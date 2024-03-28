https://ukraina.ru/20240328/1054161058.html

Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта

Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру

Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о проблеме для нацбезопасности. Западные СМИ рассказали о нехватке мин для сооружения защитных рубежей

2024-03-28T09:42

2024-03-28T09:42

2024-03-28T10:08

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На форуме Kyiv Stratcom Forum 2024 Буданов* заявил, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины."То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", – заявил начальник ГУР.При этом он отметил, что сам он против притеснений свободы слова, но не тогда, когда любой может сделать канал и писать "всё, что ему заблагорассудится".В то же время, по его словам, Telegram помогает Украине информационно влиять на людей в новых регионах России."Он во многом наносит разрушительный эффект здесь, внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", – отметил руководитель ГУР.Заявление Буданова* прокомментировали и на Украине, и в России."Для Офиса президента основную проблему представляют политические каналы, которые получают инсайды анонимно и публикуют объективную информацию, а не пропаганду", – отмечалось в комментарии популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Другой популярный телеграм-канал на Украине – "Легитимный" – отметил, что Офис президента уже несколько лет борется с независимыми источниками информации."Банковая уже 3 года борется против альтернативных источников информации. Функционеры всё это время работают над тем, чтобы создать "информационный аквариум" для жителей Украины, которых будут кормить только пропагандой, которую утверждают офисные медиа менеджеры", – указывалось в публикации канала.Авторы напомнили о требованиях власти не критиковать власть."Это было с месседжами, что не критикуйте власть – "неначаси" ("не вовремя". – Ред.), это было с тем, что не снимайте прилёты и работу ПВО (чтобы легче было обвинить россиян, что они попали в жилой дом, а не ПВО), это теперь с тем, что не снимайте работу/беспредел ТЦК ну и ещё сотни таких "выдумок", где власть прикрывалась национальными интересами, а в реальности загоняла народ и страну в "гетто", – отметили авторы телеграм-канала "Легитимный".Они поддержали инициативу коллег из канала "Резидент", ранее направивших обращение к Павлу Дурову с рассказом о том, как украинская власть пытается блокировать независимые телеграм-каналы.Российский публицист Станислав Яковлев с иронией прокомментировал слова Буданова*."Как возмущённо сказал однажды один ответственный работник ЦК КПСС во времена перестройки, "открываю утром газету и не знаю, что там прочитаю". Действительно. Какое безобразие – каждый может сделать канал и начать туда писать всё что вздумается. Расстрелять и запретить", – отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на террористический характер деятельности ГУР МОУ и призвала создателей мессенджера усилить собственную безопасность."После будановских* откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**", – отметила она.Тем временем в России заявили, что планов блокировки Telegram нет."Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.В то же время он призвал Дурова внимательнее следить за мессенджером."Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, что он все больше становится инструментом в руках террористов – используется в целях террористических", – указал Песков.При этом никаких планов блокировки мессенджера в России, в отличие от Украины, нет.Незащищённые рубежиУкраине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира."У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", – сообщило издание.По информации издания, украинская оппозиция критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны Вооружённых сил России.Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.Кроме того, ранее лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко раскритиковал власти Украины за невнимание к проблеме строительства укрепрайонов."Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И всё это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт – это категорически неприемлемо!" – заявил он во время выступления в Верховной раде 21 марта.Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями."Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол, денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", – подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.* Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.** Запрещённая в РФ террористическая организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, кирилл буданов, дмитрий песков, россия, украина, telegram, офис президента, вооруженные силы украины, петр порошенко