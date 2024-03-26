https://ukraina.ru/20240326/1054105556.html

Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами

Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами - 26.03.2024 Украина.ру

Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами

Евросоюз не рискует трогать само "тело" золотовалютных резервов (ЗВР) России, потому что это будет нарушение фундаментальных принципов международного права. Деньги в ЗВР (наличные, безнал или золото) – это государственная собственность. Ни одно государство не может забрать собственность у другого государства, потому что это откроет ящик Пандоры

2024-03-26T05:26

2024-03-26T05:26

2024-03-26T05:26

интервью

новороссия

донбасс

железная дорога

газ

евросоюз

экономика

активы

литва

блокада

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Если они это сделают, Басманный суд сможет конфисковать штаб-квартиру Евросоюза в Москве, считает политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван ЛизанОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент РФ Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.- Иван, вы у себя в телеграм-канале написали, что РЖД не занимаются развитием железнодорожного сообщения в Новороссии. С чем это связано? Насколько успешно идет этот процесс?- Правительство исходит из того, что нужно минимизировать риски для крупных государственных монополистов, которые еще не попали под санкции. РЖД, к счастью, не под санкциями. Поэтому в Крыму и в Новороссии РЖД не работают. Но это не значит, что с РЖД нет взаимодействия.Мы не знаем, в каком именно формате оно выстроено. Нам об этом не говорят, чтобы никого не подставлять под санкции. Но мы точно знаем, что в качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Железные дороги Новороссии". Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах нас информирует "Росжелдор" – федеральный орган исполнительной власти, который является регулятором всех процессов, происходящих на железнодорожном пространстве России.С одной стороны, это хорошо. РЖД все равно участвует в жизни региона. Например, еще в 2022 году по железным дорогам Новороссии ездили локомотивы рждшной расцветки. С другой стороны, из-за этого нам приходится собирать информацию по крупицам. Если в РЖД есть свои профильные издания и пиарщики, то в "Железных дорогах Новороссии" их пока нет.Да, "Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал. У них работает телеграм-канал, у них живой сайт, все обновляется. "Росжелдор" об этом активно рассказывает. Но пока целостности картины нам все равно не хватает.Например, у нас прошла новость, что запустили железнодорожное сообщение с Донецком. На самом деле оно было с 2014 года. Да, Донецкий вокзал был закрыт. Он не работал с 2014 по 2019 год. В 2019 году его снова запустили. Поезда ходили на юг в направлении Еленовки. А связь с РФ была через станцию Мушкетово. Из Макеевки тоже ходили электрички и ходят до сих пор.- Что же произошло сейчас?- После взятия Авдеевки мы отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, мы восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя.Есть еще один момент. Чиновники об этом почему-то не говорят, но мы построили еще одну железнодорожную ветку длиной в 63 километра от Мариуполя и Волновахи через Тельмановский район до какого-то участка в уже существующей железнодорожной сети. Проблема как раз была в том самом участке железной дороги возле Еленовки, потому что он находится очень близко к линии фронта. Туда можно было дотянуться из миномета, поэтому поезда не ходили. Теперь они идут чуть восточнее.Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость.Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые сейчас прибывают в тяжелейшем кризисе. Половины горняков там нет, а попытки привлечь туда инвесторов ничего не дают. Они приезжали, смотрели, понимали, что экспорта угля по кратчайшему пути через Мариуполь нет, разворачивались и уходили. Надеюсь, это положительно скажется на угольной промышленности Донбасса.Во-вторых, это позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, а сейчас дай бог на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год выйти (это мизерные поставки).Все, о чем я говорю – это только начальный этап интеграции. Она пока проходит в рамках существующей железнодорожной сети с учетом этой перемычки. Анонсированная летом Приазовская железная дорога пока только в процессе реализации. Мы не знаем, на какой стадии сейчас строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года (потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится).Мы недавно беседовали с директором Железорудного комбината из Днепрорудного (Запорожская область). Он говорил, что железорудное сырье в Алчевск (ЛНР) нужно вести по территории семи субъектов РФ (Запорожская область - Херсонская область –Крым-Кубань- Ростовская область-ДНР– ЛНР). Мало того, что эти вагоны с сырьем долго и нудно плетутся, потому что им такой крюк приходится проделывать, так еще и это крайне негативно на экономику влияет. Получается, что в Алчевск везут железорудное сырье, а обратно привозят шлак для закладки подстенных выработок. А попытки организовать это движение по кратчайшему окольному пути (минуя перерезанные линией фронта основные жд/магистрали) закончилось тем, что Украина просто-напросто разбила из артиллерии несколько путепроводов. Без железки нормальной жизни не будет.Тем не менее, работы идут. Свет в конце туннеля виден. Это не может не радовать.- Следующая тема – переговоры по транзиту газа через Украину. Чем возможный отказ от продления контракта грозит странам ЕС?- Так или иначе газ будут качать.Да, в Киеве по этому поводу очень много информационного шума. Там не могут решить, кто кому Рабинович. По теме высказываются все, кому не лень, включая странных женщин из Еврокомиссии и еврокомиссаров по энергетике из Эстонии, которая давно прошла все циклы деиндустриализации и ничего не представляет из себя в промышленном плане. Но по факту решать вопрос будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российский газ.С Чехами вопрос подвешенный. В прошлом году они хвастались, что им не нужен российский газ, а в январе они его стали покупать как не в себя. Словаки в этом плане последовательны. Фицо в январе по этой теме высказывался. Поэтому возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Словаки будут покупать газ, право собственности на него будет переходить на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой.Это снимет с России кабальные ограничения под названием "Качай или Плати". Мы пока переплачиваем по контракту от 2019 года. Он был малость хитрый и учитывал политический фактор. Предполагалось, что тогда через эту газовую дипломатию получится навести мосты с "подающим надежды президентом-миротворцем Владимиром Зеленским". Это была взятка киевскому режиму, который как всегда всех кинул, а условия контракта остались.Теперь Россия снимет с себя транзитную удавку, а у Киева больше не получится объявлять форс-мажоры в духе: "Ой, мы не контролируем газоизмерительную станцию, поэтому качать через нее не будем". После 2024 года это должно перестать нас интересовать. Если все грамотно сделать, будет неважно, где проходит российско-украинская граница. Просто немножко сместится юридическая точка перехода права собственности на газ для Запада.А качать и поставлять газ в Европу все равно будут. Если этим не заниматься, там совсем промышленности поплохеет.Да, это приведет к убыткам для "Газпрома". Но по факту – это перекладывание денег из одного кармана в другой. Если европейцы купят на тысячу кубов газа меньше, то купят на тонну аммиака больше. Это одинаковое соотношение. Если они не будут покупать газ, то будут вынуждены покупать энергоемкую продукцию, которую получают из природного газа. Тут они никуда не денутся. От удобрений – так точно.- Литва на полдня прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, объяснив это сбоем в информационных системах литовской таможни. Можем ли мы верить Вильнюсу, что это была техническая проблема? Или без политики тут не обошлось?- Без политики тут не обошлось. Особенно после того, как прибалты стали в авангарде антироссийских санкций. В 2022 году они устроили нам большие проблемы с транзитом: они обрезали квоты, а потом перестали пускать легковой автотранспорт. Для грузовиков еще остались исключения, а теперь они клянутся, что это якобы сбой в программном обеспечении.Может быть, сбой действительно был. Но если эта история повторится, я не знаю, кого в Литве больше: криворуких программистов или отмороженных политиков. Одно другому не мешает.Вопрос в другом. Калининградская область отрезана от России. Единственный стабильный канал связи с ней – море. Но сухогрузы – это отдельное приключение. Это долго и дорого. А по железной дороге объемы перевозок тоже сокращались. И я уже вижу публикации, что из Калининградской области планируют переносить в Подмосковье производство электроники. Это серьезный экономический удар по региону.Как решить эту проблему? Учитывая крайнюю степень отбитости всех прибалтийских политиков вместе взятых, напрашивается своеобразная СВО, но это совсем экстремальный вариант. До тех пор, пока не будет логичного завершения истории с Украиной, не будет другого способа заставить Прибалтику выполнять свои обязательства по транзиту. Это можно сделать либо путем переговоров с Евросоюзом через голову "прибалтийских тигров", либо путем переговоров с Вашингтоном, чтобы они заставили их одуматься.Пока же у нас остается два способа транзита – железная дорога и паром.- Олаф Шольц ранее заявил, что поскольку доходы от российских активов никому не принадлежат, поэтому их можно выделить на военную помощь Украине. Если все так просто, почему Запад до сих пор на это не решился?- Евросоюз не рискует трогать само "тело" золотовалютных резервов, потому что это будет нарушением фундаментальных принципов международного права. Деньги в ЗВР (наличные, безнал или золото) – это государственная собственность. Ни одно государство не может забрать собственность у другого государства, потому что это откроет ящик Пандоры. Если они это сделают, Басманный суд сможет конфисковать штаб-квартиру Евросоюза в Москве.Кроме того, в случае такого шага Евросоюз уничтожит себя в инвестиционном плане. Ни один адекватный политик не станет хранить деньги в евро, который считается резервной валютой наравне с долларом. Поэтому они идут по хитрому пути – они тоже минимизируют риски для себя, как и мы в случае с РЖД. Мол, "тело" ЗВР мы не трогаем, а все, что было получено сверху (эти деньги хранятся на обычных вкладах в банках) мы забрать можем.- А юридически прибыль от этих активов чья? Как ей можно распоряжаться?- Эта прибыль российская. Но поскольку эти деньги лежат там на вкладах, то они якобы этими деньгами могут пользоваться.Россия на это ответит аналогичными мерами. У нас тоже есть много денег европейского бизнеса, которые хранятся на специализированных счетах: деньги от продажи активов или плата за перечисляемые роялти. Мы тоже из этих средств можем создать специальный фонд по восстановлению Новороссии. А еще мы можем пойти по более жесткому варианту, направив эти деньги на закупку вооружений.Если Евросоюзу своего бизнеса не жалко, пусть он страдает. Особенно пострадает крупный бизнес и различные публичные компании.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, новороссия, донбасс, железная дорога, газ, евросоюз, экономика, активы, литва, блокада, калининград, чехия, санкции