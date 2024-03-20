https://ukraina.ru/20240320/1054001550.html

"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона

"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона - 20.03.2024 Украина.ру

"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона

Франция рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента и планирует привлечь другие страны, написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 20 марта в своём телеграм-канале

2024-03-20T16:21

2024-03-20T16:21

2024-03-20T16:21

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сергей нарышкин

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парламентская ассамблея совета европы

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Гончаренко* сообщил, что находится во Франции на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).По словам украинского нардепа, обсуждение об отправке французских войск на Украину действительно идет, точное количество солдат ещё неизвестно, "но Макрон настроен очень решительно".Гончаренко* сообщил, что Франция создаёт коалицию, в которую войдёт, вероятно, Польша и страны Прибалтики. Против выступает Германия, считая это "ненужной эскалаций, которая может привести к глобальным рискам", пояснил депутат.Президент Франции рассматривает несколько вариантов отправки войск на Украину. Один из них, пишет депутат ВР, создание объединенной базы для тренировки и производства боеприпасов, вероятно, на территории Западной Украины. Второй вариант – не создавать отдельного места для размещения контингента, а располагать группы французских военных там, где они нужны.По словам Гончаренко*, речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях.Также рассматривают идею расположения европейских солдат на границе с Белоруссией, чтобы перенаправить украинские подразделения на Южной и Восточное направления.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе Париж отправит около 2 тысяч солдат для участия в боевых действиях.Об отправке сухопутных войск западных стран президент Франции Эммануэль Макрон заявил 27 февраля. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.*Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240320/1053995102.html

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новости, франция, украина, алексей гончаренко, эммануэль макрон, сергей нарышкин, верховная рада, парламентская ассамблея совета европы, служба внешней разведки , войска