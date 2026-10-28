https://ukraina.ru/20261028/aleksey-panin-pozhelal-rossii-serbskogo-nastoyaschego-1084124836.html

Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего

Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего - 28.10.2026 Украина.ру

Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего

Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* пожелал России протестов и смены власти

2026-10-28T14:24

2026-10-28T14:24

2026-10-28T14:24

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У себя в соцсетях Панин* опубликовал видео с протестов в Сербии."Когда же в России будет так?" – подписал Панин* видео.Тем временем российская оппозиция и Украина уже изменили своё отношение по поводу победы "Студенческого списка". Причина – сообщение информационного агентства Reuters, в котором цитировались представители "Студенческого списка", заявлявшие, что запретят поставки оружия "из Сербии в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине".Позднее агентство Reuters отредактировало материал. В обновлённой версии заметки утверждалось, что представители этой политсилы не делали заявлений на тему прекращения экспорта оружия в зоны боевых действий.В то же время представители этого "Студенческого списка" уже заявили, что не планируют вводить санкции против России. Об этом в комментарии РИА Новости сказал основатель политсилы, академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета, доктор Радомир Саичич."Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против России", — отметил один из основателей движения.Саичич подчеркнул, что Сербия сама прошла через санкции и понимает, что они не решают проблемы."[Проблемы] надо решать в диалоге, путем переговоров и договорённостей, а не санкциями", — подытожил он.Что же Панина*, то одиозный актёр ранее, до выборов в Сербии, пытался оседлать более привычную для него волну хайпа.В соцсетях он опубликовал фото с собой."Что-то я опопсел в последнее время. Надо бы в [фильмах для взрослых] сняться", – писал актёр.До этого Панин* неоднократно попадал в скандалы, касавшиеся попадавших в сеть видеозаписей и фотографий интимного характера. Почву для пересудов давали и его откровенные интервью, где он подробно рассказывал об эпизодах личной жизни и скандальных выходках.Уехав из России, своим привычкам актёр не изменил. В сентябре 2023 года его задержали в Таллине за пьяный дебош: актёр стучал в двери чужих домов и буянил. При этом он был в состоянии сильного опьянения. После своей выходки Панин* попал в вытрезвитель.* – внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом

https://ukraina.ru/20261026/vuchich-ukhodit-v-oppozitsiyu-chego-rossii-i-ukraine-zhdat-ot-novykh-vlastey-serbii-1084080630.html

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