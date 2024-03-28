https://ukraina.ru/20240328/1054149930.html

Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку

Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку - 28.03.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку

Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T04:50

2024-03-28T04:50

2024-03-28T04:50

новости

украина

пётр скоробогатый

сбу

россия

энергетика

ракетный удар

главное управление разведки украины (гур)

промышленность

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040662260_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_f3730f73e195deeed81335022b2b0f23.jpg.webp

Любые дистанционные удары по целям на Украине должны быть системными. "то большая и густонаселенная страна с гигантским советским наследством. Если стоит задача обрушить там какие-то отрасли, двух-трех-четырех ударов недостаточно, рассказал политолог.Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить ту же энергетическую инфраструктуру Украины, добавил журналист.Сложно говорить о том, что выиграли ВС РФ от ударов по инфраструктуре: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров ничего не изменит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, пётр скоробогатый, сбу, россия, энергетика, ракетный удар, главное управление разведки украины (гур), промышленность, всу, сво