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ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"

ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" - 28.10.2026 Украина.ру

ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"

Главное управление разведки министерства обороны Украины включило капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в свою антироссийскую базу War and sanctions под лозунгом "Мы идентифицируем цели"

2026-10-28T14:21

2026-10-28T14:21

2026-10-28T14:27

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Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов американской лиги попал в этот список за поддержку России, поездки в Крым и статус приближенного лица Владимира Путина. Вместе с Овечкиным в перечень внесли еще четверых российских хоккеистов: Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Андрея Коваленко и Ивана Федотова.Всего в спортивном подразделе данного реестра, созданном украинскими спецслужбами для политического давления и международной изоляции невиновных спортсменов, числятся 254 атлета, тренера и функционера. В частности, из-за участия в патриотических мероприятиях и поддержки руководства РФ там же оказались гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристка Алина Загитова. Авторы проекта призывают полностью отстранить российских представителей от соревнований и исключить их из профильных федераций.Еще о спортсмене - в материале Первый в истории. Овечкин отличился в чемпионатах НХЛ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, крым, александр овечкин, владимир путин, украина.ру