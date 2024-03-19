Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар - 19.03.2024 Украина.ру
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Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар
Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар - 19.03.2024 Украина.ру
Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-03-19T04:08
2024-03-19T04:08
интервью
работино
россия
белгород
владимир евсеев
вооруженные силы украины
снг
всу
угледар
марьинка
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Движение российских войск к юго-западу от Гуляйполя в Запорожской области, видимо, синхронизировано с наступлением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, с чем связано оживление этого участка фронта?- Наши войска пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинская сторона пытается сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо. То есть сдерживать пытаются за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки.А движение к Гуляйполю, полагаю, синхронизировано с движением от Марьинки, где пытаются отрезать угледарскую группировку. Угледар брать очень неудобно. Он находится на возвышенности, и идеальный вариант это для начала перерезать коммуникации. Чтобы сдержать наступление под Красногоровку и Новомихайловку перебросили резервы, но они тоже не бесконечны.Западнее Авдеевки перекидывали три бригады, потом, видимо, часть перебросили на запорожское направление, но скоро сточатся, потому что потери по направлениям составляют в целом до батальона. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно.Гуляйполе — это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами. Первая задача — это выбивание боеготовых бригад и отдельных подразделений. Вторая задача — это коммуникации, то есть лишение противника коммуникационных узлов. При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, что недостаточно.Плюс ко всему уровень подготовки у них не тот, который нужен для ведения боевых действий. Поэтому до лета есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров, разрушить коммуникации, чтобы потом наступать с относительно невысокими потерями.- Западные и украинские СМИ пишут, что в Работино, где идут встречные бои, переброшена 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов, правда, без тяжёлого вооружения. Значит, резервы у противника еще есть?- Обратите внимание – шесть стрелковых батальонов… В Работино с нашей стороны воюют танкисты, мотострелки, а против них кидают пехотные батальоны. Это соединение (141-я бригада), видимо, относилось к теробороне и предназначалось для прикрытия границы. Поскольку это направление считалось вспомогательным, туда набирали людей по остаточному принципу, предполагалось, что там тяжелых вооружений не понадобится. Предполагалось прикрытие границы в Сумской или Черниговской области.Теперь этих людей без тяжелого оружия бросают, чтобы выбить наших с Работино. То есть речь идет о чистейших мясных штурмах. Понятно, что бригада будет постепенно выбита, в первую очередь, за счет использования ФАБов. Пехотное наступление влечет чрезвычайно высокий уровень потерь. Я видел штурм наших в Работино. Наших мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где несутся самые высокие потери, наши стараются преодолевать на бронетехнике. А противник будет вынужден преодолевать его путем передвижения личным составом.Здесь наша задача облегчается, потому что мы можем использовать кассетные боеприпасы, весь пакет вооружений. К тому же они будут очень уязвимы для стрелкового огня. Понятно, что наступать таким образом это нести огромные потери. И по имеющейся информации уровень подготовки там невысокий. Все это закончится тем, что бригада будет постепенно уничтожена или лишена боеспособности, но при этом потери будут несоизмеримы с успехами, которые возможны.- Минобороны России, кажется, впервые накануне выделило бои с диверсионными группами на границе Белгородской области в отдельное направление – Белгородское. Как это повлияет на другие участки фронта СВО?- Раньше белгородского направления не было, было Харьковское направление. Раньше наши войска находились в Харьковской области, и мы имели буферную зону на границе. То, что проводил противник на нашей границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады.Чтобы купировать эту проблемы нами будут предприняты изматывающие оборонительные действия, а потом действия наступательного характера, чтобы создать буферную зону и отодвинуть врага от Белгорода. Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача будет ставиться максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" они не будут, это слишком дорогое оружие. Но речь идет о том, чтобы в первую очередь исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление.Вполне возможно, что наши вновь зайдут с этой стороны, там есть линия обороны, которую мы уже проходили в некоторых местах. Она будет взламываться. В любом случае ведение боевых действий позволит максимально ограничить безнаказанные обстрелы российской территории.- Не этого ли добивались организаторы атак в приграничной территории, то есть растянуть наши силы?- Все равно нам надо было заходить с этой стороны, чтобы окружать Харьков. Почему вообще возникла эта проблема? Она возникла, когда мы отступали из Харьковской области, ушли из Изюма, из Купянска. Мы ушли, чтобы сберечь силы для других направлений. Насколько я понимаю, сейчас у нас есть силы, чтобы выдавливать противника с этой стороны.Это же палка о двух концах. С одной стороны, они оттягивают наши силы на это направление, а с другой, мы тоже оттягиваем их силы. И пока непонятно, кто от этого выиграет. Но перед нами стоит задача чисто политическая отодвинуть от Белгорода.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
https://ukraina.ru/20240318/1053941380.html
https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html
работино
россия
белгород
угледар
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, работино, россия, белгород, владимир евсеев, вооруженные силы украины, снг, всу, угледар, марьинка
Интервью, Работино, Россия, Белгород, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, СНГ, ВСУ, Угледар, Марьинка

Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар

04:08 19.03.2024
 
© Нина ЗотинаВладимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев интервью
© Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Движение российских войск к юго-западу от Гуляйполя в Запорожской области, видимо, синхронизировано с наступлением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир Валерьевич, с чем связано оживление этого участка фронта?
- Наши войска пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинская сторона пытается сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо. То есть сдерживать пытаются за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки.
А движение к Гуляйполю, полагаю, синхронизировано с движением от Марьинки, где пытаются отрезать угледарскую группировку. Угледар брать очень неудобно. Он находится на возвышенности, и идеальный вариант это для начала перерезать коммуникации. Чтобы сдержать наступление под Красногоровку и Новомихайловку перебросили резервы, но они тоже не бесконечны.
Западнее Авдеевки перекидывали три бригады, потом, видимо, часть перебросили на запорожское направление, но скоро сточатся, потому что потери по направлениям составляют в целом до батальона. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Гуляйполе — это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами. Первая задача — это выбивание боеготовых бригад и отдельных подразделений. Вторая задача — это коммуникации, то есть лишение противника коммуникационных узлов. При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, что недостаточно.
Плюс ко всему уровень подготовки у них не тот, который нужен для ведения боевых действий. Поэтому до лета есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров, разрушить коммуникации, чтобы потом наступать с относительно невысокими потерями.
- Западные и украинские СМИ пишут, что в Работино, где идут встречные бои, переброшена 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов, правда, без тяжёлого вооружения. Значит, резервы у противника еще есть?
- Обратите внимание – шесть стрелковых батальонов… В Работино с нашей стороны воюют танкисты, мотострелки, а против них кидают пехотные батальоны. Это соединение (141-я бригада), видимо, относилось к теробороне и предназначалось для прикрытия границы. Поскольку это направление считалось вспомогательным, туда набирали людей по остаточному принципу, предполагалось, что там тяжелых вооружений не понадобится. Предполагалось прикрытие границы в Сумской или Черниговской области.
Теперь этих людей без тяжелого оружия бросают, чтобы выбить наших с Работино. То есть речь идет о чистейших мясных штурмах. Понятно, что бригада будет постепенно выбита, в первую очередь, за счет использования ФАБов. Пехотное наступление влечет чрезвычайно высокий уровень потерь. Я видел штурм наших в Работино. Наших мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где несутся самые высокие потери, наши стараются преодолевать на бронетехнике. А противник будет вынужден преодолевать его путем передвижения личным составом.
Ополченцы установили контроль над воинской частью в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Вчера, 11:57
Назад в Харьков, Сумы, Чернигов и не только: какая санитарная зона нужна РоссииПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам выборов главы государства вечером 17 марта вновь заявил о возможном создании на украинской территории санитарной зоны. Ее задача – исключить обстрелы российских регионов со стороны ВСУ
Здесь наша задача облегчается, потому что мы можем использовать кассетные боеприпасы, весь пакет вооружений. К тому же они будут очень уязвимы для стрелкового огня. Понятно, что наступать таким образом это нести огромные потери. И по имеющейся информации уровень подготовки там невысокий. Все это закончится тем, что бригада будет постепенно уничтожена или лишена боеспособности, но при этом потери будут несоизмеримы с успехами, которые возможны.
- Минобороны России, кажется, впервые накануне выделило бои с диверсионными группами на границе Белгородской области в отдельное направление – Белгородское. Как это повлияет на другие участки фронта СВО?
- Раньше белгородского направления не было, было Харьковское направление. Раньше наши войска находились в Харьковской области, и мы имели буферную зону на границе. То, что проводил противник на нашей границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады.
Чтобы купировать эту проблемы нами будут предприняты изматывающие оборонительные действия, а потом действия наступательного характера, чтобы создать буферную зону и отодвинуть врага от Белгорода. Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача будет ставиться максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" они не будут, это слишком дорогое оружие. Но речь идет о том, чтобы в первую очередь исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление.
Владимир Козин интервью
17 марта, 08:00
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
Вполне возможно, что наши вновь зайдут с этой стороны, там есть линия обороны, которую мы уже проходили в некоторых местах. Она будет взламываться. В любом случае ведение боевых действий позволит максимально ограничить безнаказанные обстрелы российской территории.
- Не этого ли добивались организаторы атак в приграничной территории, то есть растянуть наши силы?
- Все равно нам надо было заходить с этой стороны, чтобы окружать Харьков. Почему вообще возникла эта проблема? Она возникла, когда мы отступали из Харьковской области, ушли из Изюма, из Купянска. Мы ушли, чтобы сберечь силы для других направлений. Насколько я понимаю, сейчас у нас есть силы, чтобы выдавливать противника с этой стороны.
Это же палка о двух концах. С одной стороны, они оттягивают наши силы на это направление, а с другой, мы тоже оттягиваем их силы. И пока непонятно, кто от этого выиграет. Но перед нами стоит задача чисто политическая отодвинуть от Белгорода.
 
ИнтервьюРаботиноРоссияБелгородВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныСНГВСУУгледарМарьинка
 
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