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Уиткофф заявил о расширении формата переговоров перед встречей с Россией

Уиткофф заявил о расширении формата переговоров перед встречей с Россией - 10.11.2026 Украина.ру

Уиткофф заявил о расширении формата переговоров перед встречей с Россией

США, Украина и европейские партнеры намерены расширить переговорный формат по урегулированию конфликта на Украине и привлечь европейские страны к многосторонним дискуссиям. Об этом в Абу-Даби сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф

2026-11-10T13:21

2026-11-10T13:21

2026-11-10T13:21

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Заявление было сделано по итогам встречи делегаций США, Украины и представителей Европы, которая прошла накануне начавшегося сегодня трехстороннего раунда переговоров с участием России. В сообщении, опубликованном Уиткоффом в социальной сети X, указано, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимое принятие решений, а также обеспечивать надежные гарантии безопасности для Украины. Участники встречи обсудили архитектуру европейской безопасности после завершения конфликта, механизмы снижения рисков, предотвращения опасной эскалации и создание практичной системы безопасности, укрепляющей доверие сторон. Ключевой темой стартовавших в Абу-Даби трехсторонних переговоров заявлено формирование новой системы континентальной безопасности. По данным источников, первый день посвящен гарантиям безопасности для Киева и возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе, во второй день планируется обсуждение территориальных вопросов. Москва выступает против прекращения огня до принятия полноценного мирного соглашения и настаивает на взаимном характере гарантий безопасности. Российская сторона исключает прямое участие европейцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что США и Украина имеют собственные каналы взаимодействия с европейскими партнерами. Тем не менее, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым перед началом основного раунда провела консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии для координации позиций. Подробнее — в материале Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, рустем умеров, стив уиткофф, нато, еврокомиссия, украина.ру