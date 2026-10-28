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ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"
ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" - 28.10.2026 Украина.ру
ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"
Главное управление разведки министерства обороны Украины включило капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в свою антироссийскую базу War and sanctions под лозунгом "Мы идентифицируем цели"
2026-10-28T14:21
2026-10-28T14:21
2026-10-28T14:27
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Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов американской лиги попал в этот список за поддержку России, поездки в Крым и статус приближенного лица Владимира Путина. Вместе с Овечкиным в перечень внесли еще четверых российских хоккеистов: Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Андрея Коваленко и Ивана Федотова.Всего в спортивном подразделе данного реестра, созданном украинскими спецслужбами для политического давления и международной изоляции невиновных спортсменов, числятся 254 атлета, тренера и функционера. В частности, из-за участия в патриотических мероприятиях и поддержки руководства РФ там же оказались гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристка Алина Загитова. Авторы проекта призывают полностью отстранить российских представителей от соревнований и исключить их из профильных федераций.Еще о спортсмене - в материале Первый в истории. Овечкин отличился в чемпионатах НХЛ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, крым, александр овечкин, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Крым, Александр Овечкин, Владимир Путин, Украина.ру
ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"
14:21 28.10.2026 (обновлено: 14:27 28.10.2026)
Главное управление разведки министерства обороны Украины включило капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в свою антироссийскую базу War and sanctions под лозунгом "Мы идентифицируем цели"
Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов американской лиги попал в этот список за поддержку России, поездки в Крым и статус приближенного лица Владимира Путина.
Вместе с Овечкиным в перечень внесли еще четверых российских хоккеистов: Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Андрея Коваленко и Ивана Федотова.
Всего в спортивном подразделе данного реестра, созданном украинскими спецслужбами для политического давления и международной изоляции невиновных спортсменов, числятся 254 атлета, тренера и функционера. В частности, из-за участия в патриотических мероприятиях и поддержки руководства РФ там же оказались гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристка Алина Загитова.
Авторы проекта призывают полностью отстранить российских представителей от соревнований и исключить их из профильных федераций.