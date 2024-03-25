Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054106055.html
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы - 25.03.2024 Украина.ру
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
Ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. Об этом 25 марта сообщил директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович
2024-03-25T19:48
2024-03-25T19:48
новости
харьков
украина
сво
ракетный удар
энергетика
ремонт
восстановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054046191_0:66:751:488_1920x0_80_0_0_57d93e484043c25beb13379034ef6b8b.jpg.webp
"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – приводит его слова украинский портал "Объектив". При этом отмечается, что пока полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба нельзя, так как специалисты ещё не завершили разбор завалов. По мнению энергетиков, очевидно, что это очень трудоёмкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством. С разрушением ТЭЦ-5 город потерял основные мощности генерации тепло- и электроэнергии, уточняет пресс-служба предприятия. Сейчас Харьков питают силами других регионов. Напомним, 22 марта российская армия атаковала крупнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Харькове из-за этого досрочно завершили отопительный сезон. Под удар также попала Днепровская ГЭС, чьё восстановление по предварительной оценке, также займёт несколько лет.
https://ukraina.ru/20240325/1054101440.html
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054046191_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_13852a649d23dad3b595c566d44938ae.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, украина, сво, ракетный удар, энергетика, ремонт, восстановление
Новости, Харьков, Украина, СВО, ракетный удар, энергетика, ремонт, восстановление

Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы

19:48 25.03.2024
 
ДнепроГЭС
ДнепроГЭС
Читать в
Ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. Об этом 25 марта сообщил директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович

"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – приводит его слова украинский портал "Объектив".

При этом отмечается, что пока полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба нельзя, так как специалисты ещё не завершили разбор завалов.
По мнению энергетиков, очевидно, что это очень трудоёмкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством.
С разрушением ТЭЦ-5 город потерял основные мощности генерации тепло- и электроэнергии, уточняет пресс-служба предприятия. Сейчас Харьков питают силами других регионов.
Напомним, 22 марта российская армия атаковала крупнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Харькове из-за этого досрочно завершили отопительный сезон. Под удар также попала Днепровская ГЭС, чьё восстановление по предварительной оценке, также займёт несколько лет.
Последствия удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
17:49
Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами Ремонт крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела российской армии, займёт несколько лет. До 24 месяцев необходимо для ремонта только гидроагрегатов, признал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона на телеканале Эспрессо
 
НовостиХарьковУкраинаСВОракетный ударэнергетикаремонтвосстановление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
19:30Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере
19:27МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
19:13Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
18:53Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье
18:34Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
18:28Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева
18:13Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине
18:12В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
18:06"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка
17:54"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
17:49Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами
17:36Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
17:22Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
17:17Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
17:10Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
17:01"Россия и Путин предательства не прощают". Киселев о том, что ждет последователей власовцев
16:57Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают
16:44Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы
16:40В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200
Лента новостейМолния