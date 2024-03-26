Российский дрон заснял, как ВСУ выбрасывают в лес тела погибших - 26.03.2024 Украина.ру
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Российский дрон заснял, как ВСУ выбрасывают в лес тела погибших
Российский дрон заснял, как ВСУ выбрасывают в лес тела погибших - 26.03.2024 Украина.ру
Российский дрон заснял, как ВСУ выбрасывают в лес тела погибших
Украинская эвакуационная бригада выбросила тела погибших военнослужащих ВСУ в лесопосадке, всё зафиксировал на видео российский разведывательный дрон. Об этом сообщили 26 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
2024-03-26T10:50
2024-03-26T10:50
новости
россия
херсонское направление
украина
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
всу
потери всу
погибшие
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Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых, погрузили в пикап и повезли в тыл. Однако после пикап сменил курс и свернул в лесополосу, рассказал источник."Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше", — рассказал источник.В распоряжение РИА Новости попало видео с российского разведывательного беспилотника. На нём украинская эвакуационная бригада остановилась в лесопосадке и выбросила тела двух погибших украинских военнослужащих, после чего уехала.Источник агентства заявил, что это делается для того, чтобы скрыть потери, а также, чтобы не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации.Отмечается, что видео было снято на Херсонском направлении, после того, как ВС РФ нанесли удар по одному из объектов ВСУ. Российский разведывательный дрон отслеживал действия украинской армии после нанесенного удара.Российские военнослужащие, а также украинские военнопленные неоднократно заявляли о большом количестве незахороненных тел ВСУшников в прифронтовой полосе. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных. Даже украинцы пришли в недоумение от озвученной цифры и предложили обратить внимание на количество военных кладбищ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 февраля заявил, что украинские войска лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за время спецоперации.
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новости, россия, херсонское направление, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу, потери всу, погибшие
Новости, Россия, Херсонское направление, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, погибшие

Российский дрон заснял, как ВСУ выбрасывают в лес тела погибших

10:50 26.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинская эвакуационная бригада выбросила тела погибших военнослужащих ВСУ в лесопосадке, всё зафиксировал на видео российский разведывательный дрон. Об этом сообщили 26 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых, погрузили в пикап и повезли в тыл. Однако после пикап сменил курс и свернул в лесополосу, рассказал источник.
"Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше", — рассказал источник.
В распоряжение РИА Новости попало видео с российского разведывательного беспилотника. На нём украинская эвакуационная бригада остановилась в лесопосадке и выбросила тела двух погибших украинских военнослужащих, после чего уехала.
Источник агентства заявил, что это делается для того, чтобы скрыть потери, а также, чтобы не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации.
Отмечается, что видео было снято на Херсонском направлении, после того, как ВС РФ нанесли удар по одному из объектов ВСУ. Российский разведывательный дрон отслеживал действия украинской армии после нанесенного удара.
Российские военнослужащие, а также украинские военнопленные неоднократно заявляли о большом количестве незахороненных тел ВСУшников в прифронтовой полосе.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных. Даже украинцы пришли в недоумение от озвученной цифры и предложили обратить внимание на количество военных кладбищ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 февраля заявил, что украинские войска лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за время спецоперации.
26 февраля, 12:20
Зеленский и военная статистика. Что на самом деле скрывает ложьВ ходе пресс-конференции Зеленского бросились в глаза многочисленные факты несогласованности между заявлениями президента и других официальных лиц Украины, а также зарубежных партнёров. Что вызвало недоумение не только у нас, но даже и среди записных патриотов на Украине
 
НовостиРоссияХерсонское направлениеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУпогибшие
 
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Заголовок открываемого материала
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