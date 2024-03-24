https://ukraina.ru/20240324/1054050610.html

Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат

Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат - 24.03.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат

Заявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру

2024-03-24T10:05

2024-03-24T10:05

2024-03-24T10:05

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 27 февраля о возможной отправке западных войск на Украину. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, находясь во Франции, сообщил, что французский лидер "настроен очень решительно", и речь идёт о военном контингенте.По словам Голубовского, такие громкие заявления не подкреплены реальными намерениями. По мнению аналитика, громкие слова США могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что они такой обладают. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны, как, например, было в Ираке или сейчас у побережья Йемена, считает он."Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу", - пояснил публицист.Голубовский допустил, что с подобными заявлениями мог бы выступить Лондон. Он подчеркнул, что Великобритания уже вовлечена в украинский конфликт насколько это возможно.Аналитик обратил внимание на нарастающие экономические и социальные проблемы в этих странах. Одной из причин этих проблем он назвал разрыв отношений с Россией.Сам же Макрон является непопулярным лидером, на это указывает и рейтинг. Голубовский напомнил о протестах во Франции и забастовках фермеров.*Признан террористом и экстремистом в РФ.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html

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сша

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новости, украина, франция, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, конфликт, сша, великобритания, войска