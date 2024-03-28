https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html

Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ

Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ - 28.03.2024 Украина.ру

Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ

Ракетные обстрелы стратегических объектов Украины российской армией погрузили Харьков в кромешную тьму. Об этом 27 марта сообщила французская газета Express

2024-03-28T00:04

2024-03-28T00:04

2024-03-28T00:04

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Уточняется, что с февраля 2022 года, обстрел, совершённый ВС РФ 22 марта, оказался сильнейшим. По словам местных чиновников, Россия в тот день атаковала страну двадцатью ракетами, которые поразили ключевые цели. Напомним, 22 марта, после массированной атаки российской армии на стратегические объекты Украины, Харьков оказался полностью обесточенным и фактически обезвоженным. После этого сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков. В "Укрэнерго" назвали другие сроки, пообещав, что восстановление стабильного электроснабжения города займёт две недели.

https://ukraina.ru/20240326/1054133422.html

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новости, харьков, украина, укрэнерго, сво, электроснабжение, электроэнергия