на Украине, и в России."Для Офиса президента основную проблему представляют политические каналы, которые получают инсайды анонимно и публикуют объективную информацию, а не пропаганду", – отмечалось в комментарии популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Другой популярный телеграм-канал на Украине – "Легитимный" – отметил, что Офис президента уже несколько лет борется с независимыми источниками информации."Банковая уже 3 года борется против альтернативных источников информации. Функционеры всё это время работают над тем, чтобы создать "информационный аквариум" для жителей Украины, которых будут кормить только пропагандой, которую утверждают офисные медиа менеджеры", – указывалось в публикации канала.Авторы напомнили о требованиях власти не критиковать власть."Это было с месседжами, что не критикуйте власть – "неначаси" ("не вовремя". – Ред.), это было с тем, что не снимайте прилёты и работу ПВО (чтобы легче было обвинить россиян, что они попали в жилой дом, а не ПВО), это теперь с тем, что не снимайте работу/беспредел ТЦК ну и ещё сотни таких "выдумок", где власть прикрывалась национальными интересами, а в реальности загоняла народ и страну в "гетто", – отметили авторы телеграм-канала "Легитимный".Они поддержали инициативу коллег из канала "Резидент", ранее направивших обращение к Павлу Дурову с рассказом о том, как украинская власть пытается блокировать независимые телеграм-каналы.Российский публицист Станислав Яковлев с иронией прокомментировал слова Буданова*."Как возмущённо сказал однажды один ответственный работник ЦК КПСС во времена перестройки, "открываю утром газету и не знаю, что там прочитаю". Действительно. Какое безобразие – каждый может сделать канал и начать туда писать всё что вздумается. Расстрелять и запретить", – отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на террористический характер деятельности ГУР МОУ и призвала создателей мессенджера усилить собственную безопасность."После будановских* откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**", – отметила она.Тем временем в России заявили, что планов блокировки Telegram нет."Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.В то же время он призвал Дурова внимательнее следить за мессенджером."Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, что он все больше становится инструментом в руках террористов – используется в целях террористических", – указал Песков.При этом никаких планов блокировки мессенджера в России, в отличие от Украины, нет.Незащищённые рубежиУкраине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира."У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", – сообщило издание.По информации издания, украинская оппозиция критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны Вооружённых сил России.Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.Кроме того, ранее лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко раскритиковал власти Украины за невнимание к проблеме строительства укрепрайонов."Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И всё это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт – это категорически неприемлемо!" – заявил он во время выступления в Верховной раде 21 марта.Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями."Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол, денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", – подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.* Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.** Запрещённая в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240327/1054151045.html
https://ukraina.ru/20240327/1054141939.html
https://ukraina.ru/20240327/1054137086.html
https://ukraina.ru/20220326/1033624464.html
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эксклюзив, хроники, кирилл буданов, дмитрий песков, россия, украина, telegram, офис президента, вооруженные силы украины, петр порошенко
Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
09:42 28.03.2024 (обновлено: 10:08 28.03.2024)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о проблеме для нацбезопасности. Западные СМИ рассказали о нехватке мин для сооружения защитных рубежей
На форуме Kyiv Stratcom Forum 2024 Буданов*
заявил, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины.
"То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", – заявил начальник ГУР.
При этом он отметил, что сам он против притеснений свободы слова, но не тогда, когда любой может сделать канал и писать "всё, что ему заблагорассудится".
В то же время, по его словам, Telegram помогает Украине информационно влиять на людей в новых регионах России.
"Он во многом наносит разрушительный эффект здесь, внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", – отметил руководитель ГУР.
Заявление Буданова* прокомментировали и на Украине, и в России.
"Для Офиса президента основную проблему представляют политические каналы, которые получают инсайды анонимно и публикуют объективную информацию, а не пропаганду
", – отмечалось в комментарии популярного на Украине телеграм-канала "Резидент
".
Другой популярный телеграм-канал на Украине – "Легитимный
" – отметил, что Офис президента уже несколько лет борется с независимыми источниками информации.
"Банковая уже 3 года борется против альтернативных источников информации. Функционеры всё это время работают над тем, чтобы создать "информационный аквариум" для жителей Украины, которых будут кормить только пропагандой, которую утверждают офисные медиа менеджеры", – указывалось в публикации канала.
Авторы напомнили о требованиях власти не критиковать власть.
"Это было с месседжами, что не критикуйте власть – "неначаси" ("не вовремя". – Ред.), это было с тем, что не снимайте прилёты и работу ПВО (чтобы легче было обвинить россиян, что они попали в жилой дом, а не ПВО), это теперь с тем, что не снимайте работу/беспредел ТЦК ну и ещё сотни таких "выдумок", где власть прикрывалась национальными интересами, а в реальности загоняла народ и страну в "гетто", – отметили авторы телеграм-канала "Легитимный".
Они поддержали инициативу коллег из канала "Резидент", ранее направивших обращение к Павлу Дурову с рассказом о том, как украинская власть пытается блокировать независимые телеграм-каналы.
Российский публицист Станислав Яковлев
с иронией прокомментировал
слова Буданова*.
"Как возмущённо сказал однажды один ответственный работник ЦК КПСС во времена перестройки, "открываю утром газету и не знаю, что там прочитаю". Действительно. Какое безобразие – каждый может сделать канал и начать туда писать всё что вздумается. Расстрелять и запретить", – отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала
на террористический характер деятельности ГУР МОУ и призвала создателей мессенджера усилить собственную безопасность.
"После будановских* откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**", – отметила она.
Тем временем в России заявили, что планов блокировки Telegram нет.
"Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет
", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в интервью изданию Life
в ответ на соответствующий вопрос.
В то же время он призвал Дурова внимательнее следить за мессенджером.
"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, что он все больше становится инструментом в руках террористов – используется в целях террористических", – указал Песков.
При этом никаких планов блокировки мессенджера в России, в отличие от Украины, нет.
Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico
со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
"У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", – сообщило издание.
По информации издания, украинская оппозиция критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны Вооружённых сил России.
Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.
Кроме того, ранее лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко
раскритиковал власти Украины за невнимание к проблеме строительства укрепрайонов.
"Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И всё это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт – это категорически неприемлемо!" – заявил он во время выступления в Верховной раде 21 марта.
Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями.
"Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол, денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", – подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.
Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.
* Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
** Запрещённая в РФ террористическая организация.