https://ukraina.ru/20240325/1054092463.html
"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве
"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве - 25.03.2024 Украина.ру
"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве
Российские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Информацию об этом публикует ряд телеграм-каналов
2024-03-25T14:03
2024-03-25T14:03
2024-03-25T14:03
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ракетный удар
зрк patriot
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"В Киеве в результате прилета "Цирконов" поражены сразу несколько объектов — например, две установки ЗРК Patriot, которые находились в Жулянах, а также центр принятия решений СБУ", - говорится в сообщении "Ридовки".Российский военный эксперт Борис Рожин сообщил, что разрушенное в Киеве здание использовалось Штабом Гражданской Обороны Украины. Он отметил, что информации о потерях личного состава противника пока нет. Также нет подтвержденной информации об уничтожении пусковых установок ЗРК Patriot в Жулянах Киевской области.Авторы Condottiero также сообщили об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве."СБУ в Киеве сейчас "стоит на ушах". Блокируют все возможные каналы утечки по поражению ЗРК Патриот и комплекса зданий СБУ и ГУР. Говорят, Буданов и Малюк резко пропали с радаров. Кто-то должен им все-таки сказать правду — это был пристрелочный", - говорится в публикации.В ежедневной сводке Минобороны РФ информация об ударах по Киеву пока отсутствует. Однако отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, противотанковая пушка "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н".
https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, борис рожин, кирилл буданов, василий малюк, сбу, ракетный удар, зрк patriot
Новости, Украина, Киев, Россия, Борис Рожин, Кирилл Буданов, Василий Малюк, СБУ, ракетный удар, ЗРК Patriot
"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве
Российские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Информацию об этом публикует ряд телеграм-каналов