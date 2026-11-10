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Лубинец пожаловался в ГБР на насильственную мобилизацию многодетного ветерана

Лубинец пожаловался в ГБР на насильственную мобилизацию многодетного ветерана - 10.11.2026 Украина.ру

Лубинец пожаловался в ГБР на насильственную мобилизацию многодетного ветерана

Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) в Черновцах силой похитили на улице участника боевых действий, имеющего законную отсрочку от мобилизации по причине многодетности, сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

2026-11-10T14:05

2026-11-10T14:05

2026-11-10T14:05

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По его словам, на основании собранных Офисом омбудсмена материалов Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело, а ряду военных чиновников уже предъявлены официальные подозрения.Инцидент произошел в центре Черновцов, где неизвестные в балаклавах выследили мужчину у здания горсовета и насильно затолкали его в микроавтобус. Как сообщил Лубинец, к пострадавшему применили физическую силу и угрожали пистолетом. При проверке выяснилось, что чиновники ТЦК вручную дважды за сутки аннулировали его законную отсрочку в электронной системе, сославшись на якобы имеющуюся задолженность по алиментам. При этом мобилизованного ветерана тайно перемещали между учреждениями Черновицкой и Винницкой областей, а представители военкомата скрывали его местонахождение.После вмешательства правозащитников незаконно мобилизованного мужчину отпустили, восстановив его право на свободу передвижения и оформление отсрочки. В ГБР уточнили, что данное похищение является лишь одним из эпизодов системных правонарушений в этом районном ТЦК, где также проверяются факты избиения военнообязанных, применения слезоточивого газа и получения взяток. Начальнику отдела ТЦК и нескольким военнослужащим сообщили о подозрениях, суд уже отправил их под стражу и домашний арест. Лубинец назвал случившееся "вершиной произвола" и потребовал от главнокомандующего ВСУ жесткой реакции.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, черновцы, украина, винницкая область, дмитрий разумков, тцк, верховная рада, гбр