Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html
Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
Ракетные обстрелы стратегических объектов Украины российской армией погрузили Харьков в кромешную тьму. Об этом 27 марта сообщила французская газета Express
2024-03-28T00:04
2024-03-28T00:04
новости
харьков
украина
укрэнерго
сво
электроснабжение
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:121:1264:832_1920x0_80_0_0_121760c642a59dc1b3fa05f92c113c49.jpg
Уточняется, что с февраля 2022 года, обстрел, совершённый ВС РФ 22 марта, оказался сильнейшим. По словам местных чиновников, Россия в тот день атаковала страну двадцатью ракетами, которые поразили ключевые цели. Напомним, 22 марта, после массированной атаки российской армии на стратегические объекты Украины, Харьков оказался полностью обесточенным и фактически обезвоженным. После этого сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков. В "Укрэнерго" назвали другие сроки, пообещав, что восстановление стабильного электроснабжения города займёт две недели.
https://ukraina.ru/20240326/1054133422.html
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:2:1264:950_1920x0_80_0_0_ae8947e6b5f0ba6e4bd774e73a4b253e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, украина, укрэнерго, сво, электроснабжение, электроэнергия
Новости, Харьков, Украина, Укрэнерго, СВО, электроснабжение, электроэнергия

Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ

00:04 28.03.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
Читать в
Ракетные обстрелы стратегических объектов Украины российской армией погрузили Харьков в кромешную тьму. Об этом 27 марта сообщила французская газета Express
"Второй по величине город Украины (прим. ред. - Харьков) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — сказано в статье.
Уточняется, что с февраля 2022 года, обстрел, совершённый ВС РФ 22 марта, оказался сильнейшим. По словам местных чиновников, Россия в тот день атаковала страну двадцатью ракетами, которые поразили ключевые цели.
Напомним, 22 марта, после массированной атаки российской армии на стратегические объекты Украины, Харьков оказался полностью обесточенным и фактически обезвоженным.
После этого сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.
В "Укрэнерго" назвали другие сроки, пообещав, что восстановление стабильного электроснабжения города займёт две недели.
Пятая ТЭЦ Харькова
26 марта, 22:43
Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – ТереховМэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электричеством, которые наступили в городе в результате ударов ВС России. В домах жителей от четырёх до шести часов в сутки отсутствует свет, сказал он в эфире Радио Свобода*
 
НовостиХарьковУкраинаУкрэнергоСВОэлектроснабжениеэлектроэнергия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:04Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
23:45В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
22:48Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
22:26На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
22:09Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
21:46Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
21:41Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
21:20Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:00МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
20:44Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
20:24Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
18:45Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
18:28СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
Лента новостейМолния