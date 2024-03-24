Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат - 24.03.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат - 24.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
Заявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
2024-03-24T10:05
2024-03-24T10:05
новости
украина
франция
дмитрий голубовский
эммануэль макрон
конфликт
сша
великобритания
войска
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 27 февраля о возможной отправке западных войск на Украину. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, находясь во Франции, сообщил, что французский лидер "настроен очень решительно", и речь идёт о военном контингенте.По словам Голубовского, такие громкие заявления не подкреплены реальными намерениями. По мнению аналитика, громкие слова США могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что они такой обладают. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны, как, например, было в Ираке или сейчас у побережья Йемена, считает он."Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу", - пояснил публицист.Голубовский допустил, что с подобными заявлениями мог бы выступить Лондон. Он подчеркнул, что Великобритания уже вовлечена в украинский конфликт насколько это возможно.Аналитик обратил внимание на нарастающие экономические и социальные проблемы в этих странах. Одной из причин этих проблем он назвал разрыв отношений с Россией.Сам же Макрон является непопулярным лидером, на это указывает и рейтинг. Голубовский напомнил о протестах во Франции и забастовках фермеров.*Признан террористом и экстремистом в РФ.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, конфликт, сша, великобритания, войска
Новости, Украина, Франция, Дмитрий Голубовский, Эммануэль Макрон, конфликт, США, Великобритания, войска

Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат

10:05 24.03.2024
 
Макрон и Наполеон
Макрон и Наполеон
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Заявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 27 февраля о возможной отправке западных войск на Украину. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, находясь во Франции, сообщил, что французский лидер "настроен очень решительно", и речь идёт о военном контингенте.
По словам Голубовского, такие громкие заявления не подкреплены реальными намерениями. По мнению аналитика, громкие слова США могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что они такой обладают. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны, как, например, было в Ираке или сейчас у побережья Йемена, считает он.
"Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу", - пояснил публицист.
Голубовский допустил, что с подобными заявлениями мог бы выступить Лондон. Он подчеркнул, что Великобритания уже вовлечена в украинский конфликт насколько это возможно.
"А что касается европейских лидеров, я сомневаюсь, что эти громкие слова о введении национальных сил на Украину подразумевают какие-то дальнейшие шаги. Во всяком случае пока я в этом сомневаюсь. На самом деле сама идея отправки войск на Украину крайне непопулярна у народа, что в Германии, что во Франции", - заявил эксперт.
Аналитик обратил внимание на нарастающие экономические и социальные проблемы в этих странах. Одной из причин этих проблем он назвал разрыв отношений с Россией.
Сам же Макрон является непопулярным лидером, на это указывает и рейтинг. Голубовский напомнил о протестах во Франции и забастовках фермеров.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.
Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
Дмитрий Голубовский интервью
19 марта, 04:57
Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше ФранцииНа минувших выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набрал более 87% голосов при рекордной явке избирателей
 
НовостиУкраинаФранцияДмитрий ГолубовскийЭммануэль МакронконфликтСШАВеликобританиявойска
 
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