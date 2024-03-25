https://ukraina.ru/20240325/1054092463.html

"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве

"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве - 25.03.2024 Украина.ру

"Это был пристрелочный": СМИ сообщают об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве

Российские военнослужащие нанесли удар по центру принятия решений в Киеве, а также по пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Информацию об этом публикует ряд телеграм-каналов

2024-03-25T14:03

2024-03-25T14:03

2024-03-25T14:03

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"В Киеве в результате прилета "Цирконов" поражены сразу несколько объектов — например, две установки ЗРК Patriot, которые находились в Жулянах, а также центр принятия решений СБУ", - говорится в сообщении "Ридовки".Российский военный эксперт Борис Рожин сообщил, что разрушенное в Киеве здание использовалось Штабом Гражданской Обороны Украины. Он отметил, что информации о потерях личного состава противника пока нет. Также нет подтвержденной информации об уничтожении пусковых установок ЗРК Patriot в Жулянах Киевской области.Авторы Condottiero также сообщили об ударе ВС РФ по центру принятия решений в Киеве."СБУ в Киеве сейчас "стоит на ушах". Блокируют все возможные каналы утечки по поражению ЗРК Патриот и комплекса зданий СБУ и ГУР. Говорят, Буданов и Малюк резко пропали с радаров. Кто-то должен им все-таки сказать правду — это был пристрелочный", - говорится в публикации.В ежедневной сводке Минобороны РФ информация об ударах по Киеву пока отсутствует. Однако отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, противотанковая пушка "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н".

https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html

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новости, украина, киев, россия, борис рожин, кирилл буданов, василий малюк, сбу, ракетный удар, зрк patriot