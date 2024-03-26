Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ
14:47 26.03.2024 (обновлено: 15:05 26.03.2024)
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решения на Украине, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ
Российские войска нанесли групповой удар по целям на Украине. При атаках использовали высокоточное оружие большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотники.
Удар нанесён по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников, говорится в сводке МО РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что все объекты поражены, а цели удара - достигнуты.
Накануне СМИ сообщали, что российские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.
В частности, российский военный эксперт Борис Рожин сообщил, что разрушенное в Киеве здание использовалось Штабом Гражданской Обороны Украины. А установки ЗРК Patriot были поражены в киевских Жулянах.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Вчера, 14:03"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в КиевеРоссийские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Информацию об этом публикует ряд телеграм-каналов