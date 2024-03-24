https://ukraina.ru/20240324/1054068416.html

Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"

Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу" - 24.03.2024 Украина.ру

Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"

Теракт в "Крокус Сити Холл" был резонансным. Но обстрелы Донецка и Белгорода дают нам не меньший повод совершать жесткие действия в отношении Украины. Если мы этим не занимаемся, то на это есть серьезные причины.

2024-03-24T10:43

2024-03-24T10:43

2024-03-24T11:05

интервью

украина

теракт

крокус сити холл

сша

британия

афганистан

игил

исламисты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051898990_0:74:900:580_1920x0_80_0_0_da20c8f269902966ff0e9175467e53f3.jpg

Наверное, мы найдем другие методы одержать победу в этой кампании, добившись демилитаризации и детерроризации этих конгломератов (Украина является лишь частью из них), считает главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий ВолковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий, исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" оказались выходцы из Средней Азии. В СМИ сейчас вновь всплывают публикации о том, как украинские эмиссары пытались вербовать наемников из того же Таджикистана. Вопрос в том, были ли это обычные люди? Или это были боевики из ИГИЛ* или других крупных исламистских организаций?- Для начала давайте разберемся в истории вопроса.То, что ИГИЛ* сразу взял на себя ответственность за эту трагедию, не должно вводить нас в заблуждение. ИГИЛ* берет на себя ответственность за все теракты, за которые он может ее взять. Это их фишка. Но надо понимать, что в случае с "Крокус Сити Холл" речь идет об афганском филиале ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан"."Вилаят Хорасан" не имеет почти никакого отношения к ИГИЛ*, которую мы знаем как могущественную террористическую организацию, которая распространила свое влияние на Сирию и Ирак. ИГИЛ* в данном случае — это только франшиза. "Вилаят Хорасан" — это сеть из крупных и маленьких групп, которая начала создаваться в 2010е годы.Фактически ее создавала пакистанская межведомственная разведка (МВР). Я имею в виду не официальный Исламабад, а МВР, которая представляет собой государство в государстве. Делала она это при серьезном кураторстве со стороны разных структур (в основном британцев и американцев).Когда эти группы были созданы, в основном они состояли из выходцев из Центральной Азии. Поначалу они формировались в Афганистане в провинции Нангархар (центральная провинция), а потом начали движение на север к границам Центральной Азии. Особенно активно это передвижение, переформатирование и увеличение численности группировок началось в 2023 году. Их перевооружили и наполнили наемниками из других стран (в частности, там появились арабы).Повторюсь, "Вилаят Хорасан" хотя и дают присягу ИГИЛ*, но в его состав входят группы, связанные с другими организациями. В частности, на территории Афганистана действует "таджикский ИГИЛ" - организация "Джамаат Ансаруллах", куда в основном входят таджики. Она связана и с ИГИЛ*, и с Талибаном*, который вроде бы воюет с ИГИЛ*. Короче говоря, это довольно сложная структура.Самое главное, что все эти филиалы ИГИЛ* ставят своей целью установление исламистской власти на всей территории Центральной Азии и части России.Важно отметить, что все это перемещение террористических группировок на север происходит при непосредственном контроле резидентов британской разведки (и других стран). Более того, при посредничестве британцев еще до начала СВО было тесное взаимодействие между СБУ и пакистанской межведомственной разведкой. После начала СВО это взаимодействие выразилось в поставках вооружений через систему, которую организовали в Пакистане.- Я помню, что еще в 2022 году была информация, что Пакистан собирается передать Украине самолеты и артиллерийские снаряды, но эта история продолжения не получила.- У инсайдеров есть много похожей информации. Дело в том, что в Пакистане есть сеть небольших оружейных фабрик, которые созданы под кураторством МВР. Уже более-менее известно, как они получили разрешение на работу и как их оплачивают.Помимо этого, эмиссары СБУ приезжали в Афганистан и Пакистан, когда при посредничестве некоторых европейских стран осуществлялась вербовка террористов-диверсантов высокого уровня из специализированных лагерей подготовки для своих нужд (оплачивали это европейцы). Это было в конце 2023 года. Эта партия боевиков была отправлена на Украину.Часть из этих людей вернулась за ненадобностью, потому что там еще не пришло время для партизанской войны. Но возможно, что мы имеем дело с людьми, которые прошли это подготовку.Как функционируют террористические сети в отличие от террористических организаций? В сети есть группы небольших диверсантов, которые действуют автономно. Мы их называем ячейки. Это не совсем ячейки, потому что у них различные принципы инициации. Грубо говоря, различных членов и руководителей ячеек могут инициировать на определенные действия куратор из страны "А" и инициатор из страны "У", используя различные методы воздействия.Это могут быть религиозная или националистическая мотивация (ячейки не всегда спаяны по идеологическому или религиозному принципу). Но вершиной этой мотивации всегда являются деньги.Террорист, допрос с которым сейчас показывают по телевидению, дает некую картинку, что он действовал если не под гипнозом, то под определенным воздействиям. Он сказал, что прослушал урок, после чего стал действовать, и назвал сумму, которую ему заплатили.Это не является доказательством, но дает основания полагать, что этих людей в лагерях подготовки не просто учили стрелять и бегать по горам, а учили определенным действиям, которые они выполняют как зомби.- А почему, если этот террорист прошел сложную подготовку, на допросе он вел себя как карикатурный Равшан и Джамшут?- Потому что с ним поработали ребята из "Ахмата".Если вы после такого допроса дадите ему поесть, попить и отдохнуть, а потом дадите автомат и прочую амуницию, он вырастет на несколько сантиметров, расширится в плечах и вы его просто не узнаете. Это будет серьезный боевик.Во время кавказских событий многие тоже удивлялись тому, что происходило с полевыми командирами, которые казались грозными бойцами и наводили ужас на общество, когда они попадали в плен. Они тоже казались щупленькими и несчастными.- Как вам видится общий контекст этого теракта? К каким последствиям он может привести?- Когда мы анализируем теракты, мы обычно анализируем то, что произошло, но не учитываем того, чего не произошло.Возможно, что этот теракт был нужен для того, чтобы спровоцировать ответные действия со стороны России или подготовить ложное обоснование действий России, о которых противнику уже что-то известно.Если противник осуществит серьезную провокацию, ему легко будет обвинить в этом нас, объяснив это тем, что это якобы- месть России за теракт в Москве, к которому Украина якобы не имеет никакого отношения. Объясню это на конкретном примере.Европейские эксперты говорят, что та же дискуссия о "Таурусах" в Германии имеет не военно-техническое, а военно-политическое значение. Если Украине поставят эти ракеты, это будет означать не только новый виток эскалации, но и очередную победу партии войны над партией, которые пытаются найти другой выход из этого кризиса.И если произойдет новая "Буча", которую объявят местью России за теракт, канцлеру Шольцу не удастся удержать свою позицию о том, чтобы не передавать Украине "Таурусы".Это условная схема. Таких сценариев возможны тысячи, к ним надо быть готовыми.Более того, судя по реакции, которую выдали западные и российские иноагентные СМИ, можно предположить, что у них была заготовленная схема. Они заранее были к этому готовы. И эта пропагандистская атака может начаться сразу после выходных. Они уже сравнивают теракт в "Крокус Сити Холле" со взрывами жилых домов в Москве конца 1990х годов, говоря о том, что это якобы сделала ФСБ для своих целей.И последнее, что я хочу сказать.Выбор "Крокус Сити Холла" был удачным выбором для теракта. Но я допускаю, что для этого выбирались другие цели и немного раньше. Мне кажется, что изначальной целью для атаки были ключевые объекты российской энергетической инфраструктуры, которая должна была совпасть с попыткой прорыва границы с Белгородской областью. Неслучайно Владимир Путин на совещании с ФСБ произнес не совсем обычные слова. Скорее всего, наши силовики что-то знали и какие-то теракты на энергетических объектах предотвратили.Я давно слежу за этой темой. Я видел, как реагируют в Европе на крупные теракты в Лондоне и в Германии. И я считаю, что наше руководство, которое централизовано осуществляло разделение полномочий между службами (МЧС, медики), сегодня сработало очень грамотно (в отличие от Беслана). И само общество многому научилось за эти 20 лет. У людей не возникло паники, которая могла бы привести к еще большим жертвам.- Вы сказали, что нам надо готовиться к новым украинским провокациям. А как к этому можно подготовиться?- Когда противник планировал другие провокации, во многих случаях их удавалось превентивно сбить за счет того, что мы предупреждали об этом на международных площадках. В частности, на уровне ООН мы говорили о химической или ядерной провокации. Чем точнее будет информация от разведки, тем эффективнее будет эта превентивная работа.- А какой-то жесткий ответ с нашей стороны на этот теракт последует? Пресловутые "удары по центрам принятия решений", расширение линии фронта или ядерный ультиматум США с требованием отказаться от поддержки Украины?- На этот теракт такого ответа точно не будет. Сперва нужно выявить все связи относительно того, кто его заказал и осуществил. Все-таки Путин предпочитает "мочить в сортире", а не бросать атомную бомбу.Кроме того, правильным ответом на этот теракт должна быть правильная работа с центральноазиатскими республиками, которые не всегда являются нам союзниками в вопросе борьбы с терроризмом.Кстати, китайцы уже активно работают против "Джамаат Ансаруллах", в составе которых есть уйгурские группировки, направленные против них. В этом смысле мы на своей территории работаем грамотно, а за ее пределами есть проблемы. Потому что не все ведомства друг с другом это могут координировать. Те, кто может работать, не имеет права влезать в международные дела. А те, кто может залезать в международные дела, заточены под другое.Что касается самой Украины, то этот теракт был резонансным. Но обстрелы Донецка и Белгорода дают нам не меньший повод совершать жесткие действия. Если мы этим не занимаемся, то на это есть серьезные причины. Наверное, мы найдем другие методы одержать победу в этой кампании, добившись демилитаризации и детерроризации этих конгломератов (Украина является лишь частью из них).Я уверен, что ряд западных стран принимают активное участие в деятельности террористических организаций, которые работают на направлении Средняя Азия-Россия.* Запрещенная в России террористическая организация.** Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20230331/1044887841.html

https://ukraina.ru/20240323/1054062732.html

https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html

https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html

украина

сша

британия

афганистан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, теракт, крокус сити холл, сша, британия, афганистан, игил, исламисты, россия, сбу