https://ukraina.ru/20261110/kravchenko-obvinil-nabu-i-sap-v-popytke-sorvat-mirnye-peregovory-po-ukraine-1084392805.html

Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине

Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине - 10.11.2026 Украина.ру

Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине

Бывший генеральный прокурор Украины Кравченко в интервью американскому изданию Washington Examiner обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры и навредить команде президента США Дональда Трампа

2026-11-10T13:21

2026-11-10T13:21

2026-11-10T13:21

новости

украина

сша

дональд трамп

кравченко

владимир зеленский

набу

сап

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083172958_0:6:720:411_1920x0_80_0_0_8fa80320370a3c1f4be4ab5ea682a904.jpg

По его словам, антикоррупционные ведомства намеренно активизируют уголовные дела против украинских чиновников прямо перед встречами в Абу-Даби, чтобы запугать переговорщиков. Экс-руководитель ведомства предположил, что эти структуры могут действовать в интересах третьей стороны ради срыва мирного процесса.Кравченко также утверждает, что НАБУ и САП пытаются монополизировать власть в стране и использовать расследования для давления на руководство. В качестве примера шантажа Владимира Зеленского он привел уголовное дело против бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, в материалах которого сам Зеленский указан под статусом "лицо номер один". Бывший генпрокурор считает это прямым сигналом самому Зеленскому о том, что следователи могут взяться и за него.Кроме того, бывший чиновник рассказал о попытке ведомств в декабре 2025 года одновременно начать уголовное преследование 25 депутатов от правящей партии "Слуга народа". Кравченко назвал это стремлением парализовать работу Верховной Рады во время конфликта и добавил, что лично заблокировал дела против 20 парламентариев из-за полного отсутствия доказательств. Свою собственную отставку экс-генпрокурор также объяснил давлением НАБУ и САП, которые мстили ему за расследования против их собственного руководства.Кравченко призвал администрацию Трампа провести независимую проверку украинских антикоррупционных органов с участием американских правоохранителей.В свою очередь представители НАБУ и САП в комментарии изданию категорически отвергли все обвинения бывшего генпрокурора, заявив, что в их работе нет никакой политической подоплеки.О других высказываниях Кравченко - в материале "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского на сайте Украина.ру.

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, дональд трамп, кравченко, владимир зеленский, набу, сап, офис президента