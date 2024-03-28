Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку - 28.03.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку - 28.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T04:50
2024-03-28T04:50
новости
украина
пётр скоробогатый
сбу
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энергетика
ракетный удар
главное управление разведки украины (гур)
промышленность
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Любые дистанционные удары по целям на Украине должны быть системными. "то большая и густонаселенная страна с гигантским советским наследством. Если стоит задача обрушить там какие-то отрасли, двух-трех-четырех ударов недостаточно, рассказал политолог.Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить ту же энергетическую инфраструктуру Украины, добавил журналист.Сложно говорить о том, что выиграли ВС РФ от ударов по инфраструктуре: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров ничего не изменит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, пётр скоробогатый, сбу, россия, энергетика, ракетный удар, главное управление разведки украины (гур), промышленность, всу, сво
Новости, Украина, Пётр Скоробогатый, СБУ, Россия, энергетика, ракетный удар, Главное управление разведки Украины (ГУР), промышленность, ВСУ, СВО

Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку

04:50 28.03.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Любые дистанционные удары по целям на Украине должны быть системными. "то большая и густонаселенная страна с гигантским советским наследством. Если стоит задача обрушить там какие-то отрасли, двух-трех-четырех ударов недостаточно, рассказал политолог.
Российским военным надо на протяжении долгого времени бить в одну точку. Только тогда будет возможность оценить, удалось ли уничтожить ту же энергетическую инфраструктуру Украины, добавил журналист.
"Кто-то подводил итог, к чему привели прошлогодние удары по их энергетике? Самое простое то, что я слышал, звучало примерно так: "Мы, конечно, подорвали их возможности. Мы заставили их тратить много денег на восстановление этой инфраструктуры и затруднили их жизнь", - отметил Скоробогатый.
Сложно говорить о том, что выиграли ВС РФ от ударов по инфраструктуре: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров ничего не изменит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Александр Казаков интервью
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