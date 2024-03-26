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Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ

Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ - 26.03.2024 Украина.ру

Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решения на Украине, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ

2024-03-26T14:47

2024-03-26T14:47

2024-03-26T15:05

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Российские войска нанесли групповой удар по целям на Украине. При атаках использовали высокоточное оружие большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотники. Удар нанесён по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников, говорится в сводке МО РФ. В российском военном ведомстве отметили, что все объекты поражены, а цели удара - достигнуты. Накануне СМИ сообщали, что российские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.В частности, российский военный эксперт Борис Рожин сообщил, что разрушенное в Киеве здание использовалось Штабом Гражданской Обороны Украины. А установки ЗРК Patriot были поражены в киевских Жулянах.Авторы Condottiero также сообщили об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве. Там также отметили, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк "резко пропали с радаров".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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