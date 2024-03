https://ukraina.ru/20240326/1054108881.html

Хроника энергетической войны. Спрос на уголь растет, а США ведет подводную битву за ресурсы на дне океана

Хроника энергетической войны. Спрос на уголь растет, а США ведет подводную битву за ресурсы на дне океана - 26.03.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Спрос на уголь растет, а США ведет подводную битву за ресурсы на дне океана

По данным Международного энергетического агентства, если в 2000 году на страны с развитой экономикой приходилось почти 50% мирового потребления угля, то к 2026-му только Индия и Китай будут потреблять более 70%.

2024-03-26T06:21

2024-03-26T06:21

2024-03-26T07:42

китай

сша

индия

хиллари клинтон

джо байден

дональд трамп

bloomberg

оон

сенат

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Китай, Индия и Индонезия поддерживают мировой спрос на угольНесмотря на все заявленные планы по декарбонизации, уголь, который рассматривается адептами энергоперехода как самое грязное ископаемое топливо, продолжает стабильно добываться и использоваться в мире. Анализ ситуации на глобальном угольном рынке 24 марта привело американское агентство Bloomberg.Объем добычи угля в 2023 году достиг рекордного уровня, цены на него близки к рекордным, достигнутым в 2022-м. На долю угля приходится примерно 1/3 мировой выработки электроэнергии, несмотря на продвигаемую Западом идею отказа от ископаемого топлива.Причинами этого агентство видит в первую очередь в энергетической нестабильности Китая, заставляющей страну возвращаться к надежным источникам энергии, и растущем спросе на уголь в Индии. На ситуацию также влияют последствия конфликта на Украине и сбои в международных программах по стимулированию постепенного отказа от ископаемого топлива в странах с развивающейся экономикой.Значительная часть "второго дыхания угля" приходится на страны Азии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), если в 2000 году на страны с развитой экономикой приходилось почти 50% потребления угля, то к 2026-му только на Индию и Китай будет приходиться более 70%. Именно это и приводит к росту цен на уголь, поскольку индийские и китайские потребители могут сделать поставщикам этого энергоносителя более выгодные предложения.В 2023 году, согласно Global Energy Monitor, Китай, Индия и Индонезия начали эксплуатировать новые угольные электростанции мощностью 59 ГВт, и либо запустили, либо возобновили проектные предложения ещё на 131 ГВт – это около 93% от общемирового объема. Добыча угля в Китае, Индии и Индонезии также остается на высоком уровне.Китай в 2023 году увеличил добычу угля на 2,9%, до рекордных 4,66 млрд т. И хотя сейчас добыча снижается – за 2 месяца 2024 гожа в годовом сравнении добыча снизилась на 4,0%, до 705,27 млн т, – но выпавшие объемы внутренней добычи Китай компенсировал импортом, в том числе из России. На этапе строительства в Китае находятся угольные ТЭС мощностью около 200 ГВт, подавляющее большинство из них являются ультрасверхкритическими, замещающими старые ТЭС.Индия в текущем финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) увеличила добычу угля до уровня свыше 1 млрд т, что соответствует планам правительства. Это связано с растущим спросом на энергоносители и необходимостью снизить зависимость от дорогого импорта энергоресурсов.Индонезия в 2023 году увеличила добычу угля до рекордного уровня в 775 млн т и прогнозирует стабильность производства в течение следующих двух лет. Индонезия является крупным экспортером угля, но в стране быстрыми темпами растёт внутренний спрос, в первую очередь, со стороны энергоемкого сектора переработки никеля.По данным МЭА, в 2023 году добыча угля в мире выросла до рекордных 8,7 млрд т.Ожидается, что в 2024-м этот показатель снизится и стабилизируется к 2026 году на уровне порядка 8,4 млрд тонн в год.Несмотря на это, Bloomberg делает вывод о том, что дни угля сочтены. Главная причина – достижения в области солнечной энергии и ветра сделали эти технологии намного дешевле угольной в большинстве частей мира. По прогнозам Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), рекордное количество новых солнечных панелей и ветряных турбин, наряду с восстановлением гидроэнергетики и неуклонно растущей ядерной генерации, означают, что низкоуглеродная энергетика, вероятно, перекроет рост потребления электроэнергии.Кроме того, аналогичные достижения в области аккумуляторов и систем хранения энергии могут, наконец, сделать круглосуточную возобновляемую энергию достаточно доступной, и это преобразует глобальный энергетический баланс, считают в Bloomberg.Однако коммерчески эффективных систем хранения энергии мегаваттного класса до сих пор не создано. Также пробуксовывает реализация проектов по "зелёному водороду", когда производимый водород становится формой хранения энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями, в случае её избытка.Поэтому представители угольной отрасли, в первую очередь китайские, наблюдают за очередной попыткой похоронить уголь достаточно спокойно. Производители готовятся к будущему, в котором им еще десятилетия придется балансировать использование возобновляемых источников энергии.Заместитель генсека Национальной угольной ассоциации Китая Чжан Ху считает, что переход к экологически чистой энергии также станет спасательным кругом для угля, поскольку возобновляемая энергетика зависит от погодных условий. Поэтому, даже когда появятся другие варианты базовой загрузки, дешевый и надежный уголь все равно будет играть свою роль, уверен он.Китай и Россия оспаривают претензии США на богатые полезными ископаемыми участки морского днаПретензии Вашингтона на часть морского дна, изобилующего углеводородами и другими минеральными ресурсами, вызывают возражения со стороны Китая и России, так как США не ратифицировали международный договор, который устанавливает правила использования ресурсов в открытом море. Об этом 25 марта написало британское издание The Financial Times (FT).На заседании Международного управления по морскому дну (International Seabed Authority, ISA) в Кингстоне (Ямайка) на прошлой неделе китайские и российские дипломаты выразили мнение, что американские претензии на значительную территорию морского дна не имеют оснований, учитывая стойкую позицию США относительно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (Unclos).На этом фоне группа бывших американских государственных служащих и военных обратилась к лидерам Сената с письмом, в котором призвала к ратификации Unclos. Они утверждают, что ратификация позволит Соединенным Штатам Америки начать добычу ценных ресурсов с морского дна, как только ISA утвердит правила для глубоководных исследований, которые могут быть приняты уже в следующем году.Подписи под документом поставили, в частности, бывший госсекретарь США, демократ Хиллари Клинтон, бывший заместитель госсекретаря, республиканец Джон Негропонте и бывший директор Национальной разведки США, отставной адмирал Деннис Блэр.Возражения Китая и России последовали после того, как в декабре 2023 года США заявили, что расширят свою юрисдикцию на богатый ресурсами участок морского дна, составляющий их континентальный шельф. Расширенная территория вдвое больше Калифорнии и охватывает Тихий и Атлантический океаны, Мексиканский залив и другие регионы.Западные эксперты считают, что США и другие страны имеют право расширять свой континентальный шельф в соответствии с международным правом. Ребекка Пинкус, директор Полярного института при Центре Вильсона, уверена, что критика американской позиции вызвана конкуренцией за ресурсы морского дна, такие как полезные ископаемые, а также за подводные кабели. "Это война, часть политики великих держав... и возможность нанести ущерб", – заявила она в комментарии FT.Напряжённость возникла в тот момент, когда администрация Байдена сталкивается с внутренним давлением, требующим конкурировать с Китаем в области глубоководной добычи, в преддверии доклада Пентагона о поиске металлов на морском дне, отмечает издание.Попытка ратифицировать Unclos предпринимается более десяти лет после предыдущей попытки заставить Сенат США принять решение об этом. Для ратификации требуется поддержка двух третей из 100 сенаторов. Любые усилия по принятию договора почти наверняка сойдут на нет, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, пишет FT.США также обеспокоены попытками Китая занять более высокие позиции в международных организациях и воспользоваться ситуациями, когда у США меньше полномочий, как в случае с Unclos.Негропонте, который занимал и пост директора Национальной разведки США, сказал FT, что усилия Китая по выдвижению "экспансивных и незаконных претензий" в Южно-Китайском море в последние годы придали дополнительный импульс необходимости ратификации конвенции. По его словам, Китай уже зарегистрировал в ISA пять богатых полезными ископаемыми участков океана, к которым США не смогут присоединиться, пока не ратифицируют Unclos.Китай, в свою очередь, утверждает, что его претензии на Южно-Китайское море обоснованы "долгим ходом истории". Пекин отказался признать решение арбитража от 2016 года, вынесенное в пользу территориальных притязаний Филиппин на морские территории в рамках Unclos."Мы уже потеряли два из четырёх таких участков, первоначально выделенных для нас в рамках переговоров Unclos, каждый из которых, по оценкам, содержит медь, никель, кобальт, марганец и редкоземельные металлы на сумму в $1 триллион, – сказал Негропонте. – Если мы не присоединимся в ближайшее время, мы рискуем потерять два оставшихся выделенных нам участка".Неспособность получить лицензии на глубоководные минералы может оставить США на "милость" Китая, стремящегося доминировать в поставках аккумуляторных металлов по всему миру, заявил FT заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Роб Виттман.Дело в том, что компании, желающие вести разведку полезных ископаемых в международных водах, должны обращаться в ISA при поддержке государства-члена Конвенции ООН по морскому праву. Отсутствие ратификации Unclos означает, что США не могут спонсировать выдачу лицензий – в отличие от Китая и России, отметило британское издание.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230919/1049544735.html

https://ukraina.ru/20230809/1048555847.html

китай

сша

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

китай, сша, индия, хиллари клинтон, джо байден, дональд трамп, bloomberg, оон, сенат, эксклюзив