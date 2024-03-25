https://ukraina.ru/20240325/1054091494.html

Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось

Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось - 25.03.2024 Украина.ру

Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось

В пятницу, 22 марта, четверо террористов атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске недалеко от МКАД. Жертвами нападения стали более 130 человек. В сети и в экспертном сообществе есть несколько версий того, кто является заказчиком теракта

2024-03-25T14:10

2024-03-25T14:10

2024-03-25T14:10

эксклюзив

иг

игил

крокус сити холл

теракт

афганистан

украина

россия

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Четверо террористов были задержаны той же ночью в Брянской области на шоссе, ведущем к российско-украинской границе. Накануне Басманный суд Москвы отправил их под арест.Ответственность за нападение на "Крокус" взял на себя афганский "филиал" группировки "Исламское государство"* (ИГ) "Исламское государство – Хорасан"*. Для того, чтобы понять, насколько эта версия состоятельна или же это просто попытка скрыть истинного заказчика одного из крупнейших терактов в истории современной России, необходимо понимать, что собой сегодня представляет ИГ*.Халиф на часСуществует мнение, что практически любые террористические организации в той или иной степени создаются, контролируются и направляются теми или иными спецслужбами.В контексте этого утверждения современный терроризм под флагом радикального исламизма (салафизма, ваххабизма и т.д.) действительно во многом вышел из "американской шинели".Корни этого явления уходят во времена войны Советского Союза в Афганистане, где против правительственных сил воевали радикальные исламистские группировки. Последние если и не создавались США напрямую, то получали от них щедрую помощь – оружием, финансами, логистикой. Цель такого сотрудничества была проста – Соединенные Штаты были заинтересованы в поражении СССР.К этому времени относится и зарождение пресловутой "Аль-Каиды"*, название которой прогремит еще на весь мир 11 сентября 2001 года.Именно в самом конце войны с Советским Союзом в Афганистан прибыл иорданец Абу Мусаб аз-Заркави – будущий создатель прообраза ИГ*. В Афганистане он рассчитывал получить необходимый опыт и сколотить банду для свержения власти в Иордании. Возвратившись на родину, он был арестован, отсидел семь лет и в 1999 году вышел на свободу, уехав обратно в Афганистан. Там он основал группировку "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* ("Общество единобожия и джихада"*).В 2001 году американцы вторглись в Афганистан, после чего аз-Заркави перебрался в Ирак, где через письмо принял присягу Усаме бен Ладену и переименовал свою организацию в "Аль-Каида в Ираке"*.Если даже США, Британия и другие западные страны прямо и не причастны к созданию первых прообразов ИГ*, то важно подчеркнуть, что их политика на Ближнем Востоке, вторжения в Афганистан и Ирак, погружение с подачи американцев этих стран в кровавую междоусобицу сделались благодатной почвой для исламистского терроризма.В случае с аз-Заркави его пиарщиком невольно выступил тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл. В своей знаменитой речи про пробирку с оружием массового поражения в Совбезе ООН он упомянул, в том числе, и аз-Заркави, который тогда являлся полевым командиром средней руки.Кроме такой нежданной рекламы, аз-Заркави вовсю разжигал противостояние иракских суннитов и шиитов, которые заполонили ключевые места во власти после американцев. Его "Аль-Каида в Ираке"* провозгласила целью создание исламского халифата, сосредоточилась на терроре и вооруженной борьбе с правительством.В 2006 году аз-Заркави был убит, а его организация в очередной раз меняет название на "Исламское государство Ирак"* - именно под этим "брендом" она и войдет в историю как одно из самых жестоких и могущественных террористических формирований.Разгром ИГ*Случай ИГ* по-своему уникальный – одно из многих похожих бандформирований сумело за считанные годы переродится в квазигосударство, которое раскинулось на территории в 100 тыс. кв. км с численностью населения в 8 млн человек.На пике своего существования это "государство" имело свою систему финансирования и экономики, валюту, суд, социальные органы, военную и правоохранительную системы, а также пропагандистские ресурсы в виде телеканалов, "информационного агентства" и даже своего глянцевого журнала. На последний фактор делался особенный упор – многочисленные ролики с казнями снимались на самом современном оборудовании и монтировались профессионалами.Боевики "Исламского государства"* успешно вели боевые действия в Ираке, взяв под контроль часть территории страны, угрожая в какой-то момент даже столице Багдаду.Дальнейшему успеху ИГ* опять поспособствовал Запад, который рассчитывал на то, что волна ближневосточных цветных революций "смоет" и сирийское правительство Башара Асада, однако этого не произошло. После этого лидеры ИГ* получили зеленый свет на вторжение в Сирию, что они и сделали.С этого момента организация получила название "Исламское государство Ирака и Леванта"*. От последней части она избавилась в 2014 году, когда тогдашний вожак ИГ* Абу Бакр аль-Багдади провозгласил себя халифом, а целью группировки было официально объявлено создание всемирного халифата. В российских СМИ, к слову, по-прежнему часто именуют эту террористическую организацию как ИГИЛ* хотя это, строго говоря, не верно.Непомерные амбиции, стремление добиться абсолютного господства в исламском мире, неумение договариваться, патологическая жестокость отвратили от ИГ* даже идейно родственные группировки ─ от него, в частности, открестилась та же "Аль-Каида".Где бы не воевало ИГ*, оно везде сражалось против всех. В той же Сирии с этим бандформированием воевала армия Асада при поддержке РФ, силы НАТО, группировки антиасадовской оппозиции, курды, турки и т.д. Тактика "идти раздельно, бить вместе" принесла свои плоды – ИГ* выбросили из Сирии, после чего начался его закат как "халифата".На сегодняшний день ИГ* потеряла почти все свои территории, ее возглавляет уже пятый по счету "халиф" (все предыдущие были ликвидированы), а группировка фактически перешла на подпольное положение.Снова АфганистанПсевдогосударство исламистов было разгромлено, но остались бренд, имидж и связи. А также привлекательная для определенных слоев цель – построение все того же халифата через все тот же джихад.Для понимания дальнейшего контекста важно отметить, что исламский мир – не однороден. Различные движения, организации, группировки находятся в процессе постоянного взаимодействия и противоборства.Такая ситуация, в частности, возникла в Афганистане, где после ухода американцев у власти укрепилось движение "Талибан"*, которое сфокусировано на внутриафганских делах и является еще одним врагом ИГ*.Для противоборства талибам в Афганистане появилось свое ответвление ИГ* – "ИГ-Хорасан" (ИГ-Х)*, по названию древней провинции Ирана, куда входили территории нынешнего Афганистана, Ирана, Туркмении и Узбекистана.Фактически ее создавала пакистанская межведомственная разведка (МВР), рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков. Делала она это при серьезном кураторстве со стороны разных структур (в основном британцев и американцев), отметил он.Когда эти группы были созданы, в основном они состояли из выходцев из Центральной Азии. Поначалу они формировались в Афганистане в провинции Нангархар (центральная провинция), а потом начали движение на север к границам Центральной Азии, рассказал эксперт.Особенно активно это передвижение, переформатирование и увеличение численности группировок началось в 2023 году. Их перевооружили и наполнили наемниками из других стран (в частности, там появились арабы).Движение "Талибан"* является фактической властью в Афганистане, с которым по этой причине поддерживают контакты многие страны, в том числе и РФ.Этим фактом сильно недовольны в ИГ-Х*. В 2022 году эта группировка организовала взрыв возле посольства России в Кабуле, в результате погибли более 10 человек, в том числе сотрудников дипмиссии.В этой связи ИГ-Х*, которая взяла на себя ответственность за нападение на "Крокус сити холл", могла иметь мотив для совершения этого теракта.Лагерь в ТурцииВажно понимать, что в современных реалиях ИГ* представляет из себя сетевую структуру с раскрученным брендом. Сегодня достаточно проникнуться их идеями, записать присягу на верность "халифу" этой группировки, получить при необходимости финансирование и начать действовать.Все это можно делать дистанционно, при помощи мессенджеров типа телеграм, и таким образом не попасть в поле зрения спецслужб.Основу социальной базы, в которой вербовщики ищут исполнителей своих преступных замыслов, составляют мигранты из Центральной Азии, с низким уровнем образования, которые не могут устроить свою жизнь в РФ, пребывают зачастую в статусе безработных и становятся восприимчивыми к псевдорелигиозной пропаганде.Меняются и способы вербовки. Подпольные молельные, где ранее могли вызревать радикальные исламисты и куда можно было внедрить агентуру, сменяются, например, бойцовскими клубами, некоторые из которых не афишируют свою деятельность.Известно, что единоборствами увлекался 19-летний Муххамадсобир Файзов – один из участников теракта в "Крокусе". Он занимался, правда, не долго, в клубе в Иваново, где проживал. В октябре прошлого года, например, в Москве был задержан боец ММА Ильяс Якубов, который выложил в сеть ролик с высказываниями террориста Шамиля Басаева.Аффилированные с ИГ* ресурсы несколько дней назад выложили фотографию четверых боевиков, которые на камеру давали присягу на фоне флага "Исламского государства"*. Их лица скрыты, но они одеты в ту же одежду, в которой они вскоре нападут на посетителей "Крокус сити холла".Как признался на допросе один из боевиков, 25-летний Фаридуни Шамсидин, в интернете он попал под влияние некоего "проповедника", неизвестный помощник которого вышел с ним на связь и предложил 500 тыс. рублей за массовое убийство.Шамсидин, зарегистрированный в Красногорске и работающий на фабрике в Подольске, рассказал, что недавно вернулся из Турции. Туда он якобы выезжал для того, чтобы снова легально попасть на территорию РФ. В его соцсетях можно найти соответствующие фото из Турции.По информации телеграм-канала Condottiero, которую у себя в телеграм перепечатал военный эксперт Борис Рожин, именно в Турции могла проходить подготовка террористов.Проект WarGonzo военкора Семена Пегова утверждает со ссылкой на источники в силовых структурах, что все четверо террористов проходили подготовку в Турции в течение двух месяцев. Это происходило в одном из лагерей, а именно в Стамбуле.Возможная роль УкраиныИзвестно, что теракту в "Крокусе" предшествовала определенная подготовка, в частности "разведка на местности". Еще 7 марта, когда посольство США выпустило предостережение своим гражданам о риске терактов в Москве, террористы посещали концерт в "Крокус сити холле". Тот же Шамсидин тогда попал в объектив фотографа, который снимал посетителей. Его также опознали посетители концертного зала, которые были там в тот день.Открытым остается вопрос с оружием, а именно с двумя автоматами АК и пистолетом ПМ, которыми были вооружены террористы. Один из них утверждал, что оно было получено ими через тайник, координаты которого им скинул заказчик.Также не ясно, почему боевики не сменили автомобиль и попытались на нем прорваться в сторону границы с Украиной. Если оставить за скобками версию о киевском режиме или его спецслужбах как заказчиках и организаторах теракта, можно предположить, что через украинскую территорию их планировали переправить в ту же Турцию.После 2014 года многие радикальные исламисты нашли поддержку на Украине. Там, в частности, воюют в составе т.н. Иностранного легиона недобитые боевики-ичкерийцы*. Эта страна может являться своеобразным перевалочным пунктом для исламистов.В 2017 году российские пограничники в районе населенного пункта Теткино в Курской области наткнулись на группу нарушителей, которые открыли по силовикам огонь. Один пограничник получил смертельное ранение. Со стороны нападавших было двое убитых, один задержан, еще одному удалось скрыться.После допроса задержанного выяснилось, что группа состояла из выходцев из Дагестана, которых ждали на Украине, чтобы переправить их в Турцию, а оттуда – в Сирию, где они намеревались присоединиться к террористическим формированиям.Российские власти пообещали, что все заказчики и организаторы теракта в Подмосковье будут установлены и понесут неотвратимое наказание.Является ли Украина и ее власти организаторами этого преступления – выяснит следствие. Как бы то ни было, неопровержимый факт – киевский режим является естественным союзником всех русофобских и антироссийских движений. Поэтому, как подчеркнул на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не может допустить существования такого государства у своих границ.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html

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Павел Котов

эксклюзив, иг, игил, крокус сити холл, теракт, афганистан, украина, россия