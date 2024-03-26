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Все о теракте в "Крокус сити холле": хронология, последствия, версии

Все о теракте в "Крокус сити холле": хронология, последствия, версии - 26.03.2024 Украина.ру

Все о теракте в "Крокус сити холле": хронология, последствия, версии

Нападение террористов на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" 22 марта 2024 года стало одним из самых кровавых терактов в истории России

2024-03-26T17:12

2024-03-26T17:12

2024-03-26T18:14

эксклюзив

крокус сити холл

теракт

московская область

россия

украина

сша

великобритания

александр бортников

владимир путин

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ПредысторияСедьмого марта, практически ровно за два недели до теракта в Красногорске, посольство США опубликовало на своих ресурсах предостережение своим гражданам о риске терактов в российской столице.В сообщении отмечалось, что диппредставительство "отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты".Аналогичные сообщения вскоре распространили посольства и других западных стран. По их данным, риск терактов сохранялся в течение 48 часов.Выступая 19 марта на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин назвал эти сообщения "провокационными".В день, когда американское посольство выпустило свое предупреждение, будущий террорист, гражданин Таджикистана 25-летний Шамсутдин Фаридуни посетил в "Крокус сити холле" концерт оперного исполнителя Алессандро Сафина.На само мероприятие Фаридуни не пошел, ограничившись осмотром места, постов охраны, входов/выходов и т.д. На необычного посетителя тогда обратили внимание работники комплекса, но ничего не заподозрили. По одному из свидетельств очевидцев, террорист в тот день находился в концертном зале в компании нескольких мужчин.Фаридуни также опознал фотограф, который тогда работал в "Крокусе". Он снимал посетителей и на один из кадров попал будущий террорист.Помимо этого, молодого человека опознал таксист, который вез его 7 марта в 19:30 от концертного зала в деревню Путилково Красногорского района. По свидетельству водителя, Шамсутдин был в хорошем настроении, рассказал, что ушел с концерта, так как он ему не понравился, что он снимает квартиру за 50 тыс. рублей у своего знакомого, планирует устроиться ремонтником квартир и перевезти в РФ свою жену.Планировали ли террористы атаку именно на 22 марта или же рассматривались более ранние даты, неизвестно.Спустя неделю, 14 марта, другой боевик – 32-летний Далерджон Мирзоев купил в Москве у уроженцев Душанбе, гражданина РФ Диловара Исломова автомобиль Renault Symbol, с использованием которого и происходило нападение на "Крокус". Покупка обошлась террористам в 250 тыс. руб.Место теракта"Крокус сити холл им. Муслима Магомаева" - большая концертная площадка, расположенная на территории делового центра "Крокус сити" в подмосковной Красногорске, в непосредственной близости от 67-го км МКАД. Рядом с центром расположена станция "Мякинино" столичного метрополитена.Концертный зал был открыт в 2009 году. Как и весь комплекс "Крокуса", построен и принадлежит российскому предпринимателю азербайджанского происхождения Аразу Агаларову - президенту Crocus Group.Вместимость зала – 6,2 тыс. человек (максимально мог принять более 9 тыс. зрителей в режиме танцпола вместо партера). Одна из топовых столичных площадок, где выступали многие звезды российской и мировой музыки.Вечером в пятницу, 22 марта, свою новую программу в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" в "Крокус сити холле" должна была представить популярная советская и российская рок-группа "Пикник".Параллельно с этим в соседнем "Крокус экспо" проходило первенство России по бальным танцам, на котором присутствовало более 100 человек.Хронология событийНачало концерта было намечено на 20:00. К этому моменту зрители стали занимать свои места в зале. Согласно организаторам, в этот вечер в "Крокус сити холле" ожидался аншлаг.Как установило следствие, в 19:58 четверо террористов – Фаридуни, Мирзоев, а также 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали и 19-летний Мухаммадсобир Файзов, вооруженные двумя автоматами АК-74, 500 патронами, 28 магазинами, ножами и бутылками с бензином выскочили из автомобиля Renault вблизи входа №14 в "Крокус сити холл", открыли стрельбу и зашли в фойе центра.Этот момент, в частности, попал на камеру проезжавшего мимо автомобиля.Охрану всего "Крокуса" по договору осуществляло частное охранное предприятие (ЧОП) "Крокус-Профи".Как написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, охранники концертного зала дежурили без оружия, это был обычный порядок их работы. При этом у этого ЧОП есть группа быстрого реагирования, имеющая на вооружении огнестрельное оружие и базирующаяся неподалеку, однако на место ЧП по неизвестным причинам она так и не прибыла, отметил парламентарий.Террористы расстреляли осуществлявших контроль охранников у входа и стоящих там людей, после чего двинулись в сторону концертного зала, убивая всех, кто попадался им на пути.В это время собравшиеся на концерт, услышав выстрелы, стали выбираться из зала. Часть людей сумела пробежать за сцену и покинуть здание через эвакуационные выходы. Так поступили, в частности, музыканты группы "Пикник", которые в тот момент находились в гримерке.Другие пытались спастись, упав на пол между кресел.В этот вечер в ложе зала, среди других зрителей, был известный актер и комик Сергей Светлаков с другом и племянницей, а также спортивный комментатор Виктор Гусев, его жена, сын и друг семьи.Супруга Гусева успела сделать фотографию своего мужа и ребенка как раз в тот момент, когда в зал ворвались боевики.Они вместе с другими зрителями из лож успели выбежать в коридор, после чего при помощи сотрудницы "Крокуса" забаррикадировались там. Когда стрельба стихла, дверь стали взламывать, это были люди, которые спасались от террористов. Вместе они через лестницу выбрались в фойе и через него покинули здание. В этот момент помещения концертного зала уже заполнял дым от пожара, который устроили атаковавшие.Те, кто находился в фойе и коридорах, и кому посчастливилось не попасть под огонь, закрылись в туалетах, подсобных помещениях и подвалах.Примерно через пять минут террористы добрались до входа в партер, зашли туда и открыли огонь по людям, параллельно поджигая кресла при помощи бутылок с горючей жидкостью.В этот момент одного из стрелявших атаковал один из зрителей, который оказался вблизи от террориста, пока тот перезаряжал оружие. Он сумел помешать ему и принялся наносить боевику удары по голове, на какое-то время обезвредив нападавшего и сумев скрыться.В это же время работники "Крокуса", контролеры и гардеробщики, большинство из которых составляли школьники и студенты, организовали эвакуацию людей, выводя их наружу и в соседнее здание "Крокус экспо".По их словам, после предупреждения о риске терактов от 7 марта, с ними был проведен инструктаж о порядке действий в подобных ситуациях.К этому моменту пожар в здании усилился, помещения стал заполнять ядовитый дым, многие посетители концертного зала оказались в ловушке. Как сообщил 25 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, из 139 погибших от пулевых ранений скончались только 40.По свидетельствам очевидцев, некоторые эвакуационные выходы были закрыты, часть дверей "Антипаника", которые в случае срабатывания сигнализации должны открываться одним движением специальной ручки, оказались заперты на велосипедные замки. Спасающимся людям приходилось самим пытаться вскрывать эти двери.В это же время в соседнем "Крокусе экспо", а именно на 15 этаже примыкающего к нему отеля "Аквариум" продолжался чемпионат России по бальным танцам. Услышав стрельбу и заподозрив неладное, организаторы не решились прерывать мероприятие, не стали давать никаких указаний, ограничившись лишь призывами к спокойствию. Собравшиеся там, включая детей, в панике стали покидать здание самостоятельно.Спустя несколько минут после учиненной ими бойни в зале Фаридуни, Мирзоев, Муродали и Файзов направились к выходу, добивая раненых, в том числе ножом. Весь процесс один из террористов снимал на камеру своего смартфона. Смешавшись с толпой, они сели в Renault и быстро скрылись с места атаки, по пути сбив 8-летнего ребенка. Мальчик пришел на концерт вместе с матерью, отцом и сестрой, все они сумели выбраться из здания после начала стрельбы. В этот момент на ребенка и наехал автомобиль.Таким образом, всего с момента начала атаки и до отъезда нападавших с места преступления прошло менее 15 минут.К этому моменту к "Крокусу" подъехали многочисленные бригады скорой помощи, пожарные, полиция, Росгвардия и спецназ, которые начали спасательную операцию.В это же время пожар в здании усиливался, его площадь выросла до 12 тыс. кв. м. Спустя несколько часов произошло обрушение кровли концертного зала. Полностью остановить пожар удалось только на следующий день.В это время автомобиль с террористами на высокой скорости покидал пределы столичного региона. Проехав 20 км по внешней стороне МКАД в сторону юга, боевики свернули на трассу М-3 "Украина" и двинулись в направлении Брянской области.Машину террористов выследили по камерам наблюдения. В 23:07 ей "выписала" штраф видеокамера, так как авто двигалось на скорости 138 км/ч. Таким образом, расстояние в 300 км террористы преодолели всего за 2 часа. К этому моменту в Брянской области был объявлен план "Перехват" и перекрыты дороги.Боевики проехали мимо съезда на дорогу, ведущую к белорусской границе, после чего стало ясно, что они намерены прорываться на Украину.В момент появления на трассе авто с террористами им был дан приказ остановиться, который они проигнорировали. Началась погоня, длившаяся около 10 минут. В районе деревни Хацунь Карачевского района правоохранители открыли огонь по колесам Renault.Один террорист был задержан на месте, остальные попытались скрыться в лесу, но безуспешно, всех их практически сразу взяли живьем.Автоматов, из которых они стреляли в "Крокусе", при них не оказалось. По словам боевиков, они не помнят, где выбросили их. В машине при них был найден лишь пистолет ПМ и бутылки с остатком бензина.Участники терактаТеррористы:Шамсидин ФаридуниГражданин Таджикистана, 25 лет. Женат, есть восьмимесячный ребенок. Зарегистрирован в Красногорске, официально был трудоустроен на мебельной фабрике в подмосковном Подольске.Осуществлял наблюдение за работой "Крокус сити холла", устанавливал детали планировки и системы охраны здания, как минимум раз бывал там до нападения. В ходе теракта был одним из двух стрелков, которые убивали людей из АК-74.На первом допросе признался, что 4 марта прибыл из Турции, куда якобы ездил, чтобы снова пересечь российскую границу и продлить тем самым свое легальное пребывание в РФ. В его соцсетях можно обнаружить фотографии из Стамбула, в том числе мечети Фатих. На всех этих фото стоит геолокация "Аксарай, Стамбул".По словам Шамсидина, предложение осуществить теракт в Москве он получил в телеграм через помощника некого "проповедника", на которого был подписан террорист. За это преступление ему было обещано 500 тыс. руб., половину из которых ему перевели на карту еще до теракта.Оружие преступники получали через тайник, местоположение которого им раскрыл все тот же "помощник проповедника".Далерджон МирзоевГражданин Таджикистана, 32 года. Женат, четверо детей. Проживает в РФ с начала 2010-х гг. В последние месяцы был временно зарегистрирован в Новосибирске. Почти не говорит на русском, в суде и со следователями общается через переводчика.Не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушение миграционных правил.В 2011 году за, предположительно, пребывание в России без разрешения, был помещен в центр временного содержания для последующей депортации, которой в итоге не произошло по неизвестной причине – он либо сбежал, либо не покинул страну в предписанный срок.В последние годы проживал в РФ на полулегальном положении, то въезжал, то выезжал из страны, пытался работать в такси. С начала марта жил в хостеле на Дмитровском шоссе с неким земляком Мухамадом.По словам Мирзоева, подзаработать в такси ему предложил некий Абдулло, с которым он познакомился в телеграм. Этот Абдулло якобы купил тот самый белый Renault у своих родственников, однако с работой таксистом у Мирзоева не сложилось, тогда-то Абдулло и предложил ему осуществить теракт за деньги.Террористы утверждают, что познакомились друг с другом совсем недавно.В ходе теракта добивал раненых ножом. Эти кадры попали на видео, которое снимал другой боевик и которое выложили в сети.Саидакрами Рачабализода МуродалиГражданин Таджикистана, 30 лет. Женат, есть ребенок. Имеет неоконченное среднее образование, нигде не работал.На первом допросе утверждал, что не помнит, где был зарегистрирован. По информации RT, Муродали зарегистрирован на ул. Индустриальная в Подольске.В 2018 году он нарушил срок пребывания в РФ, ему выписали штраф в 5 тыс. руб. и вручили предписание совершить "контролируемый самостоятельный выезд" из России.В ходе теракта расстреливал людей из АК-74.Мухаммадсобир ФайзовГражданин Таджикистана, самый молодой из участников банды – ему 19 лет. Холост, детей нет. Зарегистрирован в Ивановской области в "резиновой" квартире, где были также зарегистрированы другие мигранты.Работал в барбершопе в Иваново, после чего переехал в город Тейково, где также устроился в парикмахерскую, откуда уволился через несколько месяцев после отказа владельца повысить ему зарплату.Занимался кикбоксингом в одном из местных клубов, однако быстро бросил.Во время теракта осуществлял видеосъемку убийств.Все террористы проходят по уголовному делу о теракте, им грозит пожизненное лишение свободы. На время следствия их отправили в СИЗО до 22 мая.Сообщники:Диловар ИсмоловГражданин РФ, выходец из Таджикистана. 24 года, женат, есть ребенок. Жил в Твери и работал там таксистом.Судя по его странице в соцсетях, увлекался ММА.Именно Диловар Исмолов продал автомобиль Renault Мирзоеву.По версии следствия, Диловар Исмолов был вовлечен в преступную группу Фаридуни Шамсудином не позднее 11 марта.Аминчон ИсмоловГражданин РФ, выходец из Таджикистана. 33 года, брат Диловара Исмолова. Также проживал в Твери, в прошлом году работал там водителем автобуса.Женат, является многодетным отцом – у него семь детей.По данным следствия, в преступную группу Аминчона Исмолова также вовлек Шамсудин. Это произошло не позднее января 2024 года.Свою вину не признал, настаивал, чтобы заседание суда по избранию меры пресечения проходило в открытом режиме.Исроил ИсмоловГражданин Таджикистана, 62 года. Отец Диловара и Аминчона Исмоловых.Женат, отец пятерых детей.Проходит по делу в статусе подозреваемого.Его сыновьям Диловару и Аминчону предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы.Все трое отправлены в СИЗО до 22 мая.Алишер КасимовГражданин РФ, выходец из Киргизии. 32 года. Женат, имеет троих детей.Владеет небольшим кафе в Путилкове.По данным следствия, сдавал квартиру террористам. По словам Касимова, он не был ранее знаком с террористами, а квартиру сдал им через сервис "Авито". В администрации "Авито" заявили, что провели проверку объявления и сообщений, ничего запрещенного там не обнаружили.Всего по делу, как сообщала ФСБ 23 марта, были задержаны 11 человек.Последствия терактаВ понедельник, 25 марта, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 139 человек, 40 человек из которых погибли от огнестрельных ранений, двое от сочетания огнестрельных и ножевых ранений, еще 45 человек погибли в результате пожара.Ранее Следственный комитет сообщал, что среди погибших трое детей.По информации СМИ, число погибших может вырасти, так как часть людей по-прежнему числится в списках как пропавшие без вести.По данным министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, по состоянию на 25 марта в стационарах продолжают проходить лечение 97 человек, пострадавших в ходе теракта.Всего пострадавшими от действий террористов числятся более 150 человек.Здание "Крокус сити холла" в результате пожара практически полностью разрушилось.По числу жертв теракт в "Крокус сити холле" стал вторым в новейшей истории России после бесланской трагедии 2004 года, когда погибли более 330 человек, включая 172 ребенка.Кровавый теракт в Подмосковье вновь активизировал в обществе разговоры о необходимости возвращения смертной казни для террористов. Как заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин, вернуть такой способ наказания можно только лишь с принятием новой Конституции.События в "Крокусе" также актуализировали тему ужесточения миграционной политики. В Госдуме 26 марта было объявлено о создании межфракционной рабочей группы по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики.Реакция в РоссииПрезидент РФ Владимир Путин на следующий день после теракта в "Крокусе" выступил со специальным телеобращением. В нем он назвал произошедшее в Красногорске "кровавым, варварским террористическим актом".Глава государства выразил свои соболезнования и рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим и поисках организаторов и пособников теракта.Президент объявил 24 марта днем общенационального траура.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта у себя в телеграм-канале пообещал, что Россия отомстит за каждого погибшего в ходе теракта."И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель", - написал он.О неизбежности наказания для виновных в этом преступлении заявила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание", - написала она в своем телеграм-канале.Аналогичное мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В первые дни после трагедии десятки тысяч россиян по всей стране приняли участие в траурных мероприятиях, возле пунктов сдачи крови для раненых выстраивались длинные очереди. Множество людей в эти дни приходило к стихийному мемориалу возле здания "Крокуса".Реакция в миреПрактически все мировое сообщество осудило теракт в Подмосковье.Множество стран на разном дипломатическом уровне выразили соболезнования народу России и заявили о неприятии терроризма.Во многих государствах к российским диппредставительствам местные жители несли цветы и свечи. В Латвии власти запретили устраивать мемориал у посольства РФ, из-за чего жителям пришлось обустроить такой мемориал возле дерева недалеко от российского диппредставительства.Еще одна антироссийская провокация произошла в Литве. Там местный активист Валдас Барткевичус принес к мемориалу погибшим в "Крокус сити холле" ведро нечистот, в которые он воткнул несколько цветов.В знак солидарности Никарагуа и Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) объявили 24 марта днем траура.В Объединенных Арабских Эмиратах в цвета флага России подсветили самый высокий небоскреб в мире "Бурдж-Халифа".Свои соболезнования выразили, в частности и власти США. Они подчеркнули, что не обладали информацией о подготовке теракта в "Крокус сити холле". Американская администрация также отметила, что не планирует контакты с РФ по вопросам борьбы с терроризмом, однако готовы делиться с Москвой соответствующей информацией.Реакция на УкраинеОфициальные лица Украины опровергли возможную причастность этой страны к теракту.Президент Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении оскорбил Владимира Путина и заявил, что Кремль якобы хочет искусственно притянуть Украину к этим событиям.ВерсииИсламистский следРоссии известно, что исполнителями теракта в Московской области являются радикальные исламисты, заявил на совещании по теракту в "Крокусе" президент Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что США стремятся убедить весь мир в том, что за этим преступлением стоит "Исламское государство"* (ИГ), пытаясь обелить Украину."Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной рукой неонацистского киевского режима", - заявил Путин.Ответственность за теракт в Подмосковье взяла на себя группировка "Исламское государство-Хорасан"* (ИГ-Х). Издание Украина.ру подробно рассказывало об этой террористической организации и о ее возможных мотивах нападения на Россию:Виталий Волков: После теракта в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлосьВскоре после совершения теракта, ресурсы, связанные с ИГ, опубликовали фото четверых участников нападения, которые сфотографировались на фоне флага "Исламского государства"*. Позже именно сайты и паблики ИГ первыми опубликовали отрывок резни, которую на камеру снимали боевики.Как рассказал на допросе после задержания Шамсидин Фаридуни, он был поклонником некоего "проповедника", помощник которого и вышел с ним на связь через мессенджер и предложил за 500 тыс. рублей совершить теракт.Косвенно на пренадлежность заказчиков к среде террористических исламистских группировок может свидетельствовать поездка Фаридуни в Турцию. По данным Reuters, вместе с ним там был еще один террорист, вместе они якобы прилетели в Москву. Его имя не уточняется.По информации ряда российских телеграм-каналов, в Турции террористы могли проходить подготовку к осуществлению терактов в одном из тайных лагерей вблизи Стамбула.После публикации кадров задержания боевиков ряд ресурсов ИГ* опубликовали новые угрозы в адрес России, пообещав очередные теракты.Украинский следПосле задержания четвертки террористов ФСБ сообщала, что преступники пытались выехать на Украину через границу в Брянской области, где для них с украинской стороны было приготовлено "окно".Эту информацию в своем телеобращении также подтвердил Владимир Путин.По его словам, "тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма".В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы располагают сведениями о том, что Украина причастна к подготовке исламистских боевиков на Ближнем Востоке.Директор ФСБ отметил, что заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, работа в этом направлении продолжается.Бортников добавил, что террористическая угроза в стране сохраняется, а СБУ следует признать террористической организацией.Американско-британский следТретья версия, которая может рассматриваться как самостоятельно, так и в связке с двумя предыдущими - причастность к теракту в "Крокусе" США и/или Великобритании или же их спецслужб.Известно, что западные спецслужбы имеют богатую историю связей с радикальными исламистскими группировками, которые раз за разом используются теми же Соединенными Штатами и их союзниками в своих целях.В этой связи можно вспомнить помощь США исламистам в Афганистане, когда там воевал Советский Союз, или же контакты Израиля с ИГ* в Сирии для противодействия законному правительству Башара Асада.Помимо этого, известно, что украинские спецслужбы находятся в тесном контакте со своими коллегами из Европы и США, многие операции СБУ или Главного управления разведки разрабатываются при участии западных советников и кураторов.По словам Александра Бортникова, интерес Запада в теракте в Красногорске мог заключаться в раскачке ситуации в России, провоцировании паники.*Деятельность организации запрещена в РФ

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эксклюзив, крокус сити холл, теракт, московская область, россия, украина, сша, великобритания, александр бортников, владимир путин, таджикистан