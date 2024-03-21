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Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино

Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино - 21.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино

Украинское командование бросает шесть стрелковых батальонов без тяжелого оружия на то, чтобы выбить ВС РФ с Работино, то есть речь идет о чистейших мясных штурмах. Пехотное наступление влечет чрезвычайно высокий уровень потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T04:10

2024-03-21T04:10

2024-03-21T04:10

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тероборона

техника

штурм

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Западные СМИ сообщили, что Киев перебросил 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов без тяжёлого вооружения на Запорожское направление. Украинское командование бросает людей без тяжелого оружия на то, чтобы выбить ВС РФ с Работино, рассказал эксперт.В Работино российских мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где могут быть высокие потери, военные стараются проезжать на бронетехнике. Но противник будет вынужден преодолевать его путем передвижения личным составом, отметил специалист.Здесь задача Российских военных облегчается, потому что мы можем использовать кассетные боеприпасы и весь пакет вооружений. К тому же ВСУ будут очень уязвимы для стрелкового огня. Подобное пехотное "наступление" неминуемо обернется для ВСУ огромными потерями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053951121.html

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новости, россия, работино, киев, владимир евсеев, вс рф, потери, тероборона, техника, штурм, всу