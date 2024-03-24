https://ukraina.ru/20240324/1054050610.html
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат - 24.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
Заявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
2024-03-24T10:05
2024-03-24T10:05
2024-03-24T10:05
новости
украина
франция
дмитрий голубовский
эммануэль макрон
конфликт
сша
великобритания
войска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053663435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9d8a0bd51fb33a9b5cec34b014ab914.jpg
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 27 февраля о возможной отправке западных войск на Украину. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, находясь во Франции, сообщил, что французский лидер "настроен очень решительно", и речь идёт о военном контингенте.По словам Голубовского, такие громкие заявления не подкреплены реальными намерениями. По мнению аналитика, громкие слова США могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что они такой обладают. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны, как, например, было в Ираке или сейчас у побережья Йемена, считает он."Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу", - пояснил публицист.Голубовский допустил, что с подобными заявлениями мог бы выступить Лондон. Он подчеркнул, что Великобритания уже вовлечена в украинский конфликт насколько это возможно.Аналитик обратил внимание на нарастающие экономические и социальные проблемы в этих странах. Одной из причин этих проблем он назвал разрыв отношений с Россией.Сам же Макрон является непопулярным лидером, на это указывает и рейтинг. Голубовский напомнил о протестах во Франции и забастовках фермеров.*Признан террористом и экстремистом в РФ.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html
украина
франция
сша
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053663435_46:0:1263:913_1920x0_80_0_0_9a8e291f84af6798a6bb057b3f0db9fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, конфликт, сша, великобритания, войска
Новости, Украина, Франция, Дмитрий Голубовский, Эммануэль Макрон, конфликт, США, Великобритания, войска
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
Заявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил
27 февраля о возможной отправке западных войск на Украину. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, находясь во Франции, сообщил
, что французский лидер "настроен очень решительно", и речь идёт о военном контингенте.
По словам Голубовского, такие громкие заявления не подкреплены реальными намерениями. По мнению аналитика, громкие слова США могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что они такой обладают. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны, как, например, было в Ираке или сейчас у побережья Йемена, считает он.
"Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу", - пояснил публицист.
Голубовский допустил, что с подобными заявлениями мог бы выступить Лондон. Он подчеркнул, что Великобритания уже вовлечена в украинский конфликт насколько это возможно.
"А что касается европейских лидеров, я сомневаюсь, что эти громкие слова о введении национальных сил на Украину подразумевают какие-то дальнейшие шаги. Во всяком случае пока я в этом сомневаюсь. На самом деле сама идея отправки войск на Украину крайне непопулярна у народа, что в Германии, что во Франции", - заявил эксперт.
Аналитик обратил внимание на нарастающие экономические и социальные проблемы в этих странах. Одной из причин этих проблем он назвал разрыв отношений с Россией.
Сам же Макрон является непопулярным лидером, на это указывает и рейтинг. Голубовский напомнил о протестах во Франции и забастовках фермеров.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.