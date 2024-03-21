Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны - 21.03.2024 Украина.ру
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Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны
Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны - 21.03.2024 Украина.ру
Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны
На Украине в экспертном сообществе обсуждают итоги президентских выборов в России, гадают, к каким последствиям может привести анонсированное Россией создание санитарных зон для защиты населения приграничных областей РФ и думают над тем, почему украинцы теряют оптимизм
2024-03-21T07:34
2024-03-21T07:34
эксклюзив
сво
украина
россия
демократия
сми
вадим карасев
андрей золотарев
эксперты
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Что касается итогов выборов и реакции западных партнеров Киева, то украинский политолог Вадим Карасев указывает, что Запад в данном случае оказывается "в специфической ловушке"."Потому что – ну, можно не признать выборы где-то в какой-то небольшой стране. Но когда страна или государство является одним из важных игроков, называйте это сильной державой, великой державой, как угодно – "агрессором", "противником", "врагом" - то понятно, (можно – Ред.) не признавать его с точки зрения демократических процедур, но вы не можете его не признавать как геополитическую реальность", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Кстати, в "демократичности" устройства самого киевского режима сомневаются уже и депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа". Интернет-издание "Украинская правда" приводит слова одного из парламентских "топов", который говорит, что в Раде "все устали от войны", устали от жестких ограничений (так, нельзя без разрешения ОП поехать в зарубежную командировку). По словам собеседника издания, "депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там"."Президент обращается с парламентом с позиции силы, и депутаты ей повинуются", - отмечает УП (тут стоит напомнить, что формально Украина – парламентско-президентская республика). По словам источников издания, "львиная доля нынешнего парламентского созыва была бы не против прекращения своих полномочий". Авторы статьи в УП констатируют, что "пожалуй, впервые в украинской истории представители власти хотели бы добровольно от нее избавиться".Об уходе от демократических норм пишут и региональные украинские СМИ (те из них, кто решается). Так, издание "Провинция" констатирует монополизацию информационного пространства в стране, отсутствие обратной связи между украинской властью и гражданским обществом, когда все решения "принимаются келейно и доносятся до общества без надлежащего обоснования".Что касается методов мобилизации, то издание отмечает, что "общественная атмосфера на улицах украинских городов, где средь бела дня мужчин просто не увидишь – гнетущая". Наконец, власть не ведет с обществом диалога относительно целей в войне, ведь заявленная цель выхода на границы 1991 года – явно "малореалистична", но запасные планы не обсуждаются, вместо света в конце туннеля "впереди лишь туннель и тьма". Вот такая "демократия" от Зеленского.Эксперты также обсуждают слова президента России Владимира Путина о возможном создании санитарных зон для защиты жителей российских областей от ударов ВСУ. Напомним, российский лидер допустил создание зоны безопасности, "преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства".В связи с этим Вадим Карасев отметил, что обстрелы Белгорода с территории Украины продолжаются, и для того, чтобы обеспечить полную безопасность этого города, русским нужно взять Киев. По мнению политолога, намерение создать отдельные санитарные зоны может означать, что "уже нет плана или нет расчета на то, что Киев может быть взят — и тогда проблема снимается".На самом деле зоны безопасности создавались и ранее. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в начале афганской кампании моджахеды несколько раз пытались прорваться на территорию Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Но пограничные войска КГБ пересекли границу и прошли на глубину до ста километров."Когда мы организовали этот санитарный коридор, никаких провокаций на границе СССР до 1989 года не было", - рассказал Матвийчук. По его словам, этот опыт можно использовать в современных условиях, надо просто выделить силы и средства и грамотно ими управлять."Мы можем пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. И наши мобильные войска будут выполнять роль санитаров в этой зоне", - считает военный эксперт.Что внутри страны? Украинское общество далеко от единодушия в вопросе войны и мира. Результаты соцопросов свидетельствуют, что чем дальше в тыл, тем больше военного пыла, а вот на востоке Украины отношение к войне другое, отметил украинский политолог Андрей Золотарев."Большинство украинцев, к сожалению, перспектив того, куда мы придем и с чем останемся, не видят. Ну, это мы видим даже по вполне лояльным к власти опросам социологических компаний, которые фиксируют увеличение сторонников мирных переговоров и видят очень заметную разницу в отношении к продолжению войны среди живущих — Восток Украины и Запад-Центр. Это отношение существенно разнится", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Да это так".Относительно настроений жителей восточных регионов Золотарев отметил, что там люди больше потеряли от войны. Кроме того, по его словам, "официозный мейнстрим с тотальной украинизацией, с переформатированием под шаблон вопросов истории, религии и т. д., под один официозный шаблон — ну, там, все-таки, на востоке больше оппозиции этому курсу"."Естественно, это оппозиция с фигой в кармане. Люди не выходят на улицы с протестом, но часть из них демонстрирует это в социологии. Хотя надо признать, что часть из них в социологии врет", - сказал эксперт. Он добавил, что еще не так давно, встречая новый 2023 год, многие на Украине пили за победу. Но сейчас веры стало меньше, а пессимизма намного больше, миллионы украинцев задаются вопросом - как выжить? А власть не способна дать ответ на этот важнейший вопрос.В стране будет еще одна линия раскола - кто воевал, кто нет, и эту линию уже сейчас "прогревают", считает Золотарев. Он подчеркнул, что применяемые сейчас методы мобилизации, когда людей просто хватают на улицах, не дают настоящего качества пополнения ВСУ. А скандальный законопроект об ужесточении мобилизации депутаты Рады принимать не хотят, поскольку многие из них понимают, что в будущем придется за это отвечать. Однако на Банковой найдут методы убеждения, считает эксперт.* признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240320/1053992761.html
https://ukraina.ru/20240318/1053958057.html
https://ukraina.ru/20240319/1053962678.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, россия, демократия, сми, вадим карасев, андрей золотарев, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, демократия, СМИ, Вадим Карасев, Андрей Золотарев, эксперты

Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны

07:34 21.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Skolzyashiy
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© commons.wikimedia.org / Skolzyashiy
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине в экспертном сообществе обсуждают итоги президентских выборов в России, гадают, к каким последствиям может привести анонсированное Россией создание санитарных зон для защиты населения приграничных областей РФ и думают над тем, почему украинцы теряют оптимизм
Что касается итогов выборов и реакции западных партнеров Киева, то украинский политолог Вадим Карасев указывает, что Запад в данном случае оказывается "в специфической ловушке".
"Потому что – ну, можно не признать выборы где-то в какой-то небольшой стране. Но когда страна или государство является одним из важных игроков, называйте это сильной державой, великой державой, как угодно – "агрессором", "противником", "врагом" - то понятно, (можно – Ред.) не признавать его с точки зрения демократических процедур, но вы не можете его не признавать как геополитическую реальность", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Кстати, в "демократичности" устройства самого киевского режима сомневаются уже и депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа". Интернет-издание "Украинская правда" приводит слова одного из парламентских "топов", который говорит, что в Раде "все устали от войны", устали от жестких ограничений (так, нельзя без разрешения ОП поехать в зарубежную командировку). По словам собеседника издания, "депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там".
"Президент обращается с парламентом с позиции силы, и депутаты ей повинуются", - отмечает УП (тут стоит напомнить, что формально Украина – парламентско-президентская республика). По словам источников издания, "львиная доля нынешнего парламентского созыва была бы не против прекращения своих полномочий". Авторы статьи в УП констатируют, что "пожалуй, впервые в украинской истории представители власти хотели бы добровольно от нее избавиться".
Об уходе от демократических норм пишут и региональные украинские СМИ (те из них, кто решается). Так, издание "Провинция" констатирует монополизацию информационного пространства в стране, отсутствие обратной связи между украинской властью и гражданским обществом, когда все решения "принимаются келейно и доносятся до общества без надлежащего обоснования".
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 06:32
Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их странеВ украинском экспертном сообществе размышляют над тем, к чему приведет реальное ужесточение правил мобилизации, думают, где взять денег и пытаются объяснить желание многих нардепов покинуть и парламент, и страну
Что касается методов мобилизации, то издание отмечает, что "общественная атмосфера на улицах украинских городов, где средь бела дня мужчин просто не увидишь – гнетущая". Наконец, власть не ведет с обществом диалога относительно целей в войне, ведь заявленная цель выхода на границы 1991 года – явно "малореалистична", но запасные планы не обсуждаются, вместо света в конце туннеля "впереди лишь туннель и тьма". Вот такая "демократия" от Зеленского.
Эксперты также обсуждают слова президента России Владимира Путина о возможном создании санитарных зон для защиты жителей российских областей от ударов ВСУ. Напомним, российский лидер допустил создание зоны безопасности, "преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства".
В связи с этим Вадим Карасев отметил, что обстрелы Белгорода с территории Украины продолжаются, и для того, чтобы обеспечить полную безопасность этого города, русским нужно взять Киев. По мнению политолога, намерение создать отдельные санитарные зоны может означать, что "уже нет плана или нет расчета на то, что Киев может быть взят — и тогда проблема снимается".
На самом деле зоны безопасности создавались и ранее. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в начале афганской кампании моджахеды несколько раз пытались прорваться на территорию Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Но пограничные войска КГБ пересекли границу и прошли на глубину до ста километров.
"Когда мы организовали этот санитарный коридор, никаких провокаций на границе СССР до 1989 года не было", - рассказал Матвийчук. По его словам, этот опыт можно использовать в современных условиях, надо просто выделить силы и средства и грамотно ими управлять.
Правительство России уходит в отставку - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 19:46
Санитарная зона: ее размеры по Путину и МедведевуНедавно президент России в очередной раз напомнил о том, что одним из способов избавить от обстрелов российские территории является создание санитарной зоны. Мысль свою он развивать не стал, предоставив населению возможность гадать какой глубины будет (если будет) эта зона и какие конкретно регионы охватит.
"Мы можем пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. И наши мобильные войска будут выполнять роль санитаров в этой зоне", - считает военный эксперт.
Что внутри страны? Украинское общество далеко от единодушия в вопросе войны и мира. Результаты соцопросов свидетельствуют, что чем дальше в тыл, тем больше военного пыла, а вот на востоке Украины отношение к войне другое, отметил украинский политолог Андрей Золотарев.
"Большинство украинцев, к сожалению, перспектив того, куда мы придем и с чем останемся, не видят. Ну, это мы видим даже по вполне лояльным к власти опросам социологических компаний, которые фиксируют увеличение сторонников мирных переговоров и видят очень заметную разницу в отношении к продолжению войны среди живущих — Восток Украины и Запад-Центр. Это отношение существенно разнится", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Да это так".
Относительно настроений жителей восточных регионов Золотарев отметил, что там люди больше потеряли от войны. Кроме того, по его словам, "официозный мейнстрим с тотальной украинизацией, с переформатированием под шаблон вопросов истории, религии и т. д., под один официозный шаблон — ну, там, все-таки, на востоке больше оппозиции этому курсу".
"Естественно, это оппозиция с фигой в кармане. Люди не выходят на улицы с протестом, но часть из них демонстрирует это в социологии. Хотя надо признать, что часть из них в социологии врет", - сказал эксперт. Он добавил, что еще не так давно, встречая новый 2023 год, многие на Украине пили за победу. Но сейчас веры стало меньше, а пессимизма намного больше, миллионы украинцев задаются вопросом - как выжить? А власть не способна дать ответ на этот важнейший вопрос.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 07:03
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в МакронеУкраинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.
В стране будет еще одна линия раскола - кто воевал, кто нет, и эту линию уже сейчас "прогревают", считает Золотарев. Он подчеркнул, что применяемые сейчас методы мобилизации, когда людей просто хватают на улицах, не дают настоящего качества пополнения ВСУ. А скандальный законопроект об ужесточении мобилизации депутаты Рады принимать не хотят, поскольку многие из них понимают, что в будущем придется за это отвечать. Однако на Банковой найдут методы убеждения, считает эксперт.
* признан иноагентом в РФ
 
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