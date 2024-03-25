https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html

Арест террористов. Главное на Украине на утро 25 марта

Арест террористов. Главное на Украине на утро 25 марта - 25.03.2024 Украина.ру

Арест террористов. Главное на Украине на утро 25 марта

Фигурантов в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали

2024-03-25T09:45

2024-03-25T09:45

2024-03-25T10:33

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Суд арестовал фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Всем им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.Первого из них Далерджона Мирзоева арестовали до 22 мая."Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях здания "Крокус Сити Холла". После чего обвиняемые подожгли здание "Крокус Сити Холла". Мирзоев признал вину в полном объёме", - рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Московского городского суда.Агентство также опубликовал видео того, как избирали меру пресечения Мирзоеву.Второго фигуранта дела — Саидакрами Рачабализоду также арестовали до 22 мая. Он признал свою вину.На заседании он, как и Мирзоев, общался с судьей через переводчика. Рачабализода рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей. Он также заявил, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Третий фигурант дела Шамсидин Фаридуни был первым, кто говорил с судом на русском языке. Он рассказал, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребёнок. По словам Фаридуни, он был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.Четвёртый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов также был арестован до 22 мая."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в посёлке Тейково под Иваново, там же и зарегистрирован. Для общения с судьей ему потребовался переводчик.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.Как рассказал "Известиям" хозяин салона красоты MyStyle в посёлке Тейково, где и работал Файзов, последний стажировался в салоне с ноября 2023-го по январь 2024 года, "потом ушёл, потому что не устроила зарплата"."О политике никогда не говорили — когда не работал, сидел у себя в телефоне", — добавил владелец салона.В свою очередь тренер клуба ММА в Тейково Андрей Курбатов, рассказал, что Файзов действительно посещал этот спортзал, где занимался "кикбоксингом или тайским боксом" у другого тренера.Ранее стало известно, что Фаридуни посещал "Крокус Сити Холл" 7 марта, где и попал в кадр нештатного фотографа концертного зала. Последний обнаружил фото Фаридуни в своих снимках, сделанных в тот день. Снимок был сделан в 18:51.Почти за две недели до этого Фаридуни посещал Стамбул. Фотографии Фаридуни из Стамбула опубликовало РИА Новости.При этом эксперты указали на ряд интересных совпадений."Зеленский пару дней назад сказал, что "русский народ должен почувствовать на себе тяжесть всего этого". Давай вспомним второе: побывав в Киеве, Виктория Нуланд сказала, что "очень скоро Путину будет обеспечено несколько неприятных сюрпризов". Было? Было. После чего она срочно ушла в отставку. Все гадали, почему она ушла в отставку. А не предположить ли, что потому, что не надо было упоминать эти "сюрпризы". Что мы знаем совершенно точно? 25 февраля в свет выходит статья о том, что на Украине работают центры ЦРУ. На следующий день — то самое выступление Вики Нуланд: "Ужо Путину будут сюрпризы". Практически сразу после этого — два-три дня — она уходит в отставку. 7 марта в "Крокусе" находились участники будущей банды убийц. В ночь с 7 на 8 марта посольства США и Великобритании с разницей в минуту-две минуты заявляют о том, что американцам не надо бы бывать на концертах, общественных мероприятиях, поскольку в Москве возможна террористическая атака. 9-го числа в "Крокусе" выступает SHAMAN. И ничего не случилось. Ровно через две недели — теракт в "Крокусе". Что получается? Элементарная логика выстраивает ряд: акция готовилась где-то на 11, 10, 9 [марта] — т. е. под выборы и синхронно с попыткой вторжения так называемого РДК* на территорию России", - отметил политолог и историк Лев Вершинин.По его словам, террористы "выступили с опозданием", но теракт организаторами всё же решено было провести.Вершинин также отметил, что некоторые эксперты предполагают, что групп террористов могло быть две. Вторая - "группа обеспечения".Также политолог указал на то, что организаторы сознательно выбрали для исполнения теракта таджиков."Ни для кого не секрет, что в России существует определённое напряжение по линии автохтонное население — славянское, татарское и так далее — и мигранты. Мигрантов не любят. Проблема есть, проблема серьёзная. Это событие уже обеспечивает вспышку ненависти по линии "русские - мигранты". Т. е. идёт науськивание. Второе: это не просто мигранты, это мусульмане, а давнишняя мечта зарубежных центров, поддерживаемая спецслужбами, вбить клин между мусульманами и немусульманами. Мало того. Это ещё и таджики, а именно таджикская диаспора наиболее многочисленна и наиболее "нагло выглядит". Т. е. это конкретно и против таджиков, вернее, на стравливание. Но кто владелец центра "Крокус"? Азербайджанец. Он сто тысяч раз обрусевший, но он азербайджанец <...> И уже вбрасывается: "Дело не в том, что стреляли. А пожарная безопасность, а страховка, а разрешения? Давайте забудем про этих таджиков. Виноват азербайджанец Агаларов!". Клинья вбиваются по всем направлениям!" - подчеркнул Вершинин.Телеграм-канал "Пул №3" процитировал полковника запаса ФСБ Андрея Приспешкина, который также отметил, что команда террористов могла быть больше."Опираясь на международный и собственный опыт, скажу, что работала большая команда, не меньше 20-25 человек. В новостях мы можем видеть только исполнителей. А участвовавших в этом чудовищном событии намного больше. Одни проводили разведку местности, другие изучали техническую документацию "Крокуса", третьи оснащали оружием и т. д. По моему мнению, подготовка к этому теракту была тщательной и происходила заблаговременно. Не могло все загореться моментально от одной гранаты или бутылки с зажигательной смесью. Наверняка закладывались в какие-то помещения горючие материалы дополнительно, и произошел поджог в разных местах здания. Не бывает так, чтобы такое техногенное воздействие было от чего-то мелкого. Всё было тщательно подготовлено. Те, кто совершили чудовищное преступление, это винтики машины, которые исполняли поставленную перед ними свою задачу", - отметил Приспешкин.По его словам, у террористов однозначно была какая-то подготовка до этого."Возможно, они участвовали уже в каких-то боевых действиях. Может быть, на Украине, в Средней Азии, в Палестине. С нуля, не обстрелянный, не может так хладнокровно себя вести, даже находясь под воздействием каких-то психотропных препаратов. Как мне кажется, была поставлена задача: как можно больше жертв и как можно страшнее теракт. Чтобы весь мир содрогнулся. Пожар устроили, чтобы задыхавшиеся в дыму посетители паниковали, кричали от ужаса. С одной стороны, неважно, как человек погиб - от пули или от дыма. Чем ужаснее кадры, тем больший эффект", - указал он.Также полковник запаса ФСБ указал на странности с продвигаемой Западом версии о роли ИГИЛ*."Принадлежность задержанных к ИГИЛ* нигде не звучала - ни со стороны наших следователей, ни от них самих. Насколько я сталкивался с членами этой террористической организации, могу судить: если они что-то совершают и попадаются, то первым делом признают свою причастность. К тому же чаще всего действует ИГИЛ* по-другому - пояса шахидов, взрывы, захват заложников. Здесь же тактика совершенно другая", - указал он.Таким образом, по его мнению, за терактом стоит западная спецслужба."Думаю, что теракт разрабатывала, спонсировала, проводила одна из западных разведок. Во всем мире всегда были две самые сильные спецслужбы - английская и российская. Разговоры, что сейчас якобы на первое место вышло ЦРУ, не соответствуют действительности. МИ-6 всегда занимались Средней Азией, юго-востоком, то есть, арабским миром. Сейчас задача раскачать, расколоть общество, стравить православных с мусульманами, русских с таджиками и т. д.", - подытожил эксперт.Ранее о том, что за терактом стоят британцы, сообщали и другие эксперты.* Запрещённая в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240324/1054078138.html

https://ukraina.ru/20240324/1054074097.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, теракт, терроризм, великобритания, фсб, игил, цру, средняя азия, украина, россия