Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
Пятая ТЭЦ Харькова
Ракетные обстрелы стратегических объектов Украины российской армией погрузили Харьков в кромешную тьму. Об этом 27 марта сообщила французская газета Express
"Второй по величине город Украины (прим. ред. - Харьков) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — сказано в статье.
Уточняется, что с февраля 2022 года, обстрел, совершённый ВС РФ 22 марта, оказался сильнейшим. По словам местных чиновников, Россия в тот день атаковала страну двадцатью ракетами, которые поразили ключевые цели.
Напомним, 22 марта, после массированной атаки российской армии на стратегические объекты Украины, Харьков оказался полностью обесточенным и фактически обезвоженным.
После этого сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.
В "Укрэнерго" назвали другие сроки, пообещав, что восстановление стабильного электроснабжения города займёт две недели.
26 марта, 22:43Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – ТереховМэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электричеством, которые наступили в городе в результате ударов ВС России. В домах жителей от четырёх до шести часов в сутки отсутствует свет, сказал он в эфире Радио Свобода*