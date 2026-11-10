Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине - 10.11.2026 Украина.ру
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Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине
Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине - 10.11.2026 Украина.ру
Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине
Бывший генеральный прокурор Украины Кравченко в интервью американскому изданию Washington Examiner обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры и навредить команде президента США Дональда Трампа
2026-11-10T13:21
2026-11-10T13:21
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По его словам, антикоррупционные ведомства намеренно активизируют уголовные дела против украинских чиновников прямо перед встречами в Абу-Даби, чтобы запугать переговорщиков. Экс-руководитель ведомства предположил, что эти структуры могут действовать в интересах третьей стороны ради срыва мирного процесса.Кравченко также утверждает, что НАБУ и САП пытаются монополизировать власть в стране и использовать расследования для давления на руководство. В качестве примера шантажа Владимира Зеленского он привел уголовное дело против бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, в материалах которого сам Зеленский указан под статусом "лицо номер один". Бывший генпрокурор считает это прямым сигналом самому Зеленскому о том, что следователи могут взяться и за него.Кроме того, бывший чиновник рассказал о попытке ведомств в декабре 2025 года одновременно начать уголовное преследование 25 депутатов от правящей партии "Слуга народа". Кравченко назвал это стремлением парализовать работу Верховной Рады во время конфликта и добавил, что лично заблокировал дела против 20 парламентариев из-за полного отсутствия доказательств. Свою собственную отставку экс-генпрокурор также объяснил давлением НАБУ и САП, которые мстили ему за расследования против их собственного руководства.Кравченко призвал администрацию Трампа провести независимую проверку украинских антикоррупционных органов с участием американских правоохранителей.В свою очередь представители НАБУ и САП в комментарии изданию категорически отвергли все обвинения бывшего генпрокурора, заявив, что в их работе нет никакой политической подоплеки.О других высказываниях Кравченко - в материале "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, дональд трамп, кравченко, владимир зеленский, набу, сап, офис президента
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Кравченко, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, Офис президента

Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине

13:21 10.11.2026
 
© Фото : unn.uaРуслан Кравченко
Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Фото : unn.ua
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Бывший генеральный прокурор Украины Кравченко в интервью американскому изданию Washington Examiner обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры и навредить команде президента США Дональда Трампа
По его словам, антикоррупционные ведомства намеренно активизируют уголовные дела против украинских чиновников прямо перед встречами в Абу-Даби, чтобы запугать переговорщиков.
Экс-руководитель ведомства предположил, что эти структуры могут действовать в интересах третьей стороны ради срыва мирного процесса.
Кравченко также утверждает, что НАБУ и САП пытаются монополизировать власть в стране и использовать расследования для давления на руководство.
В качестве примера шантажа Владимира Зеленского он привел уголовное дело против бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, в материалах которого сам Зеленский указан под статусом "лицо номер один". Бывший генпрокурор считает это прямым сигналом самому Зеленскому о том, что следователи могут взяться и за него.
Кроме того, бывший чиновник рассказал о попытке ведомств в декабре 2025 года одновременно начать уголовное преследование 25 депутатов от правящей партии "Слуга народа". Кравченко назвал это стремлением парализовать работу Верховной Рады во время конфликта и добавил, что лично заблокировал дела против 20 парламентариев из-за полного отсутствия доказательств.
Свою собственную отставку экс-генпрокурор также объяснил давлением НАБУ и САП, которые мстили ему за расследования против их собственного руководства.
Кравченко призвал администрацию Трампа провести независимую проверку украинских антикоррупционных органов с участием американских правоохранителей.
В свою очередь представители НАБУ и САП в комментарии изданию категорически отвергли все обвинения бывшего генпрокурора, заявив, что в их работе нет никакой политической подоплеки.
О других высказываниях Кравченко - в материале "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского на сайте Украина.ру.
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