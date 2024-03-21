https://ukraina.ru/20240321/1054007174.html

"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино

"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино - 21.03.2024 Украина.ру

"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино

Украинских военных без тяжелого оружия бросают, чтобы попытаться выбить ВС РФ из Работино. Наиболее опасные участки противник вынужден преодолевать не на технике, а личным составом. То есть речь идет о чистейших "мясных штурмах" ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T04:00

2024-03-21T04:00

2024-03-21T04:00

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Западные и украинские СМИ ранее сообщали, что в Работино, где идут встречные бои, была переброшена 141-я бригада ВСУ из шести стрелковых батальонов без тяжёлого вооружения.Евсеев отметил, что в Работино с российской стороны воюют танкисты, мотострелки, а против них кидают целых шесть пехотных батальонов ВСУ. Это соединение (141-я бригада) вероятно относилось к территориальной обороне и предназначалось для прикрытия границы, рассказал эксперт.Поскольку это направление для ВСУ считалось вспомогательным, туда набирали людей по остаточному принципу, предполагалось, что там тяжелых вооружений не понадобится. Предполагалось прикрытие границы в Сумской или Черниговской области, добавил он.В Работино российских мотострелков подвозят максимально близко к противнику. Участок, где могут быть высокие потери, военные стараются проезжать на бронетехнике. Но противник будет вынужден преодолевать этот участок просто личным составом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html

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