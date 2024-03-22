Харьков полностью обесточен и почти обезвожен - 22.03.2024 Украина.ру
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Харьков полностью обесточен и почти обезвожен
Харьков полностью обесточен и почти обезвожен - 22.03.2024 Украина.ру
Харьков полностью обесточен и почти обезвожен
В Харькове остановили работу метрополитена и городского электротранспорта, подают воду по графику. Местные власти сообщили о поражении энергетической инфраструктуры
2024-03-22T14:59
2024-03-22T14:59
новости
электричество
харьков
ракетный удар
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Харьков полностью обесточен, заявил мэр города Игорь Терехов. Российские войска выпустили, по его подсчетам, более 20 ракет. Ударами поражены исключительно объекты энергетической инфраструктуры. Терехов назвал 21 марта днем самой масштабной ракетной атаки по городу. Объекты критической инфраструктуры переключили на альтернативные источники питания - вероятно, генераторы. "Поэтому у харьковчан понемногу начинает появляться вода, а 40 тысяч абонентов уже обеспечили теплом благодаря работе модульных котельных", - заявил он. Харьковский метрополитен приостановил работу. Городская подземка работает только в качестве укрытия, сообщили в пресс-службе метрополитена. Весь городской транспорт перевели на работу по схеме блэкаута, заявили в городском совете. Власти запустили временные автобусные маршруты. "Харьковводоканал" подает воду абонентам по графику, по несколько часов на каждый район. Коммунальщики предупредили о пониженном давлении и попросили горожан набрать запасы воды. "Насосная станция будет временно запущена снова. Отметим, к сожалению, давление в системе не может быть высоким. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью пополнить свои запасы воды", - заявили в "Харьковводоканале".Глава областной военной администрации Олег Синегубов насчитал попадание 15 ракет по городской инфраструктуре. По его словам, 700 тысяч абонентов остались без электричества. 22 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявили представители украинских властей нескольких городов. Перебои с электроснабжением зафиксировали в Одессе, в Днепропетровской области (власти подтвердили поражение и остановку Днепровской ГЭС), Львовской, Киевской и Ивана-Франковской областях.
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новости, электричество, харьков, ракетный удар
Новости, электричество, Харьков, ракетный удар

Харьков полностью обесточен и почти обезвожен

14:59 22.03.2024
 
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© Public domain
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В Харькове остановили работу метрополитена и городского электротранспорта, подают воду по графику. Местные власти сообщили о поражении энергетической инфраструктуры
Харьков полностью обесточен, заявил мэр города Игорь Терехов. Российские войска выпустили, по его подсчетам, более 20 ракет. Ударами поражены исключительно объекты энергетической инфраструктуры. Терехов назвал 21 марта днем самой масштабной ракетной атаки по городу.
Объекты критической инфраструктуры переключили на альтернативные источники питания - вероятно, генераторы.
"Поэтому у харьковчан понемногу начинает появляться вода, а 40 тысяч абонентов уже обеспечили теплом благодаря работе модульных котельных", - заявил он.
Харьковский метрополитен приостановил работу. Городская подземка работает только в качестве укрытия, сообщили в пресс-службе метрополитена. Весь городской транспорт перевели на работу по схеме блэкаута, заявили в городском совете. Власти запустили временные автобусные маршруты.
"Харьковводоканал" подает воду абонентам по графику, по несколько часов на каждый район. Коммунальщики предупредили о пониженном давлении и попросили горожан набрать запасы воды.
"Насосная станция будет временно запущена снова. Отметим, к сожалению, давление в системе не может быть высоким. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью пополнить свои запасы воды", - заявили в "Харьковводоканале".
Глава областной военной администрации Олег Синегубов насчитал попадание 15 ракет по городской инфраструктуре. По его словам, 700 тысяч абонентов остались без электричества.
22 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявили представители украинских властей нескольких городов. Перебои с электроснабжением зафиксировали в Одессе, в Днепропетровской области (власти подтвердили поражение и остановку Днепровской ГЭС), Львовской, Киевской и Ивана-Франковской областях.
10:16
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
 
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