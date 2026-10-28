Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/aleksey-panin-pozhelal-rossii-serbskogo-nastoyaschego-1084124836.html
Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего
Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего - 28.10.2026 Украина.ру
Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего
Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* пожелал России протестов и смены власти
2026-10-28T14:24
2026-10-28T14:24
новости
россия
сербия
украина
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057748001_0:39:434:283_1920x0_80_0_0_aa6da59c991e70ccffde2031e453bdda.jpg
У себя в соцсетях Панин* опубликовал видео с протестов в Сербии."Когда же в России будет так?" – подписал Панин* видео.Тем временем российская оппозиция и Украина уже изменили своё отношение по поводу победы "Студенческого списка". Причина – сообщение информационного агентства Reuters, в котором цитировались представители "Студенческого списка", заявлявшие, что запретят поставки оружия "из Сербии в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине".Позднее агентство Reuters отредактировало материал. В обновлённой версии заметки утверждалось, что представители этой политсилы не делали заявлений на тему прекращения экспорта оружия в зоны боевых действий.В то же время представители этого "Студенческого списка" уже заявили, что не планируют вводить санкции против России. Об этом в комментарии РИА Новости сказал основатель политсилы, академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета, доктор Радомир Саичич."Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против России", — отметил один из основателей движения.Саичич подчеркнул, что Сербия сама прошла через санкции и понимает, что они не решают проблемы."[Проблемы] надо решать в диалоге, путем переговоров и договорённостей, а не санкциями", — подытожил он.Что же Панина*, то одиозный актёр ранее, до выборов в Сербии, пытался оседлать более привычную для него волну хайпа.В соцсетях он опубликовал фото с собой."Что-то я опопсел в последнее время. Надо бы в [фильмах для взрослых] сняться", – писал актёр.До этого Панин* неоднократно попадал в скандалы, касавшиеся попадавших в сеть видеозаписей и фотографий интимного характера. Почву для пересудов давали и его откровенные интервью, где он подробно рассказывал об эпизодах личной жизни и скандальных выходках.Уехав из России, своим привычкам актёр не изменил. В сентябре 2023 года его задержали в Таллине за пьяный дебош: актёр стучал в двери чужих домов и буянил. При этом он был в состоянии сильного опьянения. После своей выходки Панин* попал в вытрезвитель.* – внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом
https://ukraina.ru/20261026/vuchich-ukhodit-v-oppozitsiyu-chego-rossii-i-ukraine-zhdat-ot-novykh-vlastey-serbii-1084080630.html
россия
сербия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057748001_4:0:431:320_1920x0_80_0_0_f9e536459b06446f7085a05b25a7b665.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сербия, украина, reuters
Новости, Россия, Сербия, Украина, Reuters

Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего

14:24 28.10.2026
 
© ФотоИноагент Алексей Панин
Иноагент Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* пожелал России протестов и смены власти
У себя в соцсетях Панин* опубликовал видео с протестов в Сербии.
"Когда же в России будет так?" – подписал Панин* видео.
Тем временем российская оппозиция и Украина уже изменили своё отношение по поводу победы "Студенческого списка". Причина – сообщение информационного агентства Reuters, в котором цитировались представители "Студенческого списка", заявлявшие, что запретят поставки оружия "из Сербии в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине".
Позднее агентство Reuters отредактировало материал. В обновлённой версии заметки утверждалось, что представители этой политсилы не делали заявлений на тему прекращения экспорта оружия в зоны боевых действий.
В то же время представители этого "Студенческого списка" уже заявили, что не планируют вводить санкции против России. Об этом в комментарии РИА Новости сказал основатель политсилы, академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета, доктор Радомир Саичич.
"Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против России", — отметил один из основателей движения.
Предвыборная агитация в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 17:40
Вучич уходит в оппозицию: чего России и Украине ждать от новых властей СербииВ Сербии по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 25 октября, произойдет смена власти
Саичич подчеркнул, что Сербия сама прошла через санкции и понимает, что они не решают проблемы.
"[Проблемы] надо решать в диалоге, путем переговоров и договорённостей, а не санкциями", — подытожил он.
Что же Панина*, то одиозный актёр ранее, до выборов в Сербии, пытался оседлать более привычную для него волну хайпа.
В соцсетях он опубликовал фото с собой.
"Что-то я опопсел в последнее время. Надо бы в [фильмах для взрослых] сняться", – писал актёр.
До этого Панин* неоднократно попадал в скандалы, касавшиеся попадавших в сеть видеозаписей и фотографий интимного характера. Почву для пересудов давали и его откровенные интервью, где он подробно рассказывал об эпизодах личной жизни и скандальных выходках.
Уехав из России, своим привычкам актёр не изменил. В сентябре 2023 года его задержали в Таллине за пьяный дебош: актёр стучал в двери чужих домов и буянил. При этом он был в состоянии сильного опьянения. После своей выходки Панин* попал в вытрезвитель.
* – внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСербияУкраинаReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:53Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева
14:24Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего
14:21ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"
14:13Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
14:01Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших
13:44Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским
13:2430 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
13:01Бесхоз в Донбассе и Новороссии. Фонд "География сердца". 28 октября 2026 года, утренний эфир 111:05
13:00Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида
12:37Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно
12:32"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку
12:23"Север" перерезал снабжение: ВС РФ взяли Бариловку и Алисовку, открыв путь на Харьков
12:00Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС
11:47Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера
11:40Украинский хакер в США работал на две группировки — и попался
11:31Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
10:56ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
10:25Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией
10:00Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
09:59Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
Лента новостейМолния