"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино - 21.03.2024 Украина.ру
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"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино
"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино - 21.03.2024 Украина.ру
"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино
Украинских военных без тяжелого оружия бросают, чтобы попытаться выбить ВС РФ из Работино. Наиболее опасные участки противник вынужден преодолевать не на технике, а личным составом. То есть речь идет о чистейших "мясных штурмах" ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-21T04:00
2024-03-21T04:00
новости
работино
россия
киев
владимир евсеев
всу
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сво
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Западные и украинские СМИ ранее сообщали, что в Работино, где идут встречные бои, была переброшена 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов без тяжёлого вооружения.Евсеев отметил, что в Работино с российской стороны воюют танкисты, мотострелки, а против них кидают целых шесть пехотных батальонов ВСУ. Это соединение (141-я бригада) вероятно относилось к территориальной обороне и предназначалось для прикрытия границы, рассказал эксперт.Поскольку это направление для ВСУ считалось вспомогательным, туда набирали людей по остаточному принципу, предполагалось, что там тяжелых вооружений не понадобится. Предполагалось прикрытие границы в Сумской или Черниговской области, добавил он.В Работино российских мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где могут быть высокие потери, военные стараются проезжать на бронетехнике. Но противник будет вынужден преодолевать этот участок просто личным составом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html
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новости, работино, россия, киев, владимир евсеев, всу, вс рф, украина, сво, тероборона, запорожское направление, штурм
Новости, Работино, Россия, Киев, Владимир Евсеев, ВСУ, ВС РФ, Украина, СВО, тероборона, Запорожское направление, штурм

"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино

04:00 21.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосещение А. Парубием воинской части ВС Украины во Львовской области
Посещение А. Парубием воинской части ВС Украины во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинских военных без тяжелого оружия бросают, чтобы попытаться выбить ВС РФ из Работино. Наиболее опасные участки противник вынужден преодолевать не на технике, а личным составом. То есть речь идет о чистейших "мясных штурмах" ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Западные и украинские СМИ ранее сообщали, что в Работино, где идут встречные бои, была переброшена 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов без тяжёлого вооружения.
Евсеев отметил, что в Работино с российской стороны воюют танкисты, мотострелки, а против них кидают целых шесть пехотных батальонов ВСУ. Это соединение (141-я бригада) вероятно относилось к территориальной обороне и предназначалось для прикрытия границы, рассказал эксперт.
Поскольку это направление для ВСУ считалось вспомогательным, туда набирали людей по остаточному принципу, предполагалось, что там тяжелых вооружений не понадобится. Предполагалось прикрытие границы в Сумской или Черниговской области, добавил он.

"Теперь этих людей без тяжелого оружия бросают, чтобы выбить наших с Работино. То есть речь идет о чистейших мясных штурмах. Понятно, что бригада будет постепенно выбита, в первую очередь, за счет использования ФАБов", - подчеркнул Евсеев.

В Работино российских мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где могут быть высокие потери, военные стараются проезжать на бронетехнике. Но противник будет вынужден преодолевать этот участок просто личным составом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 05:48
Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море. Но я надеюсь, что первое сражение этих боевиков с нашей армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО
 
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