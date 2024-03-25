https://ukraina.ru/20240325/1054106055.html
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы - 25.03.2024 Украина.ру
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
Ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. Об этом 25 марта сообщил директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович
2024-03-25T19:48
2024-03-25T19:48
2024-03-25T19:48
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"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – приводит его слова украинский портал "Объектив". При этом отмечается, что пока полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба нельзя, так как специалисты ещё не завершили разбор завалов. По мнению энергетиков, очевидно, что это очень трудоёмкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством. С разрушением ТЭЦ-5 город потерял основные мощности генерации тепло- и электроэнергии, уточняет пресс-служба предприятия. Сейчас Харьков питают силами других регионов. Напомним, 22 марта российская армия атаковала крупнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Харькове из-за этого досрочно завершили отопительный сезон. Под удар также попала Днепровская ГЭС, чьё восстановление по предварительной оценке, также займёт несколько лет.
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новости, харьков, украина, сво, ракетный удар, энергетика, ремонт, восстановление
Новости, Харьков, Украина, СВО, ракетный удар, энергетика, ремонт, восстановление
Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
Ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. Об этом 25 марта сообщил директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович
"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – приводит его слова украинский портал "Объектив".
При этом отмечается, что пока полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба нельзя, так как специалисты ещё не завершили разбор завалов.
По мнению энергетиков, очевидно, что это очень трудоёмкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством.
С разрушением ТЭЦ-5 город потерял основные мощности генерации тепло- и электроэнергии, уточняет пресс-служба предприятия. Сейчас Харьков питают силами других регионов.
Напомним, 22 марта российская армия атаковала крупнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Харькове из-за этого досрочно завершили отопительный сезон. Под удар также попала Днепровская ГЭС, чьё восстановление
по предварительной оценке, также займёт несколько лет.